Zmiany prawne przeniosły trajektorię stopy bezrobocia rejestrowanego wyżej, natomiast wydaje się, że obecnie sytuacja powróciła już do wzorców sezonowych. Zgodnie z danymi GUS, w grudniu przybyło 14,3 tys. bezrobotnych względem listopada, więcej niż w grudniu 2024 r., ale mniej niż dwa lata temu.

Bezrobocie BAEL też wzrosło w 2025 r.

Jednocześnie nie za wszystko można winić tylko zmiany prawne. Inne statystyki sugerują, że choć sytuacja na polskim rynku pracy pozostaje dobra historycznie i na tle innych krajów UE, to jednak w 2025 r. nieco się pogorszyła. Wzrost stopy bezrobocia w Polsce widać też bowiem w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności. Zgodnie z metodologią Międzynarodowej Organizacji Pracy stosowaną w BAEL, osobą bezrobotną jest taka, która nie ma pracy, ale aktywnie jej szuka i jest gotowa ją podjąć (niezależnie od tego, czy jest zarejestrowana w urzędzie pracy). Zgodnie z ostatnimi szacunkami Eurostatu, takich osób w listopadzie było w Polsce 577 tys., a stopa bezrobocia wyniosła 3,2 proc. (wobec 2,8 proc. rok wcześniej). Stopa bezrobocia pozostaje jednak jedną z najniższych w UE. W listopadzie niższa była tylko na Malcie, a średnio w UE wynosiła 6 proc.

Dane podsumowane przez „Rzeczpospolitą” wskazują też na to, że skala zgłoszonych zwolnień grupowych w Polsce w 2025 r. była najwyższa od lat.

Co z rynkiem pracy w 2026 r.?

Prognozy dla rynku pracy na 2026 r. pozostają umiarkowane. Z jednej strony, ekonomiści podkreślają obniżony popyt na pracę, widoczny m.in. w spadającym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw. Pośrednio to efekt demografii, ale jednak też mniejszej liczby ofert pracy (niezastępowanie odchodzących pracowników), trwającej fali restrukturyzacji na rynku pracy („premiującej” przedsiębiorstwa bardziej produktywne) oraz niepewności w globalnym otoczeniu i rosnącej konkurencji. Z drugiej strony: oczekiwana kontynuacja ożywienia gospodarczego, i to z większym niż dotychczas komponentem inwestycji, powinna sprzyjać popytowi na pracę. Warto też zwrócić uwagę na swego rodzaju „dwoistość” sytuacji na rynku pracy. Po stronie bezrobocia największe wzrosty notowane są wśród pracowników z niższym wykształceniem (m.in. podstawowym czy gimnazjalnym). To może mieć związek z dynamicznym wzrostem płacy minimalnej w ostatnich latach i reakcją firm w postaci prób optymalizacji najprostszych prac.

Jednocześnie wiele firm wciąż melduje, że niedostępność wykwalifikowanych pracowników stanowi barierę dla ich rozwoju. W najnowszym badaniu Polskiego Instytutu Ekonomicznego deklarowało to ponad 40 proc. przedsiębiorstw. „Od pandemii szczególnie widoczna jest zmiana struktury zatrudnienia, na której najmocniej korzystają branża IT oraz branże związane z wyspecjalizowanymi usługami, a tracą m.in. górnictwo, handel czy rolnictwo” – zwracają uwagę ekonomiści PKO BP. Również większe wdrożenie sztucznej inteligencji w polskiej gospodarce jest utrudnione właśnie przez luki kompetencyjne. Z raportu PFR i Google Cloud Polska z jesieni 2025 r. wynika, że wśród firm z sektora MŚP aż 84 proc. diagnozuje istotne luki w tym zakresie, a 46 proc. – krytyczne.