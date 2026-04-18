O odkryciach badaczy opublikowanych w czasopiśmie „Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention” donosi serwis Nauka w Polsce.

Naukowcy przyjrzeli się osobom, które przeżyły nowotwór i spożywają dużo żywności ultraprzetworzonej

– Substancje wykorzystywane w przemysłowym przetwarzaniu żywności mogą zakłócać procesy metaboliczne, zaburzać mikrobiotę jelitową i sprzyjać stanom zapalnym. W rezultacie, nawet jeśli żywność ultraprzetworzona ma na papierze podobną wartość kaloryczną i skład odżywczy, jak żywność minimalnie przetworzona lub „naturalna”, może mieć ona bardziej szkodliwy wpływ na organizm – podkreśliła Marialaura Bonaccio, współautorka badań.

W związku ze wzrostem spożycia żywności ultraprzetworzonej w wielu krajach na całym świecie naukowcy chcieli lepiej zrozumieć jej wpływ na osoby, które przeżyły nowotwór.

W opisywanym badaniu naukowcy obserwowali 24 325 osób w okresie od marca 2005 r. do grudnia 2022 r., z których wszystkie w momencie rozpoczęcia badania miały 35 lub więcej lat i mieszkały w regionie Molise w południowych Włoszech. W ramach tej grupy badacze zidentyfikowali 802 osoby, które przeżyły chorobę nowotworową na początku badania (476 kobiet i 326 mężczyzn) i które udzieliły szczegółowych informacji na temat diety za pośrednictwem specjalnego kwestionariusza.

Wśród tych osób, w okresie obserwacji trwającym średnio 14,6 roku, odnotowano łącznie 281 zgonów. Osoby należące do grupy o najwyższym spożyciu żywności ultraprzetworzonej w stosunku do masy ciała miały o 48 proc. wyższy wskaźnik zgonów z dowolnej przyczyny i o 57 proc. wyższy wskaźnik zgonów z powodu nowotworów w porównaniu z osobami z grupy o spożyciu najniższym. Wyższy wskaźnik energetyczny żywności ultraprzetworzonej dawał podobne wyniki w przypadku zgonów z powodu nowotworów, ale nie z innych przyczyn.

– Niektóre produkty spożywcze mogą ważyć dużo, ale dostarczać mało kalorii – lub odwrotnie, dlatego wyniki mogą się różnić w zależności od zastosowanej miary. Jednak fakt, że związek między żywnością ultraprzetworzoną a zgonem z jakiejkolwiek przyczyny utrzymywał się nawet po uwzględnieniu ogólnej jakości diety, sugeruje, że negatywny wpływ na zdrowie nie jest wyjaśniony wyłącznie przez niski profil składników odżywczych, ale że sam poziom i charakter przemysłowego przetwarzania żywności odgrywają niezależną rolę w wpływaniu na długoterminowe wyniki zdrowotne – wyjaśniła Marialaura Bonaccio.

Nauka
Aby lepiej zrozumieć, czy zawartość składników odżywczych w żywności ultraprzetworzonej ma znaczenie, naukowcy zebrali i przeanalizowali dane dla siedmiu grup żywności ultraprzetworzonej:

  • napojów słodzonych sztucznie i cukrem, sztucznych słodzików i napojów spirytusowych;
  • produktów mlecznych i serów;
  • przetworzonego mięsa;
  • słonych przekąsek i potraw wytrawnych;
  • tłustych past i sosów;
  • produktów skrobiowych;
  • słodkich produktów spożywczych i słodyczy.

Okazało się, że niektóre grupy były powiązane z wyższą śmiertelnością, podczas gdy inne nie wykazywały wyraźnego wzorca.

– Głównym przesłaniem dla społeczeństwa jest to, że ogólne spożycie produktów ultraprzetworzonych ma znacznie większe znaczenie niż spożycie poszczególnych produktów. Skupienie się na diecie jako całości, ograniczenie spożycia produktów ultraprzetworzonych i przesunięcie spożycia na świeże, minimalnie przetworzone, domowe produkty to najbardziej sensowne i korzystne podejście dla zdrowia. Praktycznym sposobem na osiągnięcie tego celu jest sprawdzanie etykiet: produkty zawierające więcej niż pięć składników, a nawet tylko jeden dodatek do żywności, prawdopodobnie są ultraprzetworzone – przyznała Marialaura Bonaccio.

Źródło: naukawpolsce.pl