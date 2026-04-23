Działalność gospodarczą można już założyć przez rządową aplikację mObywatel
Sejm zakończył prace nad ustawą deregulacyjną, która gruntownie zmienia proces rejestracji działalności gospodarczej w Polsce. Najważniejszą nowością jest pełna integracja Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z aplikacją mObywatel. Dzięki temu przyszli przedsiębiorcy mogą przejść całą procedurę za pomocą smartfona.
Nowa funkcjonalność została udostępniona w wersji aplikacji 4.80.1. Aby skorzystać z usługi, użytkownik musi wykonać kilka kroków:
Istotnym usprawnieniem jest możliwość jednoczesnego połączenia konta z systemem e-Doręczeń. Rozwiązanie to pozwala na odbieranie oficjalnej korespondencji urzędowej drogą elektroniczną, eliminując konieczność korzystania z tradycyjnych przesyłek poleconych.
Choć możliwość rejestracji przez aplikację pojawia się już 7 dni po ogłoszeniu ustawy, proces całkowitej cyfryzacji został podzielony na etapy. Ma to pozwolić na adaptację osobom mniej biegłym w technologiach cyfrowych, dla których przewidziano wsparcie Centrum Pomocy Przedsiębiorcy.
• 1 listopada 2026 r.: od tego dnia wnioski o rozpoczęcie działalności będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej.
• 1 listopada 2028 r.: to termin ostatecznego wycofania papierowych wniosków w zakresie zawieszania, wznawiania czy wprowadzania zmian w istniejących wpisach.
Nowe prawo wprowadza tzw. „jedno okienko” dla spółek cywilnych, jednak na to ułatwienie przedsiębiorcy poczekają do 1 listopada 2028 roku. Docelowo zniknie obowiązek składania oddzielnych formularzy do Urzędu Skarbowego, GUS oraz ZUS – systemy te będą wymieniać dane automatycznie.
Już wcześniej zaczną działać mechanizmy automatycznej aktualizacji danych. CEIDG będzie samodzielnie korygować informacje w oparciu o inne rejestry publiczne, np. dostosowując adresy do bazy TERYT czy uzupełniając brakujące nazwiska właścicieli.
Wdrożenie nowej wersji mObywatela odbywa się kaskadowo. Jeśli usługa nie jest jeszcze widoczna w Twoim telefonie, należy zaktualizować aplikację w sklepie App Store lub Google Play. Resorty odpowiedzialne za projekt zapowiadają, że to dopiero początek rozszerzania cyfrowych usług dla sektora biznesowego.
