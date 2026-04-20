Japońska telewizja informuje o ostrzeżeniu Japońskiej Agencji Meteorologicznej
Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała, że hipocentrum wstrząsu znajdowało się na głębokości 10 km na Oceanie Spokojnym. Początkowo określała magnitudę trzęsienia na 7,4, potem skorygowała tę informację, podając siłę 7,5. O trzęsieniu ziemi o sile 7,4 informuje też Amerykańska Agencja Sejsmologiczna (USGS).
W północno-wschodniej i północnej Japonii, w prefekturach Iwate, Aomori i Hokkaido zostało wydane ostrzeżenie przed tsunami, fale osiągają wysokość 3 metrów. Wstrzymany został ruch pociągów Shinkansen na trasie Tokio-Aomori - podaje japońska agencja Kyodo.
Siła trzęsienia ziemi osiągnęła poziom „górnej piątki” w japońskiej skali intensywności sejsmicznej. Oznacza to, że trzęsienie ziemi o takiej sile powoduje drgania odczuwalne przez osoby znajdujące się w budynkach. Kołyszą się wiszące przedmioty a meble mogą się przesuwać.
Agencja Kyodo podaje, że operator elektrowni jądrowych w Aomori i Miyagi nie zgłasza żadnych nieprawidłowości w związku z trzęsieniem ziemi.
Artykuł jest aktualizowany
