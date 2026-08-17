Szef dyplomacji Watykanu arcybiskup Paul Richard Gallagher złoży wizytę w Moskwie w dniach od 25 do 28 sierpnia – podała w poniedziałek włoska agencja ANSA za rosyjską „Niezawisimą Gazietą”. Dziennik ten powołał się na źródła w katolickiej archidiecezji Matki Bożej w stolicy Rosji.

Reklama Reklama

Watykan wysyła arcybiskupa do Rosji. Jaki jest cel wizyty?

ANSA odnotowała, że rosyjski dziennik podkreślił, że zarówno abp Gallagher, jak i specjalny wysłannik Watykanu do spraw Ukrainy, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kardynał Matteo Zuppi odwiedzili w lipcu Kijów. Kard. Zuppi ma ponownie pojechać do Moskwy, prawdopodobnie we wrześniu – zaznaczono.

„Niezawisimaja Gazieta” („NG”) dodała: „Dla Gallaghera ważne jest dokonanie oceny atmosfery w Moskwie po to, aby zapewnić, że wizyta Zuppiego przyniesie konkretne rezultaty i nie doprowadzi do dyplomatycznego impasu”.

Do takiego impasu, według gazety, doszło w 2023 roku, „kiedy Rosja kategorycznie odmówiła omówienia z papieskim wysłannikiem i misją watykańską jakichkolwiek politycznych aspektów rozwiązania konfliktu, a misja Watykanu została ograniczona do zajmowania się kwestiami humanitarnymi”.

Wakat w archidiecezji moskiewskiej i stanowisko władz Rosji

Jak stwierdziła „NG”, również abp Gallagher udałby się do Moskwy i po to, aby przetestować stanowisko rosyjskich władz oraz Patriarchatu Moskiewskiego przed mianowaniem nowego arcybiskupa katolickiego, po nagłej rezygnacji w maju ubiegłego roku włoskiego arcybiskupa Paolo Pezziego.

Odpowiedzialność za archidiecezję moskiewską, obejmującą również diecezje: Saratowską, Irkucką i Nowosybirską, powierzono biskupowi pomocniczemu Nikołajowi Dubininowi jako administratorowi apostolskiemu w okresie wakatu.

„Mianowanie zwierzchnika archidiecezji w takim kraju, jak Rosja wymaga delikatnego wybadania gruntu” – podkreśliła gazeta.

Apel papieża Leona XIV o zaprzestanie ataków na cele cywilne

W ostatnich dniach papież Leon XIV, mówiąc o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, wymienił także stronę rosyjską konfliktu. W niedzielę 9 sierpnia podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański oświadczył: – Ciągle napływają bolesne wiadomości o niewinnych osobach zabitych i rannych w Ukrainie i Rosji. Tragiczne wydarzenia następują jedno po drugim, a wręcz się mnożą, pociągając za sobą coraz więcej ofiar wśród ludności cywilnej, w tym dzieci.

Zaapelował następnie o poszanowanie prawa humanitarnego oraz „zaprzestanie przez obie strony ataków obejmujących cele cywilne”.

15 sierpnia papież powiedział także podczas spotkania na południowej modlitwie, że modli się o wstawiennictwo Matki Bożej dla wspólnot, które „szczególnie potrzebują pocieszenia i dalszej nadziei”.

– Myślę o braciach i siostrach z Ziemi Świętej, która jest w sposób szczególny także ziemią Maryi. Myślę o narodzie ukraińskim i narodzie rosyjskim, obu związanych synowskim oddaniem Świętej Bożej Rodzicielce – stwierdził Leon XIV.