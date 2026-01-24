Dodatkowe pieniądze dla nowych pracowników. Specjalny „bonus za aktywność”

Dodatek aktywizacyjny to forma wsparcia finansowego dla osób bezrobotnych wykazujących się inicjatywą. Dostanie go jednak tylko określona grupa osób zarejestrowanych w urzędzie pracy.

Jak otrzymać dodatek aktywizacyjny? Kluczowe warunki

O dodatek aktywizacyjny mogą starać się wyłącznie osoby z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Drugi, kluczowy warunek to podjęcie – z własnej inicjatywy – zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (m.in. umowy cywilnoprawne np. umowa zlecenie lub umowa o dzieło) lub działalności gospodarczej (podstawa: Ustawa z dn. 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia – art. 233). Działalność gospodarcza powinna być prowadzona przy spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Dodatek może także pełnić funkcję wyrównania różnicy do minimalnego wynagrodzenia (przy obowiązującym limicie maks. stawki dodatku). Chodzi o sytuację, w której bezrobotny został skierowany przez PUP do pracy w niepełnym wymiarze czasu i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Te grupy są wykluczone z pobierania dodatku aktywizacyjnego

Przewidywane jest jednocześnie kilka istotnych wykluczeń. O dodatek aktywizacyjny nie mogą wnioskować osoby, które z własnej inicjatywy: