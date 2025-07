- Fed powinien obniżyć stopy procentowe do 1 proc. Powinny być one nawet jeszcze niższe – stwierdził prezydent USA Donald Trump. Szanse na to, że Rezerwa Federalna spełni w nadchodzących miesiącach jego życzenie są jednak bardzo nikłe. Główna stopa procentowa Fedu od grudnia jest w przedziale 4,25-4,5 proc. To, że nie zmieniła się ona przez ponad pół roku jest zazwyczaj tłumaczone niepewnością, co do tego, jak wojny handlowe rozpoczęte przez administrację Trumpa wpłyną na inflację w USA. Jak na razie ten wpływ był bardzo ograniczony. O ile inflacja konsumencka wyniosła w styczniu 3 proc., to do kwietnia zeszła do 2,3 proc., by później rosnąć i sięgnąć w czerwcu 2,7 proc. Inflacja bazowa (czyli nie uwzględniająca cen żywności, paliw i energii) przez pięć miesięcy z rzędu była jednak niższa od prognoz. Podwyżki ceł nie zdołały więc jeszcze znacząco wpłynąć na ceny w sklepach, co tłumaczy się tym, że sprzedawcy mogą mocno wykorzystywać zgromadzone wcześniej zapasy towarów. Analitycy wskazują, że prawdziwym sprawdzianem będą dane o inflacji za lipiec i sierpień. Jeśli one okażą się lepsze od prognoz, to może to otworzyć drogę do obniżki stóp we wrześniu. Barometr CME FedWatch niemal całkowicie wyklucza cięcie na posiedzeniu zaplanowanym na 30 lipca. Szanse na obniżkę stóp 17 września ocenia natomiast pod koniec zeszłego tygodnia na 56 proc.

Jaką decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie amerykański bank centralny?

Po wrześniowym posiedzeniu, Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) zbierze się w tym roku jeszcze dwukrotnie: 29 października i 10 grudnia. FedWatch wskazuje, że rynek wycenia na prawie 43 proc. szanse na to, że po grudniowym posiedzeniu główna stopa będzie wynosiła 3,75-4,00 proc. Szanse na to, że będzie wtedy w przedziale 4,00-4,25 proc. są oceniane na prawie 30 proc., a że wyniesie 3,50-3,75 proc. na nieco ponad 20 proc. Jest też ryzyko wynoszące ponad 6 proc., że do końca roku Fed nie obniży stóp. Dla części analityków jest to nawet główny scenariusz.

- Protokół z posiedzenia FOMC w połowie czerwca pokazuje, że większość decydentów z Fedu najchętniej poczeka na to, jakie skutki dla inflacji i rynku pracy będą miały cła oraz inne polityki rządowe, zanim zdecydują się na utrzymanie stóp procentowych lub ich obniżenie w tym roku. Nadal uważamy, że utrzymujące się obawy związane z inflacją wywołaną cłami uniemożliwią Fed obniżenie stóp procentowych do przyszłego roku – twierdzi Paul Ashworth, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.