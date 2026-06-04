Zgodnie z Kodeksem pracy urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi co roku, jest płatny i co do zasady powinien pozwolić na realny odpoczynek od obowiązków zawodowych. Pracownik zatrudniony krócej niż 10 lat ma prawo do 20 dni urlopu, a po osiągnięciu co najmniej 10-letniego stażu pracy do 26 dni. Co ważne, przynajmniej jedna część wypoczynku powinna obejmować 14 kolejnych dni kalendarzowych.

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Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?

Powyższe przepisy nie oznaczają, że raz rozpoczętego urlopu nie można przerwać. Art. 167 Kodeksu pracy pozwala pracodawcy odwołać pracownika z wypoczynku, ale tylko wtedy, gdy jego obecności wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Może to być na przykład poważna awaria, nagła kontrola, pożar, choroba osoby zastępującej albo sytuacja, w której tylko dany pracownik ma wiedzę potrzebną do rozwiązania problemu.

Pracodawca nie ma więc pełnej dowolności, a sam fakt, że w firmie jest dużo pracy, zwykle nie wystarczy. Odwołanie musi dotyczyć sytuacji nadzwyczajnej, której nie dało się przewidzieć wcześniej.

Jaką formę powinno mieć odwołanie z urlopu?

Polecenie wydane przez pracodawcę musi być jednoznaczne. Z informacji przekazanej pracownikowi musi jasno wynikać, że zostaje odwołany z urlopu, kiedy ma wrócić i o której godzinie powinien stawić się w pracy. Pracodawca musi przy tym wziąć pod uwagę czas, jaki pracownik realnie potrzebuje, aby wrócić z urlopu.

Przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy odwołania. Może to być telefon, SMS lub e-mail. Należy przy tym dodać, że pracownik przebywający na urlopie nie ma obowiązku codziennego sprawdzania poczty służbowej ani odbierania każdego telefonu. Inaczej może być, jeśli wcześniej ustalono konkretny sposób kontaktu w nagłych przypadkach.

Firma musi zwrócić koszty przerwanego wypoczynku

Najważniejszą konsekwencją odwołania z urlopu jest obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika. Mogą to być jednak wyłącznie koszty bezpośrednio związane z przerwanym wypoczynkiem. Chodzi przede wszystkim o niewykorzystany nocleg, opłacone wyżywienie, zmianę biletu lotniczego, zakup nowego biletu lub inne wydatki, które powstały dlatego, że pracownik musiał wrócić wcześniej.

Zwrot nie obejmuje zakupów typowo wakacyjnych, takich jak strój kąpielowy czy sprzęt do nurkowania. Nie obejmuje też utraconych korzyści, na przykład zarobku, który pracownik planował uzyskać podczas urlopu. Jeśli chodzi o kwestię pokrycia kosztów powrotu rodziny pracownika, niekiedy bywa ona przedmiotem sporu. Przyjmuje się jednak, że jeżeli dzieci lub małżonek nie mogą realnie kontynuować wyjazdu bez pracownika, pracodawca powinien liczyć się również z koniecznością pokrycia tych wydatków.

Co dzieje się z niewykorzystanym urlopem?

Po powrocie pracownik nie traci niewykorzystanej części urlopu. Powinien ustalić z pracodawcą nowy termin wypoczynku. Jeśli do odwołania doszło pod koniec roku, niewykorzystane dni przechodzą na kolejny rok jako zaległy urlop.

Należy dodać, że odmowa powrotu z urlopu do pracy jest traktowana jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W związku z tym może skutkować karą porządkową, a w poważniejszych przypadkach nawet zwolnieniem dyscyplinarnym, chyba że pracownik ma obiektywne powody uniemożliwiające wcześniejszy powrót.