Dodatkowy przywilej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Nowe uprawnienia, o których nie wszyscy wiedzą

Posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych o pół roku dłużej niż wynosi standardowy okres, na który przyznawane jest to świadczenie. Nowe uprawnienie trafiło do KDR w związku z wejściem w życie ustawy regulującej zasady przyznawania statusu osoby bezrobotnej. Po zmianach posiadacze Karty zyskali też pierwszeństwo przy korzystaniu z różnych form pomocy udzielanej przez urzędy pracy.

Publikacja: 25.01.2026 08:06

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto ma prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez 365 dni?
  • Jakie dodatkowe prawa mają posiadacze Karty Dużej Rodziny w urzędach pracy?
  • Ile obecnie wynosi w Polsce zasiłek dla bezrobotnych?
  • Kto kwalifikuje się do posiadania Karty Dużej Rodziny?

„Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnych, którzy są bezrobotnymi członkami rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, wynosi 365 dni. Przepisy w tym zakresie weszły w życie 1 czerwca 2025 r. z dniem wejścia w życie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Rozwiązanie to jest jednym w elementów realizacji polityki prorodzinnej państwa, której celem jest wspieranie rodzin, a w szczególności rodzin wychowujących większą liczbę dzieci” – przypomina w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej” biuro prasowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Dłuższy zasiłek dla bezrobotnych dzięki KDR. Kto jeszcze ma takie prawo?

Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia weszła w życie 1 czerwca 2025 r. Zastąpiła pochodzącą z 2004 r. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe przepisy są – zdaniem ich autorów – lepiej dopasowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. Wiele zmian ma charakter bardzo praktyczny, ułatwiający życie osobom rejestrującym się jako bezrobotne. Na przykład od 1 czerwca 2025 r. osoby te mogą rejestrować się w urzędzie pracy w miejscu zamieszkania. Nie muszą już jeździć do urzędu znajdującego się w miejscu zameldowania, jak to było do tej pory.

Ponadto poszerzyło się grono uprawnionych do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych przez 365 dni, czyli o połowę dłużej niż wynosi standardowe pół roku (180 dni). Jak przypomniało ministerstwo pracy, od 1 czerwca 2025 r. uprawnienie to mają posiadacze Karty Dużej Rodziny. Oprócz nich, zgodnie z art. 225 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, prawo do otrzymywania zasiłku przez rok mają: 

  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby powyżej 50. roku życia oraz posiadające jednocześnie co najmniej łącznie 20-letni okres uprawniający do zasiłku (mówiąc w uproszczeniu – co najmniej 20-letni staż pracy);
  • osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności; dodatkowy warunek – małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego;
  • osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj więcej

W ramach programu "Rodzina 800 plus" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychow
Praca, Emerytury i renty
Resort rodziny szykuje ważną zmianę w programie 800+

Jeżeli w trakcie pobierania zasiłku lub 30 dni po jego zakończenia kobieta urodzi dziecko, prawo do pobierania zasiłku zostanie wydłużone o okres, przez który kobiecie tej przysługiwałby zasiłek macierzyński. Okresy pobierania zasiłku (zarówno standardowy, 180 dni, jak i wydłużony, 356 dni) mogą też ulec skróceniu (np. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych czy robót publicznych).

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2025 r do 31 maja 2026 r. wynosi:

  • 1 721,90 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;
  • 1 352,20 zł w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Do nowej ustawy wprowadzono też regułę, że osoby, których staż pracy wynosi minimum 20 lat, mają wyższy zasiłek (120 proc. standardowej kwoty). Osoby te w przypadku uzyskania prawa do zasiłku otrzymują:

  • 2 066,28 zł – przez pierwsze 90 dni,
  • 1 622,76 zł – przez kolejne dni.

Od podanych kwot potrącane jest 9 proc. składki zdrowotnej. Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik inflacji (średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) za rok poprzedni. To oznacza, że od 1 czerwca 2026 r. obowiązujące obecnie kwoty powinny być wyższe. Nie dokonuje się waloryzacji zasiłków w przypadku, gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

Czytaj więcej

Nie każda matka po rozstaniu jest samotna
Rzecz o prawie
Joanna Parafianowicz: Nie każda matka po rozstaniu jest samotna

Posiadacze KDR z pierwszeństwem w korzystaniu z pomocy urzędów pracy. Kto jeszcze? 

Zgodnie z art. 69 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia posiadacze Karty Dużej Rodziny mają pierwszeństwo w korzystaniu z różnych form pomocy świadczonych przez urzędy pracy czy instytucje takie jak OHP. W art. 69 czytamy, że „pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w formach pomocy przysługuje”:

  • bezrobotnym posiadającym Kartę Dużej Rodziny;
  • bezrobotnym powyżej 50. roku życia;
  • bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych;
  • bezrobotnym niepełnosprawnym;
  • długotrwale bezrobotnym;
  • bezrobotnym i poszukującym pracy, będącym osobami do 30. roku życia;
  • bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko.

Karta Dużej Rodziny – kto ma do niej prawo?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Urząd Pracy Bezrobocie
