Przypomnijmy, że wybitny muzyk, piosenkarz i kompozytor zmarł nagle w hotelowym pokoju – między próbą a występem – 21 sierpnia rok temu w wieku 66 lat. Stanisław Soyka miał być jedną z gwiazd koncertu „Orkiestra mistrzów” na festiwalu w Sopocie.

Reklama Reklama

Z powodu śmierci Stanisława Soyki organizatorzy przerwali czwarty dzień festiwalu, który miał się zakończyć koncertem „RapOrkiestra – legendy polskiego hip-hopu vol. 2”. Artyści, którzy mieli wraz ze zmarłym wziąć udział w koncercie „Orkiestra mistrzów”, oddali mu hołd, śpiewając „Tolerancję”.

Stanisław Soyka i jego poruszający portret

„Życie to krótki sen” – śpiewał Stanisław Soyka, przypomina Wydawnictwo Otwarte, dodając, że Stanisław Soyka przez ponad pięć dekad towarzyszył Polakom w chwilach radości, zwątpienia, zachwytu i zadumy. „Był jednym z nielicznych artystów, którzy nigdy nie musieli udawać. Wystarczyło, że wyszedł na scenę.”

Beata Biały postawiła sobie za cel, by stworzyć „poruszający portret człowieka, którego publiczność pokochała za niezwykły talent i sceniczną charyzmę, ale przede wszystkim za autentyczność i czułość dla świata”.

Czytaj więcej Muzyka popularna Nie żyje Stanisław Soyka Wybitny muzyk, piosenkarz i kompozytor zmarł w wieku 66 lat. Stanisław Soyka miał być jedną z gwiazd koncertu "Orkiestra mistrzów" na festiwalu w S...

To opowieść o chłopaku ze Śląska, który zachwycił świat swoją muzyką. O artyście nieustannie poszukującym, ale też o mężu, ojcu, przyjacielu i człowieku głębokiej wiary. O jego sukcesach, kryzysach, zwątpieniach i sile pozwalającej mu zawsze wracać do tego, co najważniejsze – do muzyki, która może być jak modlitwa, ale tylko wtedy, gdy płynie prosto z serca.

Stanisław Soyka. Opowiedzą o nim bliscy

W książce głos zabierają bliscy, współpracownicy i przyjaciele Soyki - odsłaniają nieznane dotąd kulisy życia jednego z najwybitniejszych polskich muzyków. „Z ich wspomnień powstaje intymna opowieść o człowieku, który nigdy nie godził się na kompromisy. I za to go pokochaliśmy. Za to kochamy go nadal. Bo choć życie jest krótkim snem, są głosy, które zostają z nami na zawsze.”

Beata Biały to dziennikarka, psycholożka, autorka bestsellerowych książek m.in. „Kobiece gadanie”, „Męskie gadanie”, „Osiecka. Tego o mnie nie wiecie” czy „Słońca bez końca. Biografia Kory”. Ostatnio wydała biografię Janusza Rewińskiego „Siara. I nic nie jest jasne”.

Premiera książki 28 października.