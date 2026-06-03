Nie można się zalogować do strony. Bez żadnego błędu powraca do wyczyszczonego pola hasła, po jego wpisaniu. Aplikacja daje błąd "Brak połączenia z internetem" – alarmują klienci Aliora.

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Awaria rozpoczęła się przed godziną 9 we wtorek 3 czerwca. Jednak już po 30 minutach zaczęła gwałtownie spadać liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector. Dostęp do aplikacji i strony internetowej został przywrócony.