Jakie poglądy na ochronę zdrowia ma Przemysław Czarnek? Oto, co mówi na ten temat

Ochrona zdrowia to kwestia budząca wiele emocji wśród Polaków i temat któremu politycy poświęcają dużo uwagi szczególnie w czasie kampanii wyborczych. W weekend PiS ogłosił swojego kandydata na premiera. Portal Rynek Zdrowia sprawdził, jakie poglądy na ochronę zdrowia ma Przemysław Czarnek.

Publikacja: 10.03.2026 15:24

Przemysław Czarnek

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Anna Rogalska

Przemysław Czarnek ma być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera w wyborach parlamentarnych w 2027 r. Do wyborów zostało jeszcze półtora roku, zatem na prezentację programu PiS w zakresie ochrony zdrowia trzeba jeszcze poczekać. Z wypowiedzi Przemysława Czarnka już teraz można jednak wiele wyczytać.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co sądzi Przemysław Czarnek na temat pokoi narodzin i jak chce rozwiązać kryzys demografuczny?
  • Jakie jest stanowisko polityka w odniesieniu do finansowania procedur in vitro z budżetu państwa?
  • W jaki sposób kandydat PiS na premiera ocenia sytuację szpitali w Polsce?
  • Jakie propozycje dotyczące dostępu do świadczeń zdrowotnych dla Polaków i obcokrajowców ma Przemysław Czarnek?

Sytuacja kobiet w systemie ochrony zdrowia. Kryzys demograficzny i pokoje narodzin na SOR-ach

Przemysław Czarnek podczas swojego przemówienia 7 marca, po ogłoszeniu go kandydatem PiS na premiera, wiele uwagi poświęcił sytuacji demograficznej w Polsce. Według niego działania, takie jak likwidacja części oddziałów położniczych i umożliwienie tworzenia pokoi narodzin przy SOR-ach tylko pogłębiają kryzys.

- Jak ma decydować się na dziecko kobieta, która wie, że będzie musiała rodzić na pogotowiu ratunkowym, na szpitalnym oddziale ratunkowym, w jakimś pokoju narodzin? I to byłoby śmieszne, gdyby nie było straszne. To jest piekło kobiet. A oni likwidują kolejne porodówki. I to jest polityka, która ma odpowiedzieć na brutalną rzeczywistość demograficznej zapaści. My chorujemy na brak dzieci, na zapaść demograficzną, a państwo zamiast promować dzietność, zamiast promować rodzinę, zamiast promować małżeństwo, zamiast promować bezpieczeństwo dla kobiet, robi kobietom piekło w Polsce – stwierdził Przemysław Czarnek.

Jakie zatem pomysły na poprawę sytuacji ma Przemysław Czarnek?

- Jest zupełnie oczywiste, że dzieci rodzą się wówczas, kiedy promuje się rodzinę, kiedy promuje się małżeństwo, kiedy promuje się kobietę i dba się o kobietę. Jest zupełnie oczywiste, że dzieci rodzą się wówczas, kiedy kobiety czują się bezpiecznie, są przedmiotem czci i szacunku, bo do tego zobowiązuje nas kultura chrześcijańska. To my z kobiety, Matkę Bożą, uczyniliśmy Królową Polski – powiedział kandydat PiS na premiera.

Finansowanie in vitro. Czarnek: Będę przeciwko

Prawo i Sprawidliwość za swoich rządów zlikwidowało finansowanie procedur in vitro z budżetu państwa. Po objęciu władzy przez obecną koalicję rządzącą finansowanie przywrócono. Jak przypomina portal Rynek Zdrowia, obecnie tylko dzięki programowi in vitro w Polsce rodzi się niemal 4 proc. dzieci rocznie. Przemysław Czarnek ma w tej kwestii jasne stanowisko. Jest przeciwny wsparciu procedur in vitro z budżetu państwa.

- Ja zdania nie zmieniłem. Ja mam szacunek do wszystkich ludzi. Nie ma dla mnie znaczenia, kto i jak się począł. Natomiast sama metoda budzi wątpliwości etyczne, dlatego ja będę przeciwko finansowaniu jej z budżetu państwa – mówił w 2023 r. w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM.

Sytuacja szpitali w Polsce. Ocena Przemysława Czarnka

Zdaniem polityka PiS za czasów rządu Donalda Tuska system ochrony zdrowia „uległ zawaleniu”.

- Ludzie nie mają gdzie się leczyć, szpitale nie mają pieniędzy, są kredytowane przez samorządy, spółki Skarbu Państwa, szorują po dnie, ludzie boją się o swoją pracę, a my gadamy o tym, co się dzieje w polityce – mówił w grudniu 2025 r. w Radiu Zet.

Przemysław Czarnek krytykuje również reformę szpitali i działania obecnej minister zdrowia.

- Nie mamy za dużo łóżek. Mamy za mało łóżek. Jest mnóstwo dostawek na bardzo ważnych oddziałach w szpitalach klinicznych. Niech pani przyjedzie do Lublina, niech pani to zobaczy. Łóżek nie jest za dużo, łóżka są źle sprofilowane, bo pani nie potrafi tego zrobić. Pani potrafi tylko likwidować – zwrócił się w mediach społecznościowych do minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy, która na łamach portalu Rynek Zdrowia mówiła o konieczności zmian w szpitalnictwie.

Pierwszeństwo Polaków w kolejkach do lekarzy

Jak przypomina portal Rynek Zdrowia, Przemysław Czarnek w jednym z wywiadów powiedział, że przepisy powinny gwarantować Polakom pierwszeństwo w dostępie do badań i leczenia.

- Nikt nie wyklucza nikogo ze świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych czy jakichkolwiek innych, jeżeli jest na terenie Polski legalnie, płaci składki i podatki. To jest zupełnie oczywiste. W sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z obywatelem polskim i obywatelem jakiegokolwiek innego państwa, bo nie chodzi tylko o Ukraińców, który jest tutaj od wczoraj, to pierwszeństwo do rezonansu magnetycznego czy pierwszeństwo do badań, na przykład dotyczących chorób nowotworowych, ma Polak. Ale to już do uregulowania technicznego jest rozporządzenie, w jaki sposób to będzie wyglądało. Natomiast zasada w przypadku kolejek będzie taka, że pierwszeństwo do tego rodzaju świadczeń będą mieli Polacy – powiedział Przemysław Czarnek w kwietniu 2025 r. na antenie Polskiego Radia, odnosząc się do zmian w specustawie, jakie zaproponował Karol Nawrocki.

Czytaj więcej: Czarnek kandydatem PiS na premiera. "Wiemy, jak dbać o kobiety"

Źródło: rp.pl

