Z tego artykułu się dowiesz: Kto został mianowany na nowego prezesa amerykańskiego banku centralnego?

Jak przebiegał proces selekcji kandydatów na stanowisko szefa Fedu?

Dlaczego wybór Kevina Warsha był zaskakujący dla obserwatorów rynku?

Jakie doświadczenie zawodowe i kwalifikacje ma Kevin Warsh?

Jakie są opinie analityków na temat nominacji Warsha i jej wpływu na rynek finansowy?

Jakie wyzwania mogą pojawić się podczas zatwierdzania jego nominacji przez Senat?

„Znam Kevina od bardzo dawna i nie mam wątpliwości, że zapisze się jako jeden z WIELKICH przewodniczących Fed, może nawet najlepszy” – napisał prezydent USA Donald Trump w poście na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Potwierdził więc nieoficjalne doniesienia sprzed kilku godzin mówiące, że Warsh zostanie nowym szefem Rezerwy Federalnej.

Ta nominacja kończy zacięty wyścig, w którym początkowo było 11 kandydatów. Proces selekcji obejmował byłych i obecnych urzędników Fedu, prominentnych ekonomistów oraz finansistów z Wall Street. Rozmowy z nimi prowadził sekretarz skarbu Scott Bessent. Ostatecznie lista kandydatów została zawężona do pięciu, potem czterech kandydatów, a w zeszłym tygodniu Trump zasugerował w rozmowie z CNBC, że podjął już decyzję.

Przez wiele tygodni za faworyta uchodził Kevin Hassett, dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej, będący bliskim doradcą prezydenta. Część inwestorów obawiało się jednak, że Hassett prowadziłby politykę zbyt spolegliwą wobec Białego Domu. Trump stwierdził jednak, że potrzebuje Hassetta „tam, gdzie on teraz jest”. Za faworyta później zaczął być uznawany Rick Rieder, dyrektor inwestycyjny ds. obligacji w BlackRock, czyli jednej z największych na świecie firm zarządzających aktywami. To, że Trump ostatecznie postawił na Warsha było więc sporym zaskoczeniem. Ta nominacja jest jednak dobrze oceniana przez analityków.