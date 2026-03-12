Samorządowe becikowe, czyli jednorazowe świadczenie dla rodziców nowo narodzonego mieszkańca, w kwocie 3 tys. zł netto wypłacane jest w Wysokiem Mazowieckiem bez względu na dochód. Przysługuje rodzicom, którzy rozliczają się w miejscowym urzędzie skarbowym oraz są zameldowani lub na stałe mieszkają w Wysokiem Mazowieckiem.

3000 zł netto becikowego w Wysokiem Mazowieckiem. Burmistrz mówi o powodach

Jarosław Siekierko przyznał, że samorządowe becikowe stanowi jedno z działań podejmowanych przez miasto w celu powstrzymania spadku liczby mieszkańców. Dodał, że chociaż spadek ten na razie nie jest duży, to już wymaga podjęcia odpowiednich działań.

Zaznaczył również, że miasto dysponuje odpowiednim potencjałem. Posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną oraz wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach. Działa tu także basen i kino, a swoją siedzibę ma kilka dużych firm.

– Od kilku lat Wysokie Mazowieckie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem nakładów inwestycyjnych wśród miast powiatowych w rankingu „Wspólnoty”. […] W kontekście rozwoju naszego miasta ważne jest także to, że już 20 lat temu przyjęliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – przypomniał Jarosław Siekierko.