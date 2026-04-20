Wizyta Emmanuela Macrona w Polsce związana jest ze zbliżającą się drugą rocznicą podpisania polsko-francuskiego traktatu w Nancy, który dotyczy m.in. wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa dla Polski i Francji oraz współpracy w zakresie przemysłu obronnego, gospodarki, rolnictwa i nauki.

Emmanuel Macron z wizytą w Polsce. Przyjeżdża z ministrami francuskiego rządu

Prezydentowi Francji towarzyszyć będą ministrowie odpowiedzialni za obronę, sprawy zagraniczne, energetykę oraz kulturę. W czasie wizyty, jak informuje WNP, powołując się na dziennik „Le Figaro”, podpisanych ma zostać kilka umów partnerskich, w tym głównie tych dotyczących satelitów do komunikacji wojskowej. Ponadto swoje argumenty w przetargu na drugą polską elektrownię jądrową ma nadzieję przedstawić Grupa EDF.

Program wizyty francuskiego prezydenta obejmuje również m.in. spotkanie z Lechem Wałęsą oraz wizytę na francuskim cmentarzu wojskowym.

Czytaj więcej Europejski Kongres Gospodarczy EKG: ponad 200 debat, 1300 ekspertów Przedstawiciele biznesu, administracji, instytucji finansowych i świata nauki spotkają się w Katowicach, by przez trzy dni rozmawiać o kierunkach r...

Francuska delegacja na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Następnie część francuskiej delegacji towarzyszącej prezydentowi Macronowi (w tym przedstawiciele takich firm jak EDF, Eutelsat i Thales) przeniesie się do Katowic, aby wziąć udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym (EEC).

Już 22 kwietnia w ramach tego wydarzenia odbędzie się Polsko-Francuskie Forum Gospodarcze, będące okazją do rozmowy o możliwościach współpracy obu krajów.

– Polska i Francja chcą wspólnie wzmacniać konkurencyjność europejskiego przemysłu, szukając równowagi między ambicjami klimatycznymi a realiami globalnej konkurencji. Konieczne jest wypracowanie mechanizmów, które wzmocnią europejskie przedsiębiorstwa na arenie globalnej, gdzie konkurują one z podmiotami funkcjonującymi w znacznie mniej regulowanych warunkach – przyznała dyrektor generalna Polsko-Francuskiej Izby Gospodarczej, cytowana przez WNP.

Czytaj więcej: Emmanuel Macron w Polsce. Francuski biznes spotyka się na EEC