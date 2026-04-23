9 stycznia Santander Bank Polska dołączył do austriackiej Erste Group, a jego głównym akcjonariuszem stał się Erste Group Bank AG.

Reklama Reklama

Santander Bank Polska. Przerwa techniczna już w ten weekend

W związku z rebrandingiem Santander Bank Polska na Erste Bank Polska nastąpi przerwa techniczna. Jak informuje bank w specjalnym komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, od piątku, 24 kwietnia od godz. 23:00 do soboty, 25 kwietnia do godz. 8:30 niedostępne będą następujące usługi:

bankowość internetowa,

przelewy zwykłe i natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash),

płatność w sklepach internetowych (Przelew24),

BLIK.

Niedostępna będzie również strona internetowa santander.pl (od 24 kwietnia od godz. 23:00 do 25 kwietnia do godz. 3:00) oraz Kantor Santander (od 24 kwietnia od godz. 22:00 do 25 kwietnia do godz. 8:30). Ponadto od 24 kwietnia od godz. 23:00 do 25 kwietnia do godz. 8:30 tylko częściowo dostępna będzie aplikacja mobilna. Klienci będą mogli sprawdzić stan konta i historię transakcji sprzed przerwy oraz listę zakupionych biletów lub parkingów.

Bez problemu natomiast w tym czasie będzie można płacić kartą w sklepach i w internecie, a także używać karty w bankomatach i wpłatomatach.

Rebranding Santander Bank Polska na Erste Bank Polska. Takie zmiany czekają klientów

W efekcie rebrandingu na Erste Bank Polska na placówkach i bankomatach pojawi się nowe logo. Zmianie ulegnie też kolorystyka. Zmieni się adres strony internetowej na www.erste.pl. Nowe nazwy zyskają niektóre produkty i usługi, przy czym nie zmieni się ich funkcjonalność. Ponadto w portfelach cyfrowych klientów pojawią się nowe wizerunki kart, a bank będzie wysyłał wiadomości SMS z nowej bramki (ERSTE_PL).

W sklepie Google Play i App Store pojawi się zaktualizowana aplikacja banku. Co istotne, klienci nie będą musieli instalować nowej, odrębnej aplikacji. W przypadku posiadanej w telefonie włączonej opcji automatycznej aktualizacji – aplikacja zmieni się sama. Jeśli nie, klient będzie mógł ją samodzielnie zaktualizować (wyłącznie w oficjalnym sklepie).

Aktualizacja na aplikację Erste konieczna będzie po ok. dwóch tygodniach od zmiany marki, ponieważ po tym czasie przestanie działać aplikacja Santander mobile.

Rebranding Santander Bank Polska na Erste Bank Polska. To nie ulegnie zmianie

Mimo rebrandingu, jak informuje bank, wiele kwestii pozostanie niezmienionych. Mowa przede wszystkim o umowach, numerach kont, historiach transakcji, ulubionych odbiorcach i zleceniach stałych. Klienci nadal też będą mogli korzystać z aplikacji mobilnej i bankowości internetowej oraz z BLIK. Nie będą również musieli wymieniać swoich kart.