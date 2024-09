USA: Strzelanina w liceum w Georgii. Cztery osoby nie żyją, kilkudziesięciu rannych

Do zdarzenia doszło w Apalachee High School w Winder w stanie Georgia. W strzelaninie zginęły cztery osoby, a co najmniej 30 jest rannych.

USA: Strzelanina w liceum w Winder w Georgii. Są ofiary

Z relacji jednego ze świadków wynika, że gdy w szkole Winder rozległy się strzały, trwała między innymi lekcja chemii. Nauczyciel, który prowadził zajęcia, miał otworzyć drzwi, by sprawdzić, co dzieje się na korytarzu. Wówczas przybiegł inny pracownik szkoły i poinformował, że trzeba zabarykadować klasę, gdyż na terenie placówki edukacyjnej jest strzelec. Kiedy uczniowie i nauczyciel chowali się w klasie, ktoś kilkakrotnie dobijał się do drzwi i krzyczał, by je otworzyć. Później słychać było kolejne strzały i krzyki na korytarzu.

Osoby, które doznały najbardziej poważnych obrażeń, zostały przetransportowane do szpitala helikopterami. Do placówki medycznej przywożone mają być między innymi osoby z ranami postrzałowymi.