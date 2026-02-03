„Awaria została usunięta – wszystkie systemy działają już poprawnie. Przepraszamy za utrudnienia” – poinformował bank klientów o 20.18. Nadal jednak nie wiadomo co było przyczyną kilkugodzinnej awarii.

Wcześniej Alior informował w mediach społecznościowych, że „systemy i aplikacje banku: Alior Mobile, Alior Online, Alior Business, Alior Business Mobile i BusinessPro są obecnie niedostępne”.

Alior Bank zapewniał, że aktywnie pracuje nad rozwiązaniem problemu i przywróceniem pełnego dostępu do banku. Klienci, którzy chcą zastrzec kartę, mogli zadzwonić na infolinię. Bank podkreślał, iż niedostępność usług nie wpływa na bezpieczeństwo środków klientów.

Alior Bank zapewniał, że w kwestii płatności kartą ta usługa działa bez zarzutu i awaria jej nie dotyczy.