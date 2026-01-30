Aktualizacja: 30.01.2026 14:35 Publikacja: 30.01.2026 13:49
Foto: REUTERS/Brendan McDermid//File Photo
„Znam Kevina od bardzo dawna i nie mam wątpliwości, że zapisze się jako jeden z WIELKICH przewodniczących Fed, może nawet najlepszy” – napisał prezydent USA Donald Trump w poście na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Potwierdził więc nieoficjalne doniesienia sprzed kilku godzin mówiące, że Warsh zostanie nowym szefem Rezerwy Federalnej.
Ta nominacja kończy zacięty wyścig, w którym początkowo było 11 kandydatów. Proces selekcji obejmował byłych i obecnych urzędników Fedu, prominentnych ekonomistów oraz finansistów z Wall Street. Rozmowy z nimi prowadził sekretarz skarbu Scott Bessent. Ostatecznie lista kandydatów została zawężona do pięciu, potem czterech kandydatów, a w zeszłym tygodniu Trump zasugerował w rozmowie z CNBC, że podjął już decyzję.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump ma ogłosić w piątek nazwisko nowego szefa Fedu. Z przecieków wiadomo,...
Przez wiele tygodni za faworyta uchodził Kevin Hassett, dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej, będący bliskim doradcą prezydenta. Część inwestorów obawiało się jednak, że Hassett prowadziłby politykę zbyt spolegliwą wobec Białego Domu. Trump stwierdził jednak, że potrzebuje Hassetta „tam, gdzie on teraz jest”. Za faworyta później zaczął być uznawany Rick Rieder, dyrektor inwestycyjny ds. obligacji w BlackRock, czyli jednej z największych na świecie firm zarządzających aktywami. To, że Trump ostatecznie postawił na Warsha było więc sporym zaskoczeniem. Ta nominacja jest jednak dobrze oceniana przez analityków.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawęził poszukiwania nowego prezesa Rezerwy Federalnej do...
„Dolar czekał na katalizator odbicia, a wiadomość, że Kevin Warsh prawdopodobnie zostanie dziś ogłoszony nominowanym na nowego przewodniczącego Rezerwy Federalnej, daje dokładnie taki katalizator. Warsh był wśród najbardziej przyjaznych rynkowi kandydatów, jako były gubernator Fed z historią jastrzębich poglądów, zwłaszcza w kwestii redukcji bilansu. Biorąc pod uwagę, jak stanowczy był Trump w kwestii obniżania stóp, można bezpiecznie założyć, że Warsh przyjął bardziej gołębią postawę w trakcie rozmów kwalifikacyjnych – ale ten wybór może sugerować chęć uspokojenia spekulacji o utracie niezależności Fedu” – oceniają analitycy ING.
– Ma szacunek i wiarygodność rynków finansowych. Nie było nikogo, kto mógłby dostać tę posadę i nie ciąłby stóp procentowych w krótkim terminie. Jednak wierzę, że w dłuższej perspektywie będzie wiarygodnym kandydatem – twierdzi David Bahnsen, dyrektor inwestycyjny The Bahnsen Group.
55-letni Kevin Warsh obecnie pełni funkcję wykładowcy ekonomii na Uniwersytecie Stanforda. Doradza też kilku firmom prywatnym i publicznym, w tym zasiada w radzie dyrektorów UPS. Przed objęciem stanowiska w Radzie Gubernatorów Rezerwy Federalnej w latach 2006–2011 był sekretarzem wykonawczym Narodowej Rady Gospodarczej Białego Domu, a wcześniej pracował w dziale fuzji i przejęć w Morgan Stanley.
Warsh – który w 2006 r. został najmłodszym gubernatorem Fed w historii – jest znany ze swoich powiązań z Wall Street oraz w kręgach decyzyjnych Waszyngtonu. Jego żoną jest Jane Lauder, córka miliardera Ronalda Laudera. Chociaż ma długoletnie relacje z prezydentem, niektórzy postrzegali jego jastrzębią postawę w czasie pracy w Fed jako dużą przeszkodę w zdobyciu zaufania Trumpa.
Czytaj więcej
Prawdziwym testem dla „tarana Trumpa” nie będzie usunięcie Powella, ale to, czy uda mu się zainst...
– Wybór prezydenta Kevina Warsha na kolejnego przewodniczącego Fed byłby prawdopodobnie jednym z lepszych rezultatów dla inwestorów w porównaniu z innymi kandydatami, którzy się liczyli. Długoletnie jastrzębie poglądy Warsha powinny pomóc zrównoważyć obawy, że mógłby stać się pełnoprawnym poplecznikiem Trumpa. Mimo to jego mocne przekonanie, że zarówno sztuczna inteligencja, jak i deregulacyjny impet administracji Trumpa pomogą utrzymać inflację w ryzach, a także jego długoletni pogląd, że Fed powinien działać z dużo mniejszym bilansem, niosą ryzyko pewnej presji wzrostowej na długoterminowe rentowności obligacji – wskazywał (jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem decyzji o nominacji nowego szefa Fedu) Stephen Brown, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.
– To interesujący wybór prezydenta i może dać rynkowi nadzieję, że niezależność Fed zostanie zachowana dzięki awansowi byłego insidera Fed. Rentowności obligacji skarbowych USA są wyższe na początku handlu, ponieważ rynek skupia się na jastrzębiej przeszłości Warsha. Warto zauważyć, że nominowany może mieć skomplikowaną drogę do potwierdzenia w Senacie, gdyż zarówno Demokraci, jak i Republikanie wzywali do utrzymania niezależności Fed ponad wolą prezydenta – wskazuje Kathleen Brooks, szefowa działu analiz XTB.
Czytaj więcej
Grupa prezesów banków centralnych podpisała się pod listem otwartym broniącym niezależności Fedu....
Kandydatura Warsha będzie musiała zostać zatwierdzona przez amerykański Senat. Mogą na tym etapie pojawić się jednak komplikacje, związane choćby z wcześniejszymi naciskami Trumpa na Fed. Ustawodawcy będą chcieli mieć pewność, że Warsh będzie odporny na naciski w sprawie stóp procentowych. Republikański senator Thom Tillis zapowiedział wcześniej, że będzie blokował wszelkie nominacje do Fedu, dopóki nie zakończy się śledztwo Departamentu Sprawiedliwości dotyczące kosztów renowacji siedziby amerykańskiego banku centralnego.
Jeśli Warsh uzyska bez większych opóźnień zatwierdzenie przez Senat, jego kadencja jako prezesa Fedu zacznie się 15 maja 2026 r. Przejmie on kierowanie bankiem centralnym z rąk dotychczasowego prezesa Jerome'a Powella.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ten rok to dla sektora czas znacząco niższych zysków, wymuszony przez wyższy podatek CIT i spadek stóp procentow...
Europejskie banki odmawiają przyjmowania płatności z Rosji i nakładają własne restrykcje na klientów powiązanych...
Donald Trump pozywa JPMorgan Chase, największy bank w Stanach Zjednoczonych, oraz jego prezesa Jamiego Dimona, z...
Kiedy zwiększy się zapotrzebowanie na kredyty wśród polskich firm planujących nowe inwestycje? Michał Bolesławsk...
Jeden z największych banków Francji, Societe Generale, zapowiedział potężny program zwolnień w ojczyźnie. Redukc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas