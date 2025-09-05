Jak wskazuje, pozytywną zmianą jest zobowiązanie podmiotów administracji publicznej do zgłaszania ofert zatrudnienia do urzędów pracy. – Dzięki temu rozwiązaniu możemy wreszcie pełnić rolę swego rodzaju integratora, instytucji, która, choć nie gromadzi wszystkich ofert dostępnych na rynku, dysponuje przynajmniej ogłoszeniami pochodzącymi z istotnego sektora publicznego – mówi Marzena Szczepaniak.

Ekspertka docenia również wprowadzenie instrumentów wspierających aktywizację osób dojrzałych. – W starzejącym się społeczeństwie to rozwiązanie szczególnie potrzebne. Liczymy, że spotka się z zainteresowaniem zarówno pracodawców, jak i samych seniorów, którzy dzięki temu będą mogli nadal aktywnie uczestniczyć w rynku pracy – dodaje.

Jej zdaniem wiele wskazuje na to, że zmiany w niektórych formach aktywizacji będą miały pozytywny skutek. – Przykładem są prace interwencyjne (zatrudnienie z dofinansowaniem publicznym – red.), bo w ich przypadku nowa ustawa w sposób zdecydowany podniosła kwotę wsparcia. W efekcie dziś obserwujemy widoczny wzrost zainteresowania tym instrumentem ze strony pracodawców – dodaje.

Przedstawiciele urzędów pracy podkreślają, że krokiem w dobrym kierunku jest też odejście od kryterium wieku przy organizacji wybranych form wsparcia. W przeszłości były one zarezerwowane dla osób młodych. Dziś dostęp do instrumentów oferowanych przez urząd mają wszyscy, więc nikt nie jest wykluczony i jednocześnie sprzyja to przejrzystości działań służb zatrudnienia. Cennym rozwiązaniem jest również rezygnacja z bezterminowego przyznawania statusu osoby bezrobotnej.

Korzystny sposób naliczania zasiłku dla bezrobotnych

– Z punktu widzenia bezrobotnych korzystna była także zmiana w zakresie naliczania wysokości zasiłku. Wcześniej obowiązująca, trzystopniowa skala powodowała, że wiele osób mogło liczyć jedynie na świadczenie w wysokości 80 proc. kwoty bazowej. Dziś jest ona tylko dwustopniowa (100 proc. i 120 proc.), co powoduje, że osoby z krótszym stażem pracy mogą liczyć na wyższy zasiłek – wyjaśnia Marzena Szczepaniak.

Zdaniem Jolanty Tulkis, rzecznika prasowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, sprawnie działa nowy sposób kontaktu osób bezrobotnych z urzędem, który jest wymagany raz na 90 dni – osobiście, online lub telefonicznie.