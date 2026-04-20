Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała, że hipocentrum wstrząsu znajdowało się na głębokości 10 km na Oceanie Spokojnym. Początkowo określała magnitudę trzęsienia na 7,4, potem skorygowała tę informację, podając siłę 7,5. O trzęsieniu ziemi o sile 7,4 informuje też Amerykańska Agencja Sejsmologiczna (USGS).

Reklama Reklama

W północno-wschodniej i północnej Japonii, w prefekturach Iwate, Aomori i Hokkaido zostało wydane ostrzeżenie przed tsunami, fale osiągają wysokość 3 metrów. Wstrzymany został ruch pociągów Shinkansen na trasie Tokio-Aomori - podaje japońska agencja Kyodo.

Siła trzęsienia ziemi osiągnęła poziom „górnej piątki” w japońskiej skali intensywności sejsmicznej. Oznacza to, że trzęsienie ziemi o takiej sile powoduje drgania odczuwalne przez osoby znajdujące się w budynkach. Kołyszą się wiszące przedmioty a meble mogą się przesuwać.

Agencja Kyodo podaje, że operator elektrowni jądrowych w Aomori i Miyagi nie zgłasza żadnych nieprawidłowości w związku z trzęsieniem ziemi.

Artykuł jest aktualizowany