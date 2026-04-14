Nowe badanie duńskich naukowców dotyczyło bezpieczeństwa stosowania paracetamolu, znanego też jako acetaminofen lub Tylenol w czasie ciąży, od lat powszechnie używanego przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Wyniki zostały opublikowane w „JAMA Pediatrics”.

Badacze nie potwierdzili związku między stosowaniem leku a autyzmem

Jak wynika z badania, przyjmowanie Tylenolu przez kobiety w ciąży nie było związane ze wzrostem ryzyka autyzmu u dzieci. Analiza objęła ponad 1,5 mln dzieci, z czego 31 098 było narażonych na działanie Tylenolu w życiu płodowym. Autyzm zdiagnozowano później u 1,8 proc. dzieci z tej grupy oraz u 3 proc. dzieci, które nie miały ekspozycji na ten lek przed urodzeniem.

Brak zależności utrzymał się także po uwzględnieniu indywidualnych czynników. W analizie brano pod uwagę nie tylko sam fakt przyjmowania leku, ale również jego dawkę oraz trymestr ciąży, w którym był stosowany. Duńskie wyniki pokrywają się z wynikami badania przeprowadzonego w Szwecji w 2024 r., które również nie wykazało związku między stosowaniem Tylenolu w ciąży a autyzmem u dzieci.

Mimo nowych danych temat nadal budzi kontrowersje

Sprawa nie jest jednak całkowicie zamknięta. W 2025 r. amerykańscy badacze przygotowali przegląd 46 wcześniejszych badań, który sugerował możliwy związek między prenatalną ekspozycją na acetaminofen a zaburzeniami neurorozwojowymi, takimi jak autyzm i ADHD. Sami autorzy zaznaczyli jednak, że nie dowodzi to, iż lek wywołuje te zaburzenia. Zalecili jednocześnie, by kobiety w ciąży stosowały acetaminofen tylko wtedy, gdy jest potrzebny, w możliwie najniższej dawce i przez jak najkrótszy czas.

Wątpliwości podsyciły również działania amerykańskiej administracji. We wrześniu FDA zapowiedziała rozpoczęcie procedury zmiany oznakowania acetaminofenu, by uwzględnić możliwe ryzyko autyzmu i ADHD przy stosowaniu go w ciąży. W odpowiedzi na to Donald Trump stwierdził, że kobiety w ciąży i niemowlęta nie powinny przyjmować tego leku z powodu jego związku z autyzmem. Jego wypowiedź spotkała się jednak z krytyką ze strony krajowych i międzynarodowych organizacji medycznych, które uznały ją za nieopartą na dowodach naukowych.