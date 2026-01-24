Dodatkowe pieniądze dla nowych pracowników. Specjalny „bonus za aktywność”

Aktualizacja: 24.01.2026 09:51 Publikacja: 24.01.2026 08:03
Dodatek aktywizacyjny to wsparcie finansowe dla bezrobotnych, którzy m.in. samodzielnie znaleźli zatrudnienie
Foto: fot. Robert Gardziński/Fotorzepa
Dodatek aktywizacyjny to forma wsparcia finansowego dla osób bezrobotnych wykazujących się inicjatywą. Dostanie go jednak tylko określona grupa osób zarejestrowanych w urzędzie pracy.
O dodatek aktywizacyjny mogą starać się wyłącznie osoby z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Drugi, kluczowy warunek to podjęcie – z własnej inicjatywy – zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (m.in. umowy cywilnoprawne np. umowa zlecenie lub umowa o dzieło) lub działalności gospodarczej (podstawa: Ustawa z dn. 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia – art. 233). Działalność gospodarcza powinna być prowadzona przy spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy de minimis.
Dodatek może także pełnić funkcję wyrównania różnicy do minimalnego wynagrodzenia (przy obowiązującym limicie maks. stawki dodatku). Chodzi o sytuację, w której bezrobotny został skierowany przez PUP do pracy w niepełnym wymiarze czasu i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego.
Przewidywane jest jednocześnie kilka istotnych wykluczeń. O dodatek aktywizacyjny nie mogą wnioskować osoby, które z własnej inicjatywy:
Czytaj więcej
W 2026 roku pracownicy mogą liczyć na dwa dodatkowe dni wolne od pracy. Wynika to z faktu, że dwa...
Dodatek nie przysługuje także osobom, które rozpoczynają działalność gospodarczą po uzyskaniu dofinansowania. Nie zostanie też przyznany bezrobotnym skierowanym przez PUP do wykonywania: robót publicznych, prac interwencyjnych, prac na stanowiskach wyposażonych lub doposażonych ze środków Funduszu Pracy.
Do tego dochodzą kolejne, dodatkowe warunki i ograniczenia. „Jeżeli otrzymasz decyzję o przyznaniu dodatku to nie będzie on jednak przysługiwał za okres zgłoszonego do CEIDG zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, nieobecności nieusprawiedliwionej w pracy, przebywania na urlopie bezpłatnym” – precyzuje Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia.
Kwota dodatku odpowiada maksymalnie 50 proc. kwoty podstawowego zasiłku dla osób bezrobotnych. Wysokość dodatku aktywizacyjnego od 1 czerwca 2025 r. wynosi maksymalnie 861 zł (brutto lub netto, w zależności od złożenia oświadczenia o pomniejszaniu zaliczki na podatek dochodowy). Najbliższa podwyżka stawki odbędzie się 1 czerwca 2026 r., wraz z waloryzacją kwoty zasiłku dla bezrobotnych.
Czytaj więcej
Polscy górnicy, którzy zakończą pracę w kopalniach, mają szansę znaleźć zatrudnienie przy inwesty...
Osoba bezrobotna może pobierać dodatek aktywizacyjny przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek dla bezrobotnych (lub przez cały okres – skierowani do pracy przez PUP, przy spełnieniu dodatkowych warunków). Prawo do pobierania dodatku aktywizacyjnego przysługuje od dnia złożenia wniosku.
Dodatek aktywizacyjny jest przyznawany na wniosek osoby bezrobotnej. Dokumentację należy składać niezwłocznie po podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Formularz wniosku wraz z dodatkowymi, wymaganymi załącznikami można zazwyczaj pobrać online ze strony internetowej urzędu pracy. Wraz z wnioskiem w urzędzie należy złożyć potwierdzenie zatrudnienia (lub innej pracy zarobkowej) lub oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej. Dokumentację składa się osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych narzędzi do wystawiania i odbierania faktur w KSeF. Ministerstwo Fi...
Niedopuszczalna ingerencja, skandaliczne wydarzenia, próba zastraszenia sędziów – tymi słowami Pierwsza prezes S...
Spółdzielnia mieszkaniowa naruszyła RODO instalując kamery w śmietnikach. W tym przypadku jej interes w przestrz...
- Wprowadzamy zasady, które nie są dziś określone: ubiór, który szanuje normy społeczne i bezpieczeństwa - powie...
Przy rozgraniczaniu sąsiednich działek, gdy granica jest sporna stary płot drewniany może być ważniejszy niż gra...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas