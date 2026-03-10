Przemysław Czarnek ma być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera w wyborach parlamentarnych w 2027 r. Do wyborów zostało jeszcze półtora roku, zatem na prezentację programu PiS w zakresie ochrony zdrowia trzeba jeszcze poczekać. Z wypowiedzi Przemysława Czarnka już teraz można jednak wiele wyczytać.

Sytuacja kobiet w systemie ochrony zdrowia. Kryzys demograficzny i pokoje narodzin na SOR-ach

Przemysław Czarnek podczas swojego przemówienia 7 marca, po ogłoszeniu go kandydatem PiS na premiera, wiele uwagi poświęcił sytuacji demograficznej w Polsce. Według niego działania, takie jak likwidacja części oddziałów położniczych i umożliwienie tworzenia pokoi narodzin przy SOR-ach tylko pogłębiają kryzys.

- Jak ma decydować się na dziecko kobieta, która wie, że będzie musiała rodzić na pogotowiu ratunkowym, na szpitalnym oddziale ratunkowym, w jakimś pokoju narodzin? I to byłoby śmieszne, gdyby nie było straszne. To jest piekło kobiet. A oni likwidują kolejne porodówki. I to jest polityka, która ma odpowiedzieć na brutalną rzeczywistość demograficznej zapaści. My chorujemy na brak dzieci, na zapaść demograficzną, a państwo zamiast promować dzietność, zamiast promować rodzinę, zamiast promować małżeństwo, zamiast promować bezpieczeństwo dla kobiet, robi kobietom piekło w Polsce – stwierdził Przemysław Czarnek.

Jakie zatem pomysły na poprawę sytuacji ma Przemysław Czarnek?