Dodatkowy przywilej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Nowe uprawnienia, o których nie wszyscy wiedzą

Aktualizacja: 25.01.2026 09:10 Publikacja: 25.01.2026 08:06
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych o pół roku dłużej niż wynosi standard
Foto: Adobe Stock
„Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnych, którzy są bezrobotnymi członkami rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, wynosi 365 dni. Przepisy w tym zakresie weszły w życie 1 czerwca 2025 r. z dniem wejścia w życie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Rozwiązanie to jest jednym w elementów realizacji polityki prorodzinnej państwa, której celem jest wspieranie rodzin, a w szczególności rodzin wychowujących większą liczbę dzieci” – przypomina w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej” biuro prasowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).
Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia weszła w życie 1 czerwca 2025 r. Zastąpiła pochodzącą z 2004 r. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe przepisy są – zdaniem ich autorów – lepiej dopasowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. Wiele zmian ma charakter bardzo praktyczny, ułatwiający życie osobom rejestrującym się jako bezrobotne. Na przykład od 1 czerwca 2025 r. osoby te mogą rejestrować się w urzędzie pracy w miejscu zamieszkania. Nie muszą już jeździć do urzędu znajdującego się w miejscu zameldowania, jak to było do tej pory.
Ponadto poszerzyło się grono uprawnionych do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych przez 365 dni, czyli o połowę dłużej niż wynosi standardowe pół roku (180 dni). Jak przypomniało ministerstwo pracy, od 1 czerwca 2025 r. uprawnienie to mają posiadacze Karty Dużej Rodziny. Oprócz nich, zgodnie z art. 225 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, prawo do otrzymywania zasiłku przez rok mają:
Jeżeli w trakcie pobierania zasiłku lub 30 dni po jego zakończenia kobieta urodzi dziecko, prawo do pobierania zasiłku zostanie wydłużone o okres, przez który kobiecie tej przysługiwałby zasiłek macierzyński. Okresy pobierania zasiłku (zarówno standardowy, 180 dni, jak i wydłużony, 356 dni) mogą też ulec skróceniu (np. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych czy robót publicznych).
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2025 r do 31 maja 2026 r. wynosi:
Do nowej ustawy wprowadzono też regułę, że osoby, których staż pracy wynosi minimum 20 lat, mają wyższy zasiłek (120 proc. standardowej kwoty). Osoby te w przypadku uzyskania prawa do zasiłku otrzymują:
Od podanych kwot potrącane jest 9 proc. składki zdrowotnej. Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik inflacji (średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) za rok poprzedni. To oznacza, że od 1 czerwca 2026 r. obowiązujące obecnie kwoty powinny być wyższe. Nie dokonuje się waloryzacji zasiłków w przypadku, gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.
Zgodnie z art. 69 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia posiadacze Karty Dużej Rodziny mają pierwszeństwo w korzystaniu z różnych form pomocy świadczonych przez urzędy pracy czy instytucje takie jak OHP. W art. 69 czytamy, że „pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w formach pomocy przysługuje”:
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.
