Microsoft od ponad 34 lat nieprzerwanie inwestuje w Polsce w rozwój najnowszych technologii, kompetencji cyfrowych i cyberbezpieczeństwa, aktywnie wspierając transformację gospodarczą kraju i budowę jego cyfrowej odporności. W ostatnich latach te inwestycje nabrały nowej skali i znaczenia, obejmując zarówno infrastrukturę chmurową i AI, jak i rozwój ekosystemu partnerów oraz kompetencji, które pozwalają polskim firmom konkurować globalnie.

Reklama Reklama

Ogłoszona w 2025 roku inwestycja o wartości 2,8 mld zł w rozbudowę infrastruktury chmurowej i AI jest kolejnym etapem długoterminowego planu, który rozpoczęliśmy w 2020 roku zapowiedzią wydania miliarda dolarów. Jego efektem było uruchomienie w 2023 roku pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej regionu przetwarzania danych w chmurze, zlokalizowanego w okolicach Warszawy. To inwestycja nie tylko w technologię, ale w przyszłość gospodarki opartej na danych i innowacjach.

Dla amerykańskiej firmy decyzja o ulokowaniu w Polsce tak kapitałochłonnej i wieloletniej infrastruktury jest, jak podkreślał Brad Smith, wiceprezes i prezydent Microsoft, wotum zaufania dla polskiej gospodarki i jej długoterminowych perspektyw..

To zaufanie ma solidne podstawy. Przez ostatnie lata Polska stała się jednym z kluczowych obszarów wzrostu na globalnej mapie, cenionym za wysoko wykwalifikowanych ekspertów, otwartość na nowe technologie i zdolność do transformacji. Potwierdza to najnowszy raport Banku Światowego „Navigating the Age of AI: Implications for Poland’s Economy”, który jednocześnie wskazuje, że dotychczasowy model wzrostu, oparty na konkurencyjności kosztowej, wyczerpuje się, a sztuczna inteligencja może stać się nowym motorem konwergencji polskiej gospodarki. Według szacunków banku szersze wdrożenie AI mogłoby podnieść polskie PKB o ponad 10 proc. do 2035 roku, a 2–3 proc. tego efektu jest osiągalne już w ciągu najbliższych trzech lat. W obliczu kurczących się zasobów pracy i malejącej premii za doganianie Zachodu budowa przewagi konkurencyjnej kraju w oparciu o AI staje się warunkiem utrzymania tempa rozwoju.

Skala wykorzystania AI pokazuje jednak, ile jeszcze przed nami. Z technologii tej korzysta dziś zaledwie 8 proc. polskich firm wobec 17 proc. średnio w UE, a różnica nie wynika ze struktury gospodarki, lecz z tempa wdrożeń. Co istotne, dystans ten jest bardzo nierówny: duże polskie przedsiębiorstwa są niemal tak zaawansowane jak liderzy w Europie, podczas gdy małe firmy sięgają po AI nawet czterokrotnie rzadziej niż ich odpowiedniki w Finlandii czy Austrii. Podobny obraz widać na świecie – wśród dużych, globalnie działających organizacji z AI korzysta już ok. 88 proc., a wśród małych przedsiębiorstw w krajach OECD zaledwie 17 proc. Bank Światowy podkreśla, że kluczową barierą nie jest dostęp do technologii, lecz dojrzałość zarządcza i organizacyjna, zdolność firm do przekształcania pojedynczych narzędzi w realną zmianę procesów. I właśnie tu rola partnera technologicznego okazuje się decydująca.

Z raportu „Global AI Diffusion” za I kwartał 2026 roku, przygotowanego przez Microsoft AI Economy Institute, wynika, że z generatywnej AI korzysta już 31 proc. Polaków aktywnych zawodowo – to wzrost o 2,5 punktu procentowego wobec drugiego półrocza 2025 roku i poziom porównywalny z USA, Niemcami czy Danią (na świecie to 17,8 proc.). Polski rynek wchodzi więc w nową fazę dojrzałości. Jednocześnie, choć według Microsoft Work Trend Index niemal każdy młody Polak sięga po AI (97 proc. osób w wieku 18–35 lat), jedynie 12 proc. czuje się w pełni przygotowanych do świadomej pracy z tymi narzędziami. Dlatego kompetencje traktujemy strategicznie, a nie transakcyjnie. Zrealizowaliśmy zobowiązanie przeszkolenia miliona Polaków i przedłużyliśmy ten program. Prawdziwa przewaga nie wynika bowiem z tego, kto najszybciej wdroży pojedynczą funkcję, lecz z tego, kto uczy się szybciej niż rynek.

Drugim filarem współpracy jest cyberbezpieczeństwo. Według raportu Microsoft Digital Defense Polska znajduje się na 3. miejscu w Europie i 9. na świecie pod względem narażenia na ataki ze strony organizacji sponsorowanych przez obce państwa. Współpracujemy z polskim resortem obrony narodowej nad ramami wzmacniającymi krajową cyberodporność, w tym nad rozwojem kompetencji w obszarze AI. Jako organizacja konsekwentnie łączymy nieustanną innowację z odpowiedzialnością i najwyższymi standardami bezpieczeństwa – bo w złożonym, wielowymiarowym świecie biznesu to sposób wykorzystania technologii, a nie sama technologia, decyduje o jej wpływie na gospodarki i ludzi. Dlatego aktywnie uczestniczymy w otwartej debacie o odpowiedzialnym wdrażaniu innowacji. To właśnie dialog pozwala łączyć tempo rozwoju z zaufaniem i umacnia pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Jak widzimy kolejne lata? Polska ma wszystko, by stać się liderem cyfrowej transformacji i centrum innowacji w Europie, a my chcemy wspierać jej drogę do roli europejskiego centrum kompetencyjnego i technologicznego. Innowacje już się dzieją – mamy na rynku świetne przykłady firm pionierskich, które nie traktują AI jako dodatku do istniejących procesów, lecz jako impuls do przemyślenia całego sposobu działania organizacji, obejmujący strategię, ludzi i kulturę innowacji. Do realizacji takich projektów angażujemy sieć ponad 8400 partnerów, z których 90 proc. to polskie firmy technologiczne. To właśnie połączenie ambicji, kompetencji i silnego ekosystemu partnerów może przesądzić o tym, że Polska nie tylko nadąży za globalną falą AI, ale będzie ją aktywnie współtworzyć.