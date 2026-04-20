Na pytanie „komu w obecnej sytuacji w Polsce ufa Pani/Pan bardziej” 40,4 proc. badanych wskazało rząd, czyli koalicję KO, PSL, Polski 2050, klubu parlamentarnego Centrum i Nowej Lewicy.

Sondaż OGB: Rośnie odsetek osób ufających opozycji

32,3 proc. badanych odpowiedziało, że ufają bardziej opozycji. Parlamentarną opozycję tworzą dziś prawicowe partie – PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej oraz lewicowa Partia Razem.

27,3 proc. badanych nie ufa ani rządowi, ani opozycji.

W porównaniu do badania ze stycznia zaufanie do rządu zmniejszyło się marginalnie (o 0,2 punktu proc.), wzrosło natomiast zaufanie do opozycji (o 1,8 punktu proc.). Odsetek osób, które nie ufają ani rządowi, ani opozycji, zmniejszył się o 1,6 punktu proc.

Sondaż przeprowadzono między 25 marca a 4 kwietnia na reprezentatywnej grupie 1 000 osób.

Sondaż CBOS: Za zwolenników rządu uważa się 33 proc. Polaków

W marcowym badaniu oceny rządu przeprowadzonym przez CBOS w dniach 5-15 marca 33 proc. badanych deklarowało się jako zwolennicy rządu (spadek miesiąc do miesiąca o 1 punkt procentowy), a 42 proc. jako jego przeciwnicy (wzrost o 1 punkt procentowy). 21 proc. zadeklarowało obojętność wobec rządu 9spadek o 1 punkt procentowy), a 4 proc. (wzrost o 1 punkt procentowy) nie potrafiło zadeklarować swojego stosunku do rządu.

Ocena rządu, badanie CBOS 5-15 marca 2026 roku Foto: PAP

Z kolei z najnowszego sondażu preferencji partyjnych CBOS wynika, że największym poparciem cieszy się KO (32 proc.), a drugie miejsce zajmuje PiS (18,2 proc.) - ta druga partia notuje najniższy wynik poparcia od czasu wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 roku. Suma poparcia dla partii koalicyjnych w tym sondażu to 41,5 proc., a dla opozycji – 43,8 proc.