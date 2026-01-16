Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego fundacja „Można Lepiej!” postuluje zmianę przepisów dotyczących dni świątecznych przypadających w niedzielę?

Jak obecne przepisy pracy różnicują dni świąteczne przypadające w soboty i niedziele?

Jakie argumenty fundacja przedstawia w swojej petycji skierowanej do Sejmu?

W jaki sposób kalendarz na rok 2026 wpływa na debatę o dniach wolnych od pracy?

Jakie są potencjalne implikacje dla przedsiębiorstw wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących dni wolnych za święta przypadające w niedzielę?

Organizacja w swojej petycji zwróciła uwagę, że gdy święto przypada w sobotę, to wtedy każdy zatrudniony może w innym terminie odebrać w zamian dzień wolny. Zasada ta jednak nie obowiązuje w przypadku, jeżeli uroczystość wypadnie w niedzielę. Jak wskazuje fundacja, mimo że sytuacja jest właściwie identyczna dla większości zatrudnionych, to kodeks pracy oba przypadki traktuje zupełnie inaczej. Dlatego organizacja postuluje, żeby pracownicy mogli odbierać wolne niezależnie od tego, czy święto wypada w sobotę lub niedzielę, co wydaje się po prostu, w ich ocenie, konsekwentnym rozwiązaniem.

Reklama Reklama

Niekorzystny tegoroczny kalendarz

I podaje przykład, że w 2026 r. kalendarz układa się bardzo niekorzystnie dla pracowników. Dni 3 maja i 1 listopada wypadają właśnie w niedzielę, więc święta nie wpłyną na czas, jaki trzeba będzie przepracować. Sytuacja wyglądałaby jednak zupełnie inaczej, gdyby uroczystości przypadły na sobotę, wtedy każdy zatrudniony mógłby odebrać w danym okresie rozliczeniowym dzień wolny, co często miało miejsce w ostatnich latach. „Może warto zastanowić się zatem, w czym niedziela jest gorsza od soboty?” – podkreślają autorzy petycji. Dalej twierdzą też, że w poprzednich latach przepis nie budził kontrowersji, bo od 2022 r. żadne święto nie przypadało w ostatnim dniu tygodnia. Teraz sytuacja wygląda jednak inaczej. Dlatego warto zwrócić uwagę na dosyć osobliwy zapis Kodeksu pracy.