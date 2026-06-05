Philip Earl Steele: Wielu Amerykanów wierzy w to, że Donald Trump jest pomazańcem Bożym

Na pewno Trump przysporzył sobie kłopotów po kłótni z papieżem. Natomiast nie sądzę, by z tego powodu stracił wyborców. Dziś popiera go ok. 34 proc. osób. To mniej niż rok temu. Ale ci, którzy stracili do niego zaufanie, raczej nie będą głosować teraz na demokratów - mówi Philip Earl Steele, amerykański historyk, mediewista.

