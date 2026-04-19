Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Celem ataku była znajdująca się w północno-zachodnim Londynie synagoga Kenton United. Jak przekazała organizacja Community Security Trust (CST), która odpowiedzialna jest za ochronę społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii, incydent spowodował niewielkie uszkodzenia w jednym z pomieszczeń budynku. Na miejsce zdarzenia wezwano policję oraz straż pożarną. Potwierdzono, że nikt nie odniósł obrażeń.

Reklama Reklama

Próba podpalenia synagogi Kenton United w Londynie

Naczelny rabin Wielkiej Brytanii Ephraim Mirvis zaznaczył we wpisie opublikowanym w serwisie X, że ataki na społeczność żydowską „nabierają tempa”. Jak zauważył, było to już trzecie tego rodzaju zdarzenie w Londynie w ostatnich dniach. Do wcześniejszych incydentów doszło m.in. w środę, kiedy podpalono synagogę w dzielnicy Finchley, oraz w piątek wieczorem, gdy ogień podłożono w budynku wcześniej wykorzystywanym przez organizację żydowską.

Do sprawy odniósł się także premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. „Jestem zaszokowany ostatnimi antysemickimi próbami podpaleń w północnym Londynie” – podkreślił w mediach społecznościowych. Jak dodał, tego typu działania są niedopuszczalne. „To jest odrażające i nie będzie tolerowane. Ataki na naszą społeczność żydowską to ataki na Wielką Brytanię” – wskazał.

Seria ataków na synagogi w Wielkiej Brytanii. Policja bada powiązania z Iranem

Podczas konferencji prasowej przedstawiciele Metropolitan Police wskazali, że część ataków – w tym także ten, do którego doszło z soboty na niedzielę – może być powiązana z Iranem. Jak poinformowała zastępczyni komisarza ds. walki z terroryzmem w Londynie, Vicki Evans, śledczy analizują sprawę.

– Jesteśmy świadomi doniesień sugerujących, że ta grupa może mieć powiązania z Iranem. Jak można się spodziewać, będziemy nadal badać tę kwestię w miarę rozwoju naszego śledztwa – zapewniła Evans. Dodała również, że analizowany jest scenariusz wykorzystania przez Iran pośredników do przeprowadzania takich działań. – Mówiłam wcześniej o wykorzystywaniu przez irański reżim kryminalnych pośredników i rozważamy, czy taka taktyka jest stosowana tutaj, w Londynie – zaznaczyła.

W ostatnim czasie ataki na cele związane ze społecznością żydowską odnotowano także m.in. w Belgii i Holandii. Celem były synagogi, restauracje oraz żydowskie placówki edukacyjne. W ocenie ekspertów z Międzynarodowego Centrum Zwalczania Terroryzmu w Hadze (ICCT) tego typu incydenty w Europie mogą wskazywać na szerszą operację hybrydową inspirowaną przez Iran.