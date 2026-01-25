Dodatkowy przywilej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Nowe uprawnienia, o których nie wszyscy wiedzą

Z tego artykułu dowiesz się: Kto ma prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez 365 dni?

Jakie dodatkowe prawa mają posiadacze Karty Dużej Rodziny w urzędach pracy?

Ile obecnie wynosi w Polsce zasiłek dla bezrobotnych?

Kto kwalifikuje się do posiadania Karty Dużej Rodziny?

„Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnych, którzy są bezrobotnymi członkami rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, wynosi 365 dni. Przepisy w tym zakresie weszły w życie 1 czerwca 2025 r. z dniem wejścia w życie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Rozwiązanie to jest jednym w elementów realizacji polityki prorodzinnej państwa, której celem jest wspieranie rodzin, a w szczególności rodzin wychowujących większą liczbę dzieci” – przypomina w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej” biuro prasowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Reklama Reklama

Dłuższy zasiłek dla bezrobotnych dzięki KDR. Kto jeszcze ma takie prawo?

Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia weszła w życie 1 czerwca 2025 r. Zastąpiła pochodzącą z 2004 r. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe przepisy są – zdaniem ich autorów – lepiej dopasowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. Wiele zmian ma charakter bardzo praktyczny, ułatwiający życie osobom rejestrującym się jako bezrobotne. Na przykład od 1 czerwca 2025 r. osoby te mogą rejestrować się w urzędzie pracy w miejscu zamieszkania. Nie muszą już jeździć do urzędu znajdującego się w miejscu zameldowania, jak to było do tej pory.

Ponadto poszerzyło się grono uprawnionych do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych przez 365 dni, czyli o połowę dłużej niż wynosi standardowe pół roku (180 dni). Jak przypomniało ministerstwo pracy, od 1 czerwca 2025 r. uprawnienie to mają posiadacze Karty Dużej Rodziny. Oprócz nich, zgodnie z art. 225 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, prawo do otrzymywania zasiłku przez rok mają: