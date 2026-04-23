Sejm zakończył prace nad ustawą deregulacyjną, która gruntownie zmienia proces rejestracji działalności gospodarczej w Polsce. Najważniejszą nowością jest pełna integracja Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z aplikacją mObywatel. Dzięki temu przyszli przedsiębiorcy mogą przejść całą procedurę za pomocą smartfona.

Jak założyć firmę przez mObywatela?

Nowa funkcjonalność została udostępniona w wersji aplikacji 4.80.1. Aby skorzystać z usługi, użytkownik musi wykonać kilka kroków:

1. Uruchomić sekcję Usługi na dolnym pasku aplikacji.

2. Wybrać kategorię Przedsiębiorca, a następnie opcję Firma.

3. Wypełnić cyfrowy formularz wniosku o wpis do CEIDG.

4. Podpisać dokument elektronicznie i wysłać go do urzędu.

Istotnym usprawnieniem jest możliwość jednoczesnego połączenia konta z systemem e-Doręczeń. Rozwiązanie to pozwala na odbieranie oficjalnej korespondencji urzędowej drogą elektroniczną, eliminując konieczność korzystania z tradycyjnych przesyłek poleconych.

Harmonogram wdrażania zmian

Choć możliwość rejestracji przez aplikację pojawia się już 7 dni po ogłoszeniu ustawy, proces całkowitej cyfryzacji został podzielony na etapy. Ma to pozwolić na adaptację osobom mniej biegłym w technologiach cyfrowych, dla których przewidziano wsparcie Centrum Pomocy Przedsiębiorcy.

• 1 listopada 2026 r.: od tego dnia wnioski o rozpoczęcie działalności będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej.

• 1 listopada 2028 r.: to termin ostatecznego wycofania papierowych wniosków w zakresie zawieszania, wznawiania czy wprowadzania zmian w istniejących wpisach.

Ułatwienia dla spółek cywilnych

Nowe prawo wprowadza tzw. „jedno okienko” dla spółek cywilnych, jednak na to ułatwienie przedsiębiorcy poczekają do 1 listopada 2028 roku. Docelowo zniknie obowiązek składania oddzielnych formularzy do Urzędu Skarbowego, GUS oraz ZUS – systemy te będą wymieniać dane automatycznie.

Już wcześniej zaczną działać mechanizmy automatycznej aktualizacji danych. CEIDG będzie samodzielnie korygować informacje w oparciu o inne rejestry publiczne, np. dostosowując adresy do bazy TERYT czy uzupełniając brakujące nazwiska właścicieli.

Dostępność usługi

Wdrożenie nowej wersji mObywatela odbywa się kaskadowo. Jeśli usługa nie jest jeszcze widoczna w Twoim telefonie, należy zaktualizować aplikację w sklepie App Store lub Google Play. Resorty odpowiedzialne za projekt zapowiadają, że to dopiero początek rozszerzania cyfrowych usług dla sektora biznesowego.