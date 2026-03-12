Kolejny kardynał w polskim Episkopacie

Kardynał Krajewski od 2013 r. pełni funkcję papieskiego jałmużnika. Pochodzi z archidiecezji łódzkiej, natomiast do Watykanu wyjechał w 1998 r., gdzie pracował m.in. jako papieski ceremoniarz. W Łodzi zastąpi kard. Grzegorza Rysia, który w grudniu ubiegłego roku został metropolitą krakowskim.

Kardynał Konrad Krajewski zostanie metropolitą łódzkim

Hierarcha kieruje także Dykasterią ds. Posługi Miłosierdzia jako jej prefekt. Godność kardynalską otrzymał w 2018 r. Jego działalność duszpasterska koncentruje się przede wszystkim na pomocy ubogim i uchodźcom. Jeszcze niedawno był wskazywany jako jeden z potencjalnych kandydatów na następcę abp. Marek Jędraszewski na stanowisku metropolity krakowskiego.

Jako papieski jałmużnik zasłynął z wielu nietypowych inicjatyw pomocowych. Pod kolumnadą na placu Plac św. Piotra w Watykanie zorganizował m.in. łaźnię, zakład fryzjerski oraz ambulatorium dla osób bezdomnych. Z pomocą dla potrzebujących docierał również na rzymskie dworce. Angażuje się także w pomoc uchodźcom – oddał m.in. swoje mieszkanie rodzinie z Syrii, sam przenosząc się do biura.

Po wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku organizował wsparcie humanitarne dla Ukrainy i wielokrotnie osobiście wyruszał z transportami pomocy w pobliże linii frontu.