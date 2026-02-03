Rzeczpospolita
Ekonomia
Potężna awaria w Aliorze. Bank nie podał jej przyczyny

Alior Bank walczył z poważną awarią. Klienci mieli problem z dostępem do konta bankowego oraz innych usług. Nie działała również aplikacja oraz serwis bankowości internetowej. Po 20 Bank poinformował, że awaria została usunięta.

Publikacja: 03.02.2026 18:12

Alior Bank walczy z poważną awarią

Foto: Bloomberg

Urszula Lesman

„Awaria została usunięta – wszystkie systemy działają już poprawnie. Przepraszamy za utrudnienia” – poinformował bank klientów o 20.18. Nadal jednak nie wiadomo co było przyczyną kilkugodzinnej awarii.

Wcześniej Alior informował w mediach społecznościowych, że „systemy i aplikacje banku: Alior Mobile, Alior Online, Alior Business, Alior Business Mobile i BusinessPro są obecnie niedostępne”.

Alior Bank zapewniał, że aktywnie pracuje nad rozwiązaniem problemu i przywróceniem pełnego dostępu do banku. Klienci, którzy chcą zastrzec kartę, mogli zadzwonić na infolinię. Bank podkreślał, iż niedostępność usług nie wpływa na bezpieczeństwo środków klientów. 

Alior Bank zapewniał, że w kwestii płatności kartą ta usługa działa bez zarzutu i awaria jej nie dotyczy.

Głównym akcjonariuszem Alior Banku jest PZU

Alior Bank SA to bank uniwersalny, który rozpoczął działalność operacyjną 17 listopada 2008 r. Bank kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych jako bank internetowy i internetowy kantor walutowy. Największym akcjonariuszem banku jest Grupa PZU, która posiada około 32 procent akcji. Nationale-Nederlanden OFE ma 9,89 proc. akcji, Allianz OFE – 8,83 proc., Generali OFE – 5,13 proc., a 44,24 proc. mają pozostali akcjonariusze.

Z usług banku korzysta ponad 4 mln klientów, w tym prawie 240 tys. klientów biznesowych.

Od 2014 do 2021 r., a później ponownie od 2023 r., akcje banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

PayU ostrzega swoich klientów

PayU – operator płatności internetowych poinformował klientów: „3.02.2025 r. o 15:38 odnotowaliśmy problem z Alior Bankiem, który chwilowo uniemożliwia płatności za pośrednictwem Alior Banku. Wspieramy bank w rozwiązaniu tego problemu. Przepraszamy za niedogodności.”

Wcześniej PayU poinformował o własnych kłopotach: „3.02.2026 r. od godziny 11:15 doświadczamy ataku DDoS, który ma wpływ na naszą infrastrukturę.

Należy spodziewać się następujących sytuacji:

· klienci mogą nie mieć możliwości korzystania z metod płatności (dostarczanych przez PayU Europe)

· klienci mogą nie być w stanie sprawdzić statusu swojej płatności na stronie PayU

· brak możliwości zalogowania się do Panelu Zarządzania PayU

· wskaźnik konwersji transakcji może być niższy niż zwykle.

Natychmiast rozpoczęliśmy prace nad rozwiązaniem problemu.

Przepraszamy za niedogodności.”

Źródło: rp.pl

Bankowość Banki Firmy Alior Bank awaria
e-Wydanie
