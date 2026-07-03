PepsiCo jest obecne w Polsce od początku lat 90., a przez ponad trzy dekady zbudowało jedną z najsilniejszych pozycji w krajowym sektorze FMCG. Portfolio obecne na sklepowych półkach obejmuje kultowe marki – od napojów Pepsi, 7UP, Mountain Dew, Mirinda czy Lipton Ice Tea, po przekąski Lay’s, Lay’s Oven Baked, Cheetos, Doritos i Star.

Firma posiada obecnie pięć zakładów produkcyjnych: przekąskowe w Grodzisku Mazowieckim, Świętem i Tomaszowie Mazowieckim oraz napojowe w Żninie i Michrowie. Zdywersyfikowana lokalizacja pozwala efektywnie obsługiwać zarówno rynek krajowy jak i eksportowy. Kluczowym elementem ostatniego etapu rozwoju jest otwarta w 2023 r. fabryka przekąsek w Świętem koło Środy Śląskiej, będąca jedną z największych i najnowocześniejszych inwestycji PepsiCo w Unii Europejskiej. Zakład ten nie tylko zwiększa moce produkcyjne, ale także wzmacnia rolę Polski jako regionalnego „hubu” eksportowego firmy.

Foto: Mat. Partnera

Jednym z kluczowych elementów działalności tego globalnego koncernu w Polsce jest jej silne powiązanie z krajowym rolnictwem, rozwijane konsekwentnie od początku lat 90. Wraz z uruchomieniem produkcji chipsów Lay’s w 1993 r. firma zainicjowała Program Agrarny, który do dziś stanowi fundament jej łańcucha dostaw. W jego ramach PepsiCo współpracuje obecnie z ponad 70 polskimi gospodarstwami rolnymi, kontraktując rocznie około 200 tys. ton ziemniaków wykorzystywanych w produkcji przekąsek. Uprawy prowadzone są na powierzchni ok. 5,5 tys. ha i obejmują wyspecjalizowane odmiany ziemniaka chipsowego, co wpłynęło na rozwój tego segmentu produkcji rolnej w kraju. Wspierani są również rolnicy uprawiający rzepak, który następnie wykorzystywany jest w procesie produkcyjnym smażonych przekąsek.

Program ma charakter długofalowego partnerstwa. Firma zapewnia współpracującym z nią rolnikom odbiór surowca oraz stabilność finansową poprzez kontraktację i gwarancje cenowe, a także wsparcie technologiczne i doradcze. Dział Agro PepsiCo prowadzi badania gleby, doradza w zakresie wydajności upraw i przechowywania oraz wspiera inwestycje poprzez nowoczesny sprzęt i infrastrukturę. W efekcie program przyczynił się do modernizacji wielu gospodarstw i profesjonalizacji produkcji rolnej w Polsce.

W ostatnich latach model ten jest rozszerzany o elementy zrównoważonego rolnictwa, w tym praktyki regeneratywne – np. wdrażanie płodozmianu i ograniczanie zużycia nawozów sztucznych zarówno w uprawach ziemniaków jak i rzepaku. Dzięki takim działaniom współpraca z rolnikami ewoluuje od relacji zakupowej w kierunku kompleksowego partnerstwa wpływającego na długoterminową transformację polskiego sektora rolnego.

Istotnym elementem obecności PepsiCo w Polsce jest także zaangażowanie firmy w rozwój wprowadzonego w roku 2025 systemu kaucyjnego, który ma kluczowe znaczenie dla transformacji rynku opakowań i gospodarki obiegu zamkniętego. Firma jest jednym z inicjatorów i współzałożycieli operatora systemu Kaucja.pl. Jako jeden z największych producentów napojów i żywności w kraju, aktywnie uczestniczy w dialogu branżowym i pracach nad wypracowaniem efektywnego modelu systemu, podkreślając znaczenie jego powszechności, przejrzystości oraz wygody dla konsumentów.

Rozwijana jest również infrastruktura logistyczna – m.in. poprzez powstające zautomatyzowane centra magazynowe wspierające dystrybucję produktów i optymalizację łańcucha dostaw. Inwestycje obejmują także modernizację istniejących fabryk i wdrażanie nowych technologii produkcyjnych. Przykładem zmiany podejścia firmy do organizacji logistyki w Polsce jest ogłoszenie w maju tego roku wartej 46,1 mln dolarów inwestycji w Michrowie. Przy istniejącym zakładzie napojowym powstanie zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania, który pozwoli skupić produkcję i dystrybucję w jednym miejscu. Takie rozwiązanie ogranicza konieczność dodatkowych przeładunków i transportów, co przekłada się na niższe koszty operacyjne oraz bardziej efektywne zarządzanie zapasami. Podobna inwestycja – choć w ramach bryły zakładu – planowana jest również w Grodzisku Mazowieckim.

Foto: Mat. Partnera

Oba projekty mają na celu m.in. zwiększenie jakości operacyjnej, minimalizację ryzyka uszkodzeń towarów i usprawnienie przepływ produktów od linii produkcyjnej do klienta.

Równolegle do inwestycji produkcyjnych i logistycznych, PepsiCo rozwija w Polsce własne zaplecze energetyczne, zwiększając niezależność i stabilność operacyjną swoich zakładów. Obecnie funkcjonujące instalacje obejmują pięć lokalizacji i łączną moc ok. 7,4 MWp. Już dziś system ten odpowiada potencjalnej produkcji energii rzędu kilku tysięcy MWh rocznie – co przekłada się na zużycie porównywalne z zapotrzebowaniem ok. 2800 gospodarstw domowych w Polsce (przy założeniu 2,5 MWh rocznie). W kolejnych latach planowany jest dalszy rozwój portfela OZE firmy.

Wraz z postępującą automatyzacją i rosnącym poziomem zaawansowania operacji PepsiCo Polska pozostaje istotnym zapleczem kompetencyjnym dla globalnych struktur firmy. Obecnie zatrudnia bezpośrednio ok. 3100 osób. Inwestycje w nowoczesne technologie nie oznaczają ograniczenia roli rynku pracy, lecz jej przekształcenie w kierunku bardziej wyspecjalizowanych kompetencji technicznych i cyfrowych. Polska oferuje dostęp do dobrze wykształconych kadr oraz specjalistów zdolnych obsługiwać i rozwijać złożone procesy produkcyjne i logistyczne, co czyni ją atrakcyjną lokalizacją dla kolejnych projektów o rosnącym stopniu zaawansowania. W efekcie kraj umacnia swoją pozycję nie tylko jako centrum operacyjne, ale także jako źródło talentów wspierających długoterminowy rozwój firmy w regionie.

W efekcie Polska stała się jednym z kluczowych ośrodków operacyjnych PepsiCo w Europie, łącząc funkcje produkcji, logistyki i eksportu, co pokazuje długoterminowe zaangażowanie koncernu w rozwój lokalnej bazy przemysłowej.

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