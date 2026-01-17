Reklama
14 sierpnia i 28 grudnia będą dniami wolnymi dla tych pracowników. A co z resztą zatrudnionych?

W 2026 roku pracownicy mogą liczyć na dwa dodatkowe dni wolne od pracy. Wynika to z faktu, że dwa święta wypadają w tym roku w sobotę. W zamian za nie pracownicy administracji państwowej dostaną wolne 14 sierpnia i 28 grudnia. Co z pozostałymi zatrudnionymi?

Publikacja: 17.01.2026 08:06

Dodatkowe dni wolne od pracy 14 sierpnia i 28 grudnia. Jest zarządzenie premiera

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Terminy dodatkowych dni wolnych od pracy dla członków korpusu służby cywilnej zostały określone w zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Pozostałym pracownikom również przysługują dni  wolne za święta przypadające w sobotę. Ich termin wyznaczy pracodawca.

Dodatkowe dni wolne w sierpniu i w grudniu. Kto na tym skorzysta?

W 2026 roku mamy 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Dwa z nich w tym roku wypadają w soboty. Będą to:

  • 15 sierpnia 2026 r. - święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego
  • 26 grudnia 2026 r. - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

Za święto przypadające w sobotę pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy w innym terminie.

Znane są już terminy, w których dni wolne odbiorą pracownicy administracji państwowej. Zgodnie z zarządzeniem premiera, w przypadku członków korpusu służby cywilnej będą to piątek 14 sierpnia oraz poniedziałek 28 grudnia 2026 r.

Dla tej grupy pracowników oznacza to dwa przedłużone, świąteczne weekendy. Pierwszy trzydniowy – od piątku 14 sierpnia do niedzieli 16 sierpnia oraz drugi, pięciodniowy – od czwartku 24 grudnia do poniedziałku 28 grudnia. 

Członkowie korpusu służby cywilnej, czyli kto?

Do korpusu służby cywilnej zalicza się pracowników i urzędników służby cywilnej, zatrudnionych m.in. w takich instytucjach jak:

  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
  • ministerstwa
  • urzędy centralnych organów administracji rządowej np. urzędy wojewódzkie
  • izby administracji skarbowej,
  • komendy, inspektoraty i inne jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Co z pozostałymi pracownikami? Kiedy odbiorą wolne?

W przypadku pozostałych pracowników dni wolne za święto wypadające w sobotę wyznaczy pracodawca. Dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Termin zależy m.in. od okresu rozliczeniowego obowiązującego w firmie. Najczęściej jest on jednomiesięczny, zatem dzień wolny powinien być oddany w tym samym miesiącu, w którym przypada święto.

Pracodawcy mogą zatem wybrać dowolny termin w sierpniu i w grudniu, nie musi to być piątek 14 sierpnia i poniedziałek 28 grudnia. Jest jednak prawdopodobne, że wiele firm, urzędów i instytucji również zdecyduje się właśnie na te daty.

Dni wolne od pracy 2026. Kalendarz świąt państwowych i kościelnych

W2026 roku dwa dni ustawowo wolne od pracy już za nami – były to 1 i 6 stycznia. Pozostało ich jeszcze 12. Oto ich lista: 

  • 5 kwietnia (niedziela) - Niedziela Wielkanocna
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) - Święto Narodowe Trzeciego Maja
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia
  • 26 grudnia (sobota) - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Święta Święta Narodowe i Państwowe Praca wolne dni
