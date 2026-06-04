Sondaże preferencji partyjnych wciąż wskazują, że Koalicja Obywatelska uzyska najlepszy wynik w przyszłorocznych wyborach. To jednak nie przekłada się na zdolność do utworzenia rządu, szczególnie że Polska 2050, jeden z trzech partnerów obecnej koalicji rządowej ma znikome szanse na samodzielne wejście do Sejmu i będzie szukać miejsca na listach KO.

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Marzenie KO o wspólnej liście w wyborach 2027 r.

Jak w takim razie koalicja powinna pójść do wyborów? Według najnowszego sondażu CBOS, 30 proc. badanych uważa, że ugrupowania tworzące obecnie rząd powinny wystartować w przyszłorocznych wyborach osobno. Zaledwie 15 proc. jest przekonanych, że powinna powstać wspólna lista. Ale w elektoracie liderującej KO marzenie o wspólnej liście jest bardziej popularne: postulat taki popiera największa grupa badanych wyborców partii Donalda Tuska - 38 proc. Zapewne nic w tym dziwnego – jedna lista jest czytelna i wygodna, a przede wszystkim daje najsilniejszej partii wielką przewagę i eliminuje wewnętrzną konkurencję. Tyle że nie daje żadnych szans na utworzenie rządu, bo nie ma z kim. Chyba że nagle by się okazało, że taka lista zbiera ponad 45 proc. Na to się jednak nie zanosi.

Ta kalkulacja testowana jest teraz przez KO w Krakowie. Wezwania do wystawienia wspólnego kandydata wygłaszane są przez znanych polityków takich jak minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, ale nie napotykają na entuzjastyczny oddźwięk koalicjantów. Dystansuje się od tych planów lewica, a PSL „interesująco milczy”. Polski 2050 chyba nikt nie pyta. Czy tak samo będzie przed wyborami parlamentarnymi?

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PSL jak zwykle w roli „obrotowego”

Lewica, choć stara się pokazać jako lojalny i obliczalny partner mniejszościowy w rządzie, będzie chciała zachować odrębność i uniknąć zjedzenia przez KO. Powstać by więc mogły dwie listy: Nowej Lewicy i KO z PSL. Takie rozwiązanie wg CBOS popiera 20 proc. wyborców KO. Ale czy to realne? Jeszcze do niedawna ludowcy flirtowali z grupą harcerzy Mateusza Morawieckiego. I choć nikt nie wierzy w powstanie nowego centro-prawicowego ugrupowania przed wyborami, ludowcy tanio skóry Donaldowi Tuskowi nie sprzedadzą. Są wciąż „obrotowym” i tę pozycję, zgodnie z wieloletnim doświadczeniem będą wykorzystywać do maksimum.

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Niezależnie jednak od tego, czy koalicja wystawi jedną, dwie czy trzy listy, bez obudzenia społecznej mobilizacji, pozostanie jej liczyć na cud. Ale na cuda w polityce trzeba bardzo ciężko pracować.