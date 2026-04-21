Zysk netto BGK w minionym roku wyniósł 3,247 mld zł i był wyższy o 11 proc. niż w 2024 r. Wynik netto całej Grupy BGK również okazał się rekordowo wysoki, sięgając 4,08 mld zł, co oznacza wzrost o niemal 14 proc. rok do roku. – Cieszymy się, że udało się uzyskać tak dobre rezultaty pomimo spadku stóp procentowych w Polsce – podkreślał Mirosław Czekaj, prezes BGK, na wtorkowej konferencji prasowej.

Ile BGK dołoży do budżetu państwa?

Z historycznie wysokich wyników ucieszy się też minister finansów, bo jak zapowiedział prezes Czekaj, niemal połowa wypracowanego zarobku zasili publiczną kasę. – BGK jest bankiem państwowym, w związku z tym, jeżeli Rada Nadzorcza zdecyduje, to część wyniku netto może być wpłacona do budżetu. W tym roku mamy zysk na poziomie 3,2 mld zł, a wstępnie planowana wpłata do budżetu państwa sięga 1,5 mld zł – powiedział Czekaj. W minionym roku wpłata od BGK wynosiła ok. 1,3 mld zł.

BGK może pochwalić się też dobrymi wynikami w innych obszarach. – Było to możliwe dzięki wzrostowi skali działalności i utrzymywaniu dyscypliny kosztowej – zaznaczył prezes. Przychody banku wzrosły o 3 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów to tylko 20 proc. (dla porównania – w bankach komercyjnych wynosi on ok. 35–40 proc.).

Wartość udzielonych kredytów oraz obligacji (komunalnych i komercyjnych) brutto wyniosła 60,3 mld zł i wzrosła o 3,8 proc. rok do roku. Wartość dłużnych papierów wartościowych i instrumentów pochodnych zwiększyła się aż o 21 proc., do 145 mld zł.

Jak rośnie zadłużenie funduszy BGK?

Warto tu też dodać, że BGK zarządza i pozyskuje finansowanie dla takich funduszy państwowych jak Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, Fundusz Pomocy czy Krajowy Fundusz Drogowy, których łączne zadłużenie na koniec 2025 r. wyniosło ok. 386 mld zł (o 46 mld zł więcej niż na koniec 2024 r., głównie ze względu na wzrost FWSZ). W samym 2025 r. nowe finansowanie wyniosło tu 83 mld zł.

Aktywa BGK na koniec 2025 r. wynosiły 293 mld zł, a suma bilansowa zarządzanych przez BGK funduszy i instrumentów przepływowych – 402 mld zł.

Perspektywy i kierunki rozwoju BGK

– BGK jest bankiem rozwoju, naszą misją jest wspieranie gospodarki, budowanie jej potencjału rozwojowego, konkurencyjności i innowacyjności – podkreślał prezes Czekaj. W przełożeniu na liczby oznacza to, że w 2025 r. bank wygenerował łącznie 484 mld zł wsparcia (o 24 proc. więcej niż w 2024 r.) dla przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządów. Na tę kwotę składa się m.in. kontraktacja środków funduszy unijnych, ale też działania kredytowo-gwarancyjne. Wśród największych wspartych sektorów BGK wymienia transformację energetyczną (232 mld zł w 2025 r.), rozwój przedsiębiorstw (84 mld zł) oraz obronność (65 mld zł).

W kolejnych miesiącach i latach BGK planuje wzmocnić swoją rolę w finansowaniu bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Kluczowym elementem ma być uruchomienie funduszu bezpieczeństwa i obronności, który będzie wspierał budowę zdolności obronnych kraju. Równolegle bank zakłada zwiększenie zaangażowania kapitałowego oraz rozwój długoterminowych instrumentów finansowania, w tym dla samorządów. Istotnym kierunkiem ma być także rozwój inwestycji kapitałowych – m.in. poprzez podmioty takie jak Vinci czy inicjatywy w rodzaju Innovate Poland – a także rozszerzenie oferty dla lokalnych dostawców, ze szczególnym naciskiem na wzmacnianie tzw. local content w projektach realizowanych w Polsce.

– Uruchomimy też działania związane ze wsparciem dużych inwestycji, na przykład budowy elektrowni jądrowej, bo nasze zdolności koncentracji środków sięgają na jeden projekt 12 mld zł – mówił też prezes Czekaj.