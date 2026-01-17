14 sierpnia i 28 grudnia będą dniami wolnymi dla tych pracowników. A co z resztą zatrudnionych?

Aktualizacja: 17.01.2026 08:11 Publikacja: 17.01.2026 08:06
Dodatkowe dni wolne od pracy 14 sierpnia i 28 grudnia. Jest zarządzenie premiera
Foto: Adobe Stock
Terminy dodatkowych dni wolnych od pracy dla członków korpusu służby cywilnej zostały określone w zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Pozostałym pracownikom również przysługują dni wolne za święta przypadające w sobotę. Ich termin wyznaczy pracodawca.
W 2026 roku mamy 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Dwa z nich w tym roku wypadają w soboty. Będą to:
Za święto przypadające w sobotę pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy w innym terminie.
Znane są już terminy, w których dni wolne odbiorą pracownicy administracji państwowej. Zgodnie z zarządzeniem premiera, w przypadku członków korpusu służby cywilnej będą to piątek 14 sierpnia oraz poniedziałek 28 grudnia 2026 r.
Dla tej grupy pracowników oznacza to dwa przedłużone, świąteczne weekendy. Pierwszy trzydniowy – od piątku 14 sierpnia do niedzieli 16 sierpnia oraz drugi, pięciodniowy – od czwartku 24 grudnia do poniedziałku 28 grudnia.
Czytaj więcej
Do końca roku zostało zaledwie kilka dni. Coraz więcej osób zaczyna już układać przyszłoroczne pl...
Do korpusu służby cywilnej zalicza się pracowników i urzędników służby cywilnej, zatrudnionych m.in. w takich instytucjach jak:
Czytaj więcej
Dzień wolny za święto, które przypada w niedzielę? O takiej treści petycję do Sejmu złożyła Funda...
W przypadku pozostałych pracowników dni wolne za święto wypadające w sobotę wyznaczy pracodawca. Dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Termin zależy m.in. od okresu rozliczeniowego obowiązującego w firmie. Najczęściej jest on jednomiesięczny, zatem dzień wolny powinien być oddany w tym samym miesiącu, w którym przypada święto.
Pracodawcy mogą zatem wybrać dowolny termin w sierpniu i w grudniu, nie musi to być piątek 14 sierpnia i poniedziałek 28 grudnia. Jest jednak prawdopodobne, że wiele firm, urzędów i instytucji również zdecyduje się właśnie na te daty.
Czytaj więcej
W 2026 roku konsumenci mogą planować zakupy podczas ośmiu niedziel handlowych. Trzy niedziele han...
W2026 roku dwa dni ustawowo wolne od pracy już za nami – były to 1 i 6 stycznia. Pozostało ich jeszcze 12. Oto ich lista:
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Za kilka miesięcy wyniki zdawalności każdego egzaminatora na prawo jazdy będzie można sprawdzić w dostępnym dla...
Znamy najlepsze w Polsce licea ogólnokształcące i technika. W 28. rankingu Perspektywy 2026 pierwszą pozycję spr...
Gdyby prokurator, decydując o umorzeniu postępowania w sprawie Ewy Wrzosek, powołał się na stan wyższej konieczn...
Nowelizacja ustawy planistycznej wydłuży czas na przyjęcie planów ogólnych. Choć Rada UE zgodziła się na to już...
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nie podjął w czwartek decyzji w sprawie tymczasowego aresztowania Zbigniewa Z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas