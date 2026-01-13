Rzeczpospolita
Ekonomia
Szefowie banków centralnych bronią Fedu przed Trumpem. List otwarty w obronie Powella

Grupa prezesów banków centralnych podpisała się pod listem otwartym broniącym niezależności Fedu. To reakcja na wszczęcie śledztwa przeciwko Jerome'owi Powellowi, prezesowi Rezerwy Federalnej.

Publikacja: 13.01.2026 12:17

Jerome Powell

Foto: PAP/EPA/WILL OLIVER

Hubert Kozieł

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Jerome Powell otrzymał wsparcie od prezesów innych banków centralnych?
  • Jakie czynniki wpłynęły na wszczęcie śledztwa przeciwko Jerome’owi Powellowi?
  • Jakie są główne zarzuty wysuwane przeciwko prezesowi Fedu?
  • Kto podpisał list otwarty w obronie niezależności Rezerwy Federalnej?

Jerome Powell, prezes Fedu, uzyskał wsparcie prezesów innych banków centralnych, zaniepokojonych naciskami administracji Trumpa na Rezerwę Federalną.

Donald Trump i przewodniczący Fed Jerome Powell podczas zwiedzania budynku Rady Rezerwy Federalnej,
Banki
Departament Sprawiedliwości wszczął śledztwo przeciw szefowi Fedu

W pełni solidaryzujemy się z Systemem Rezerwy Federalnej i jej przewodniczącym Jeromem H. Powellem. Niezależność banków centralnych stanowi fundament stabilności cen, stabilności finansowej i stabilności gospodarczej – w interesie obywateli, którym służymy. Dlatego tak istotne jest zachowanie tej niezależności, z pełnym poszanowaniem praworządności i demokratycznej odpowiedzialności. Przewodniczący Powell sprawuje swoją funkcję z najwyższą uczciwością, skupiając się na swoim mandacie i nieugiętym oddaniu interesowi publicznemu. Dla nas jest szanowanym kolegą, który cieszy się najwyższym uznaniem wszystkich, którzy z nim współpracowali” – mówi list otwarty prezesów banków centralnych.

Kto podpisał list w obronie Jerome’a Powella?

List podpisali: Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego (w imieniu Rady Prezesów EBC), Andrew Bailey, prezes Banku Anglii, Erik Thedéen, prezes szwedzkiego Riksbanku, Christian Kettel Thomsen, prezes Danmarks Nationalbank, Martin Schlegel, prezes Szwajcarskiego Banku Narodowego, Michele Bullock, szef Banku Rezerw Australii, Tiff Macklem, prezes Banku Kanady, Chang Yong Rhee, prezes Banku Korei, Gabriel Galípolo, prezes Banco Central do Brasil, François Villeroy de Galhau, przewodniczący Rady Administracyjnej Banku Rozliczeń Międzynarodowych (BIS) oraz Pablo Hernández de Cos, dyrektor generalny BIS.

Prezydent USA Donald Trump rozważa już tylko dwóch kandydatów na prezesa Fedu: Kevina Warsha i Kevin
Banki
Donald Trump zawęził wybór kandydatów na szefa Fedu. I stawia jeden warunek

Według doniesień agencji Reutera, w najbliższym czasie list mogą podpisać kolejni prezesi banków centralnych.

Dlaczego Donald Trump atakuje prezesa Fedu?

Amerykańscy prokuratorzy wszczęli kilka dni temu śledztwo przeciwko Jerome'owi Powellowi, prezesowi Fedu. Dotyczy ono wartej 2,9 mld dol. przebudowy siedziby Rezerwy Federalnej. Wysokie koszty tej renowacji krytykował wcześniej prezydent Donald Trump i sugerował, że może to wykorzystać jako pretekst do usunięcia ze stanowiska obecnego prezesa Fedu.

– Groźba postawienia zarzutów karnych jest konsekwencją tego, że Rezerwa Federalna ustala stopy procentowe w oparciu o naszą najlepszą ocenę tego, co służy dobru publicznemu, a nie zgodnie z preferencjami prezydenta – oświadczył Powell.

Trump nominował Powella na stanowisko przewodniczącego Fed w 2017 r.; został on zatwierdzony w 2018 r. Jednak niemal od początku kadencji Powella Trump nieustannie naciskał na przewodniczącego Fed w sprawie stóp procentowych. Krytyka nasiliła się w drugiej kadencji Trumpa, gdy przez wiele miesięcy domagał się obniżek stóp procentowych, nawet po tym, jak Fed wprowadził trzy kolejne obniżki o 25 punktów bazowych. Trump próbuje też usunąć z władz Fedu Lisę Cook, pod zarzutem popełnienia oszustwa hipotecznego. 

Oczekuje się, że prezydent USA ogłosi w najbliższych tygodniach swojego kandydata na zastępcę Powella. Wśród faworytów wymienia się ekonomistę Białego Domu i sojusznika Trumpa Kevina Hassetta.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Organizacje Jerome Powell Finanse Amerykańska Rezerwa Federalna (FED) banki centralne
