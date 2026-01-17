14 sierpnia i 28 grudnia będą dniami wolnymi dla tych pracowników. A co z resztą zatrudnionych?

Terminy dodatkowych dni wolnych od pracy dla członków korpusu służby cywilnej zostały określone w zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Pozostałym pracownikom również przysługują dni wolne za święta przypadające w sobotę. Ich termin wyznaczy pracodawca.

Reklama Reklama

Dodatkowe dni wolne w sierpniu i w grudniu. Kto na tym skorzysta?

W 2026 roku mamy 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Dwa z nich w tym roku wypadają w soboty. Będą to:

15 sierpnia 2026 r. - święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego

26 grudnia 2026 r. - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

Za święto przypadające w sobotę pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy w innym terminie.

Znane są już terminy, w których dni wolne odbiorą pracownicy administracji państwowej. Zgodnie z zarządzeniem premiera, w przypadku członków korpusu służby cywilnej będą to piątek 14 sierpnia oraz poniedziałek 28 grudnia 2026 r.