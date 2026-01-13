Aktualizacja: 13.01.2026 13:40 Publikacja: 13.01.2026 12:17
Jerome Powell
Foto: PAP/EPA/WILL OLIVER
Jerome Powell, prezes Fedu, uzyskał wsparcie prezesów innych banków centralnych, zaniepokojonych naciskami administracji Trumpa na Rezerwę Federalną.
Czytaj więcej
Szef Fedu Jerome Powell stał się celem śledztwa kryminalnego amerykańskiego Departamentu Sprawied...
„W pełni solidaryzujemy się z Systemem Rezerwy Federalnej i jej przewodniczącym Jeromem H. Powellem. Niezależność banków centralnych stanowi fundament stabilności cen, stabilności finansowej i stabilności gospodarczej – w interesie obywateli, którym służymy. Dlatego tak istotne jest zachowanie tej niezależności, z pełnym poszanowaniem praworządności i demokratycznej odpowiedzialności. Przewodniczący Powell sprawuje swoją funkcję z najwyższą uczciwością, skupiając się na swoim mandacie i nieugiętym oddaniu interesowi publicznemu. Dla nas jest szanowanym kolegą, który cieszy się najwyższym uznaniem wszystkich, którzy z nim współpracowali” – mówi list otwarty prezesów banków centralnych.
List podpisali: Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego (w imieniu Rady Prezesów EBC), Andrew Bailey, prezes Banku Anglii, Erik Thedéen, prezes szwedzkiego Riksbanku, Christian Kettel Thomsen, prezes Danmarks Nationalbank, Martin Schlegel, prezes Szwajcarskiego Banku Narodowego, Michele Bullock, szef Banku Rezerw Australii, Tiff Macklem, prezes Banku Kanady, Chang Yong Rhee, prezes Banku Korei, Gabriel Galípolo, prezes Banco Central do Brasil, François Villeroy de Galhau, przewodniczący Rady Administracyjnej Banku Rozliczeń Międzynarodowych (BIS) oraz Pablo Hernández de Cos, dyrektor generalny BIS.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawęził poszukiwania nowego prezesa Rezerwy Federalnej do...
Według doniesień agencji Reutera, w najbliższym czasie list mogą podpisać kolejni prezesi banków centralnych.
Amerykańscy prokuratorzy wszczęli kilka dni temu śledztwo przeciwko Jerome'owi Powellowi, prezesowi Fedu. Dotyczy ono wartej 2,9 mld dol. przebudowy siedziby Rezerwy Federalnej. Wysokie koszty tej renowacji krytykował wcześniej prezydent Donald Trump i sugerował, że może to wykorzystać jako pretekst do usunięcia ze stanowiska obecnego prezesa Fedu.
– Groźba postawienia zarzutów karnych jest konsekwencją tego, że Rezerwa Federalna ustala stopy procentowe w oparciu o naszą najlepszą ocenę tego, co służy dobru publicznemu, a nie zgodnie z preferencjami prezydenta – oświadczył Powell.
Trump nominował Powella na stanowisko przewodniczącego Fed w 2017 r.; został on zatwierdzony w 2018 r. Jednak niemal od początku kadencji Powella Trump nieustannie naciskał na przewodniczącego Fed w sprawie stóp procentowych. Krytyka nasiliła się w drugiej kadencji Trumpa, gdy przez wiele miesięcy domagał się obniżek stóp procentowych, nawet po tym, jak Fed wprowadził trzy kolejne obniżki o 25 punktów bazowych. Trump próbuje też usunąć z władz Fedu Lisę Cook, pod zarzutem popełnienia oszustwa hipotecznego.
Oczekuje się, że prezydent USA ogłosi w najbliższych tygodniach swojego kandydata na zastępcę Powella. Wśród faworytów wymienia się ekonomistę Białego Domu i sojusznika Trumpa Kevina Hassetta.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Szef Fedu Jerome Powell stał się celem śledztwa kryminalnego amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości. Rynek...
Prezydent USA Donald Trump wezwał do wprowadzenia rocznego limitu oprocentowania kart kredytowych na poziomie 10...
Grupa Santander i Erste Group potwierdziły finalizację sprzedaży 49 proc. akcji Santander Bank Polska. Oznacza t...
Okres paraliżu spowodowanego sagą frankową dobiega końca, a najlepszym dowodem są gwałtownie spadające marże kre...
Jak wynika z analizy „Financial Times”, całkowite wynagrodzenie prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas