Nowe badania naukowe potwierdzają, że „pasywny” czas przed ekranem może zwiększać ryzyko demencji
Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie „American Journal of Preventive Medicine” objęło ponad 20 000 dorosłych osób w Szwecji. Trwało przez niemal dwie dekady.
Zespół naukowców z uniwersytetów w Brazylii, Australii i Szwecji przeprowadził badania na podstawie danych zebranych w bazie szwedzkiej narodowej grupy badawczej (Swedish National March Cohort) obejmujących okres ponad 19 lat.
Na początku badania uczestnicy w wieku od 35 do 64 lat deklarowali, ile czasu spędzają w pozycji siedzącej i jakie czynności wtedy wykonują. Dane te skorelowano następnie z późniejszymi diagnozami demencji. Po 19 latach rozpoznano ją u 569 osób.
Doomscrolling – coraz bardziej powszechne zjawisko bezrefleksyjnego przeglądania treści na ekranach telefonów i tabletów – może mieć poważne konsek...
Jak się okazało, osoby, które deklarowały pasywne umysłowo spędzanie czasu, były znacznie bardziej narażone na rozwój demencji w przyszłości. Zachowania angażujące umysł wiązały się natomiast z niższym ryzykiem pogorszenia zdolności poznawczych mózgu.
Badania naukowców wskazują jednocześnie, co może pomóc zachować funkcje poznawcze mózgu w lepszym stanie mimo zaawansowanego wieku. Wystarczy już niewielka zmiana nawyków. Autorzy badań dowiedli, że:
Osoby z wyższym wykształceniem mają mniejszą tendencję do autorytarnych poglądów. Najnowsze badanie z udziałem bliźniąt dowodzi jednak, że choć zwi...
By lepiej zrozumieć wyniki badania, stacja CNN zapytała ekspertkę, dlaczego pasywne formy spędzania czasu szkodzą umysłowi i jak chronić zdrowie mózgu.
– Jednym z wyjaśnień jest to, że mózg czerpie korzyści z wyzwań. Zaangażowanie poznawcze pomaga utrzymać połączenia neuronalne i wspiera tzw. rezerwę poznawczą – czyli zdolność mózgu do adaptacji i kompensowania zmian postępujących z czasem. Gdy spędzamy długie okresy na czynnościach niewymagających wysiłku, ścieżki te nie są stymulowane. Z biegiem lat ten brak zaangażowania może przyczynić się do pogorszenia pamięci i procesów myślowych – mówi dr Leana Wen, wykładowczyni na Uniwersytecie J. Waszyngtona, lekarka medycyny ratunkowej i ekspertka ds. wellness.
Dr Wen wyjaśnia, że zachowania pasywne umysłowo to takie, które wymagają niewielkiego wysiłku poznawczego. Przykładem może być oglądanie telewizji przez długi czas lub słuchanie muzyki bez wchodzenia z nią w interakcję. Problemem nie są jednak same ekrany, lecz długie okresy braku zaangażowania umysłowego, jak bezmyślne przewijanie mediów społecznościowych (scrolling). Używanie komputera do nauki, rozwiązywania problemów czy kontaktu z bliskimi może być stymulujące dla mózgu.
Z kolei aktywne umysłowo zachowania siedzące wymagają uwagi, rozwiązywania problemów lub interakcji, na przykład:
Korzyści dla naszych zdolności poznawczych płyną także z interakcji społecznych. Angażowanie się w stymulujące zajęcia z innymi ludźmi zapewnia dodatkową ochronę dla mózgu.
– Kluczem jest to, czy mózg jest używany w sposób aktywny. Dwie osoby mogą siedzieć tyle samo czasu, ale wpływ na ich funkcje poznawcze będzie zupełnie inny w zależności od wykonywanej czynności – tłumaczy ekspertka.
