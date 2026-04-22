Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Pakiet sankcji miał zostać pierwotnie zatwierdzony w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę, 24 lutego. Jednak negatywna postawa rządów Viktora Orbána i Roberta Ficy wymusiła odłożenie nowych ograniczeń w czasie. Teraz, jak informuje agencja Reuters, Węgry i Słowacja nie zablokują tego pakietu sankcji po naprawie przez Ukrainę ropociągu Przyjaźń.
Według źródeł Reutersa kraje członkowskie uzgodniły całkowity zakaz eksportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych drogą morską. Nie zostanie on jednak wprowadzony do czasu uzyskania stosownej zgody ambasadorów grupy G7 (USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Kanada).
Co więc zawiera pakiet? Od 25 kwietnia 2026 r. wprowadzony zostanie zakaz świadczenia usług technicznych, finansowych i brokerskich dla lodołamaczy i gazowców pływających pod banderą rosyjską. Od 1 stycznia 2027 r. ograniczenia te będą miały również zastosowanie do zagranicznych statków tego typu operujących w Rosji. Usługi terminali LNG na terenie państw Unii staną się niedostępne dla firm, których ponad połowa udziałów jest kontrolowana przez obywateli lub podmioty rosyjskie.
Zabronione zostaną wszelkie transakcje z indonezyjskim portem naftowym Karimun, a także z rosyjskimi portami Murmańsk i Tuapse. Do listy sankcji zostanie dodanych 46 kolejnych jednostek z rosyjskiej „floty cieni”, co zwiększy ich łączną liczbę do ponad 600.
Bezpośrednia i pośrednia sprzedaż tankowców rosyjskim podmiotom jest również zabroniona. Wszystkie sporządzane umowy kupna-sprzedaży tankowców przez armatorów muszą zawierać klauzulę zakazującą ich dalszej odsprzedaży lub użytkowania w Rosji.
Do czarnej listy Bruksela dodała też 120 osób i podmiotów objętych zakazem wjazdu, całkowitym zakazem transakcji finansowych oraz zamrożeniem aktywów. Wśród nich znajduje się 56 podmiotów powiązanych z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym, w tym 17 z państw trzecich (Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Białoruś i kraje Azji Środkowej). Kolejne 36 pozycji dotyczy rosyjskiej energetyki i „floty cieni”.
Także siedem największych rosyjskich rafinerii ropy naftowej zostanie objętych ograniczeniami: Tuapse, Komsomolsk, Angarsk, Aczyńsk, Riazań, Afipski oraz rafineria Łukoil w Usinsku. Na liście znajdują się również dwaj rosyjscy producenci ropy naftowej – Basznieft i Sławnieft. Są tam też firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich powiązane z „flotą cieni” oraz spółki zależne Rosnieft i Gazprom.
