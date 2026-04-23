Sejm zakończył prace nad ustawą deregulacyjną, która gruntownie zmienia proces rejestracji działalności gospodarczej w Polsce. Najważniejszą nowością jest pełna integracja Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z aplikacją mObywatel. Dzięki temu przyszli przedsiębiorcy mogą przejść całą procedurę za pomocą smartfona.

W mObywatelu pojawiła się możliwość dodania cyfrowej legitymacji biegłego rewidenta
ABC Firmy Firmę będzie można założyć przez mObywatela. Papierowe wnioski odejdą do lamusa

Jak założyć firmę przez mObywatela?

Nowa funkcjonalność została udostępniona w wersji aplikacji 4.80.1. Aby skorzystać z usługi, użytkownik musi wykonać kilka kroków:

  • 1. Uruchomić sekcję Usługi na dolnym pasku aplikacji.
  • 2. Wybrać kategorię Przedsiębiorca, a następnie opcję Firma.
  • 3. Wypełnić cyfrowy formularz wniosku o wpis do CEIDG.
  • 4. Podpisać dokument elektronicznie i wysłać go do urzędu.

Istotnym usprawnieniem jest możliwość jednoczesnego połączenia konta z systemem e-Doręczeń. Rozwiązanie to pozwala na odbieranie oficjalnej korespondencji urzędowej drogą elektroniczną, eliminując konieczność korzystania z tradycyjnych przesyłek poleconych.

Aplikacja mObywatel
W sądzie i w urzędzie
Wniosek o paszport dla dziecka już można złożyć w mObywatelu

Harmonogram wdrażania zmian

Choć możliwość rejestracji przez aplikację pojawia się już 7 dni po ogłoszeniu ustawy, proces całkowitej cyfryzacji został podzielony na etapy. Ma to pozwolić na adaptację osobom mniej biegłym w technologiach cyfrowych, dla których przewidziano wsparcie Centrum Pomocy Przedsiębiorcy.

• 1 listopada 2026 r.: od tego dnia wnioski o rozpoczęcie działalności będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej.

• 1 listopada 2028 r.: to termin ostatecznego wycofania papierowych wniosków w zakresie zawieszania, wznawiania czy wprowadzania zmian w istniejących wpisach.

Ułatwienia dla spółek cywilnych

Nowe prawo wprowadza tzw. „jedno okienko” dla spółek cywilnych, jednak na to ułatwienie przedsiębiorcy poczekają do 1 listopada 2028 roku. Docelowo zniknie obowiązek składania oddzielnych formularzy do Urzędu Skarbowego, GUS oraz ZUS – systemy te będą wymieniać dane automatycznie.

Już wcześniej zaczną działać mechanizmy automatycznej aktualizacji danych. CEIDG będzie samodzielnie korygować informacje w oparciu o inne rejestry publiczne, np. dostosowując adresy do bazy TERYT czy uzupełniając brakujące nazwiska właścicieli.

Krzysztof Gawkowski, wiceprezes Rady Ministrów i minister cyfryzacji
rozmowa
Krzysztof Gawkowski: Podatek cyfrowy to podatek sprawiedliwościowy. Nie odpuszczę tej sprawy

Dostępność usługi

Wdrożenie nowej wersji mObywatela odbywa się kaskadowo. Jeśli usługa nie jest jeszcze widoczna w Twoim telefonie, należy zaktualizować aplikację w sklepie App Store lub Google Play. Resorty odpowiedzialne za projekt zapowiadają, że to dopiero początek rozszerzania cyfrowych usług dla sektora biznesowego.