Ruszył Kongres Wyzwań Zdrowotnych: Polacy chcą dużych zmian w ochronie zdrowia

Aż 85,4 proc. Polaków uważa, że system ochrony zdrowia w Polsce wymaga gruntownych zmian. Jednocześnie 55,8 proc. badanych sprzeciwia się podwyższeniu składki zdrowotnej. Wyniki sondażu poznaliśmy podczas inauguracji XI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

Publikacja: 12.03.2026 10:00

W Katowicach rozpoczął się XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych.

Foto: PTWP/mat.pras.

Zuzanna Świerczek

Zdecydowana większość badanych uważa, że obecny model funkcjonowania systemu ochrony zdrowia wymaga gruntownej reformy. Na pytanie, czy system potrzebuje zmian, łącznie 85,4 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco – 52,4 proc. wskazało odpowiedź „tak”, a 33 proc. „raczej tak”. Przeciwnego zdania jest jedynie 8 proc. badanych, którzy uważają, że system raczej nie wymaga zmian lub zdecydowanie ich nie potrzebuje. Z kolei 6,5 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić tej kwestii.

Sondaż: Polacy uważają, że system ochrony zdrowia jest źle zarządzany

Opinie dotyczące potrzeby reformy różnią się w zależności od wieku oraz miejsca zamieszkania respondentów. Najmniej przekonani co do potrzeby zmian są najmłodsi badani. W grupie do 24. roku życia potrzebę gruntownych zmian wskazuje 70,6 proc. ankietowanych. Wyraźnie silniejsze oczekiwanie reformy widać natomiast wśród mieszkańców małych i średnich miast, gdzie odsetek odpowiedzi twierdzących przekracza 90 proc. Na wsi jest on nieco niższy i wynosi 80,2 proc. Wyniki sugerują, że mieszkańcy największych ośrodków miejskich nieco lepiej oceniają dostępność świadczeń zdrowotnych.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Respondenci zostali zapytani także o najważniejsze problemy systemu ochrony zdrowia. Najczęściej wskazywanym wyzwaniem okazało się niewłaściwe zarządzanie systemem – tę odpowiedź wybrało 25,2 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazł się długi czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne, który jako główną barierę wskazało 21,6 proc. ankietowanych. Kolejne miejsca zajęły konieczność ponoszenia prywatnych wydatków na leczenie (13,5 proc.) oraz niedostateczne finansowanie systemu ochrony zdrowia (12,4 proc.). Co dziesiąty respondent jako najważniejszy problem wskazał niedobór lekarzy i pielęgniarek – odpowiedziało tak 10,3 proc. badanych. Rzadziej wymieniane były kwestie proceduralne i komunikacyjne: 7 proc. ankietowanych wskazało skomplikowane procedury i brak przejrzystości systemu, a 3,7 proc. problemy w komunikacji między pacjentami a personelem medycznym.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Sondaż: Co drugi Polak nie chce płacić wyższej składki zdrowotnej

Choć respondenci dostrzegają niedofinansowanie ochrony zdrowia, większość z nich nie popiera zwiększenia składki zdrowotnej lub wprowadzenia dodatkowych opłat. Na pytanie o gotowość do płacenia wyższych składek 55,8 proc. badanych odpowiedziało przecząco. Chęć ponoszenia wyższych kosztów deklaruje jedynie 21,7 proc. respondentów, natomiast 22,5 proc. nie ma w tej sprawie jednoznacznej opinii. Wyniki wskazują więc, że choć potrzeba reformy systemu jest powszechnie dostrzegana, społeczeństwo pozostaje sceptyczne wobec rozwiązań, które wiązałyby się z większymi obciążeniami finansowymi.

Badanie pokazuje także stosunkowo niski poziom zaufania do publicznego systemu ochrony zdrowia w sytuacji poważnego zagrożenia zdrowia. Blisko połowa respondentów nie wierzy, że w razie poważnej choroby otrzyma na czas odpowiednią pomoc medyczną. Taką opinię wyraziło 45,1 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 22,9 proc. badanych, którzy deklarują, że mają zaufanie do możliwości systemu w tym zakresie. Jednocześnie 32,1 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie ocenić tej kwestii.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

W badaniu zapytano także o opinię dotyczącą wprowadzenia maksymalnych cen leków. W tej sprawie respondenci są bardziej zgodni. Ponad połowa ankietowanych – 52,8 proc. – popiera takie rozwiązanie. Sprzeciw wobec wprowadzenia limitów cenowych deklaruje 20,8 proc. badanych, a 26,5 proc. nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 17–18 lutego 2026 r. przez SW Research dla portalu Rynek Zdrowia metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel na próbie 800 dorosłych osób. Wyniki zaprezentowano podczas sesji inaugurującej XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HCC).

