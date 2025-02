- Jeżeli w rezultacie urzędnicy skarbowi wykrywają nieprawidłowości, to dochodzi zwykle do dobrowolnych korekty deklaracji przez podatników. Wpłacają wtedy zaległy podatek wraz z ewentualnymi odsetkami – twierdzi Stawicki. Dodaje, że jest to znacznie tańszy sposób poboru podatku, niż sformalizowana kontrola, która wymaga zaangażowania urzędników i jest czasochłonna.

Zresztą liczby przytoczone przez związkowców potwierdzają tezę ministra. Kwota zaległości ustalonych w wyniku kontroli podatkowych i celno skarbowych spadła rok do roku łącznie o 760 mln zł. W tym samym czasie kwota tych zaległości ujawnionych w wyniku czynności sprawdzających wzrosła o ok. 1 mld zł.

Na ten dodatni bilans zwraca uwagę Andrzej Ladziński, doradca podatkowy i parter w GWW Tax. Zwraca on uwagę, że postępująca elektronizacja rozliczeń podatników daje urzędnikom skarbowym znacznie więcej możliwości weryfikacji tych rozliczeń. - W rezultacie nie wychodząc z urzędu , poprzez same tylko czynności sprawdzające mogą skuteczniej wychwycić nieprawidłowości i rzeczywiście to robią – zauważa ekspert.

Jak walczyć z VAT-bandami

Wiceszef KAS odpiera też zarzuty, jakoby osłabła walka z przestępczością podatkową. Zwraca uwagę, że w ostatnim roku wzrosła liczba postępowań przygotowawczych w sprawach karnych skarbowych – ogółem z niecałych 34 tys. w 2023 r. do 36,8 tys. w 2024 r.

- Wprawdzie dał się zauważyć spadek wartości zabezpieczonego mienia w takich sprawach, ale wynika to z tego, że w 2023 r. doszło do „strzału” czyli zabezpieczenia wyjątkowo cennego pendrive’a zawierającego dane używane przez przestępców na rynku walut wirtualnych. Taki spadek nie jest zatem w żaden sposób miarodajny – komentuje Zbigniew Stawicki.