W ocenie Roberta Lisickiego, jeżeli natomiast pilotaż, do którego przymierza się resort rodziny, ma nam rzeczywiście dać rzetelne odpowiedzi, to ważne, żeby był on przeprowadzany w firmach z różnych sektorów oraz o różnej wielkości (mikro i małych, średnich i dużych), odzwierciedlając tym samych charakter naszej gospodarki.

– Elastycznych godzin pracy nie da się z przyczyn obiektywnych (takich jak rodzaj wykonywanej pracy) wdrożyć w wielu miejscach. Zatem to, co jest odpowiedzią dla firm, np. z branży nowych technologii, nie działa jednak w przemyśle, budownictwie czy transporcie – mówi.

W podobnym tonie wypowiada się Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

– Obecnie nie ma w Polsce warunków do odgórnego skracania tygodnia pracy. Te decyzje mogą obecnie zapadać na poziomie przedsiębiorstw. Na pewno jednak jest to nie do zrealizowania na poziomie całej gospodarki – mówi.

Jak wskazuje, mamy do czynienia z niedoborem pracowników w efekcie może dojść do sytuacji, że świadczenie pewnych usług byłoby jeszcze bardziej zakłócone niż obecnie.