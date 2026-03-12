W Wysokiem Mazowieckiem wypłacane jest jedno z najwyższych becikowych w Polsce
Samorządowe becikowe, czyli jednorazowe świadczenie dla rodziców nowo narodzonego mieszkańca, w kwocie 3 tys. zł netto wypłacane jest w Wysokiem Mazowieckiem bez względu na dochód. Przysługuje rodzicom, którzy rozliczają się w miejscowym urzędzie skarbowym oraz są zameldowani lub na stałe mieszkają w Wysokiem Mazowieckiem.
Jarosław Siekierko przyznał, że samorządowe becikowe stanowi jedno z działań podejmowanych przez miasto w celu powstrzymania spadku liczby mieszkańców. Dodał, że chociaż spadek ten na razie nie jest duży, to już wymaga podjęcia odpowiednich działań.
Zaznaczył również, że miasto dysponuje odpowiednim potencjałem. Posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną oraz wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach. Działa tu także basen i kino, a swoją siedzibę ma kilka dużych firm.
– Od kilku lat Wysokie Mazowieckie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem nakładów inwestycyjnych wśród miast powiatowych w rankingu „Wspólnoty”. […] W kontekście rozwoju naszego miasta ważne jest także to, że już 20 lat temu przyjęliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – przypomniał Jarosław Siekierko.
– Poziom dzietności do dłuższego już czasu nie zapewnia zastępowania pokoleń. I musimy zmierzyć się z tym wyzwaniem – podkreślił w rozmowie z Portalem Samorządowym burmistrz Wysokiego Mazowieckiego.
Jednocześnie zauważył, że becikowe w kwocie 3000 zł netto nie jest jedynym rozwiązaniem mającym na celu zatrzymanie mieszkańców w mieście. W planach jest szerokie wdrożenie karty mieszkańca, która pozwolić ma na nawet 20 proc. zniżki na różnego rodzaju usługi publiczne, w tym m.in. wstęp na basen, do kina czy na zajęcia w domu kultury. Ponadto samorząd miasta przymierza się do uruchomienia żłobka.
Burmistrz przyznał również, że w kontekście dzietności w regionie ważną rolę odgrywa miejscowy szpital, który jest jedną z najlepszych placówek położniczych w województwie podlaskim.
Jarosław Siekierko, jak przypomina Portal Samorządowy, jest burmistrzem Wysokiego Mazowieckiego już szóstą kadencję. Funkcję tę sprawuje od 1998 r.
