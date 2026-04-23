O decyzjach Rady poinformował 23 kwietnia Cypr, który obecnie sprawuje prezydencję w UE. „Strategia UE na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie opiera się na dwóch filarach: wzmocnieniu Ukrainy i zwiększeniu presji na Rosję. Dziś poczyniliśmy postępy na obu frontach”– napisał szef Rady Europejskiej António Costa.

2000 ukraińskich dronów dziennie

Bezodsetkowa pożyczka została przyznana na lata 2026 i 2027, w wysokości 45 mld euro na każdy rok. W obu przypadkach prawie dwie trzecie – 28 mld euro – zostanie przeznaczone na cele wojskowe, a 17 mld euro na ogólne potrzeby budżetowe – wyjaśnił komisarz UE ds. gospodarki Valdis Dombrovskis.

Kraje UE będą pozyskiwać pieniądze na pożyczkę dla Ukrainy na rynku kapitałowym, gwarantowane one będą przez budżet UE. Ukraina nie będzie zobowiązana do ich spłaty, dopóki nie otrzyma reparacji od Rosji. Czyli de facto jest to pomoc bezzwrotna, wobec zapowiedzi Kremla, że żadnych odszkodowań wojennych nie zapłaci.

– Fundusze europejskie zostaną również przeznaczone m.in. na produkcję dronów – powiedział Dombrovskis. Ukraina produkuje prawie 1000 dronów przechwytujących dziennie, a nowe fundusze pozwolą jej podwoić tę liczbę i lepiej chronić przestrzeń powietrzną, powiedział Wołodymyr Zełenski dzień wcześniej w rozmowie z CNN.

– Rozpaczliwie potrzebujemy tych pieniędzy. To naprawdę kwestia naszego życia. Ukraina zrewolucjonizowała produkcję i wykorzystanie systemów bezzałogowych, które zmieniają sposób prowadzenia wojny. Oprócz dronów, obecnie aktywnie wykorzystujemy też roboty naziemne własnego projektu – mówił ukraiński prezydent.

Kolejna pomoc to 100 mld euro

Kijów otrzyma pierwszą transzę pod koniec maja lub na początku czerwca. Pomoc przychodzi w ostatniej chwili. Od elekcji Donalda Trumpa USA praktycznie zaprzestały wspierania Ukrainy. Teraz działania Wspólnoty pokazują, że Europa nie przewiduje, że Władimir Putin zakończy wojnę, dlatego Ukraina potrzebuje znacznego i długoterminowego wsparcia finansowego, zauważa „The New York Times”.

Po wykorzystaniu obecnej pożyczki przewiduje się, że dodatkowe 100 mld euro zostanie przeznaczone z nowego długoterminowego budżetu UE, dowiedziała się amerykańska gazeta.

– Łącznie te zobowiązania zapewnią Ukrainie wystarczająco silną pozycję finansową co najmniej do 2029 r. – powiedział Gleb Wyszliński, dyrektor wykonawczy Kijowskiego Centrum Strategii Ekonomicznej.

Oprócz finansowania z Brukseli, Ukraina otrzymuje również finansowanie z MFW i innych organizacji międzynarodowych. Także poszczególne kraje dokładają się do pomocy walczącej od 4 lat z rosyjską agresją Ukrainie. Niemcy zgodziły się na udzielenie nowego pakietu pomocy wojskowej w wysokości około 4 mld euro, a Belgia i Hiszpania zobowiązały się do przekazania po miliardzie euro. W środę 22 kwietnia Belgia oficjalnie potwierdziła decyzję o zakupie 15 samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, które następnie zostaną dostarczone Ukrainie.

Według doniesień sprzęt wojskowy zostanie zakupiony od prywatnej firmy OIP, spółki zależnej izraelskiego Elbit Systems. Przed dostawą na Ukrainę belgijska firma przeprowadzi kompleksowy remont wszystkich pojazdów, aby zapewnić ich gotowość do misji bojowych.

– Teraz presja przenosi się na Rosję, której gospodarka przeżywa coraz większe trudności – mówi Wyszliński.

20. pakiet antyrosyjskich sankcji UE obowiązuje od soboty

Kreml jest zmuszony do pozyskiwania coraz większych funduszy na wojnę i cięcia wydatków na ubezpieczenia społeczne, gospodarkę i wsparcie budżetowe, bowiem skarb państwa odnotował już w zeszłym roku rekordowy deficyt w wysokości 5,6 bln rubli. W tym roku deficyt w pierwszym kwartale osiągnął 4,6 bln rubli, czyli więcej niż planowane 3,8 bln rubli na cały rok.

Dodatkową presję na Rosję wywiera 20. pakiet sankcji, który został również zatwierdzony po tym, jak Węgry i Słowacja wycofały swoje weta w środę, kiedy wznowiono tranzyt ropy przez Ukrainę rurociągiem „Przyjaźń”. 20. pakiet obejmuje dodatkowe ograniczenia w sektorze morskim i energetycznym, mające na celu osłabienie rosyjskiego potencjału eksportowego, a także środki wymierzone w sektor finansowy, handel i przemysł.

Ponad 40 tankowców floty cieni zostanie dodanych do czarnej listy ponad 600 jednostek, a około 120 osób fizycznych i prawnych, w tym 20 rosyjskich banków regionalnych, zostanie dodanych do listy sankcyjnej. Ograniczeniom będą podlegać platformy kryptowalutowe i aktywa cyfrowe, a także banki państw trzecich ułatwiające handel towarami wojskowymi lub podwójnego zastosowania. Dodatkowo, produkty o wartości około 930 mln euro zostały dodane do listy objętych zakazem importu i eksportu.

Sankcje wchodzą w życie 25 kwietnia.