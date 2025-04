– Dzisiaj z dobrodziejstw 35-godzinnego tygodnia pracy cieszy się kilka tysięcy osób – mówił podczas poniedziałkowej konferencji resortu rodziny.

W jaki sposób można skrócić tydzień pracy jako benefit dla pracowników? Dopuszczalna jest np. redukcja liczby godzin, które pracownik musi przepracować tygodniowo, np. z 40 do 32, co pozwala zachować ośmiogodzinny dzień pracy. Skrócenie tygodnia pracy może też przyjąć formę jednego z nietypowych systemów czasu pracy, np. zadaniowego lub indywidualnego albo też bardziej popularnego, równoważnego. Wówczas w niektóre dni tygodnia jest on wyższy niż osiem godzin, co pozwala skrócić go w pozostałe dni.

Kluczową kwestią jest oczywiście poziom wynagrodzenia pracowników. Musi pozostać ono na dotychczasowym poziomie, aby zmniejszenie liczby godzin pracy nie było traktowane jako redukcja etatu.