Alior Bank walczy z poważną awarią
„Awaria została usunięta – wszystkie systemy działają już poprawnie. Przepraszamy za utrudnienia” – poinformował bank klientów o 20.18. Nadal jednak nie wiadomo co było przyczyną kilkugodzinnej awarii.
Wcześniej Alior informował w mediach społecznościowych, że „systemy i aplikacje banku: Alior Mobile, Alior Online, Alior Business, Alior Business Mobile i BusinessPro są obecnie niedostępne”.
Alior Bank zapewniał, że aktywnie pracuje nad rozwiązaniem problemu i przywróceniem pełnego dostępu do banku. Klienci, którzy chcą zastrzec kartę, mogli zadzwonić na infolinię. Bank podkreślał, iż niedostępność usług nie wpływa na bezpieczeństwo środków klientów.
Alior Bank zapewniał, że w kwestii płatności kartą ta usługa działa bez zarzutu i awaria jej nie dotyczy.
Alior Bank SA to bank uniwersalny, który rozpoczął działalność operacyjną 17 listopada 2008 r. Bank kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych jako bank internetowy i internetowy kantor walutowy. Największym akcjonariuszem banku jest Grupa PZU, która posiada około 32 procent akcji. Nationale-Nederlanden OFE ma 9,89 proc. akcji, Allianz OFE – 8,83 proc., Generali OFE – 5,13 proc., a 44,24 proc. mają pozostali akcjonariusze.
Z usług banku korzysta ponad 4 mln klientów, w tym prawie 240 tys. klientów biznesowych.
Od 2014 do 2021 r., a później ponownie od 2023 r., akcje banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
PayU – operator płatności internetowych poinformował klientów: „3.02.2025 r. o 15:38 odnotowaliśmy problem z Alior Bankiem, który chwilowo uniemożliwia płatności za pośrednictwem Alior Banku. Wspieramy bank w rozwiązaniu tego problemu. Przepraszamy za niedogodności.”
Wcześniej PayU poinformował o własnych kłopotach: „3.02.2026 r. od godziny 11:15 doświadczamy ataku DDoS, który ma wpływ na naszą infrastrukturę.
Należy spodziewać się następujących sytuacji:
· klienci mogą nie mieć możliwości korzystania z metod płatności (dostarczanych przez PayU Europe)
· klienci mogą nie być w stanie sprawdzić statusu swojej płatności na stronie PayU
· brak możliwości zalogowania się do Panelu Zarządzania PayU
· wskaźnik konwersji transakcji może być niższy niż zwykle.
Natychmiast rozpoczęliśmy prace nad rozwiązaniem problemu.
Przepraszamy za niedogodności.”
