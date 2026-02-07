„Wielki sekret został odkryty” – głoszą wpisy na temat Stanisława Soyki. Miał rzekomo zmienić testament w ostatniej chwili, przekazać dorobek w ręce „cichego współpracownika”, rodzinę pominąć w przeważającej mierze i pozostawić jedynie kontakt z cudowną platformą inwestycyjną, która przynosi krocie.

Sensacyjne doniesienia o czyjejś śmierci służące temu, aby wyłudzić dane osobowe czy pieniądze, to niestety częsta taktyka internetowych oszustów. Demagog

Stanisław Soyka. Co sądzi Demagog?

Jak komentuje to Demagog, ścigający fake newsy: „to jednak nie informacje o niezwykłych zapiskach w testamencie artysty, tylko próba internetowego oszustwa”.

I dodaje: „Informacje o testamencie znanego polskiego wokalisty i kompozytora zmyślono. Stronę, na której rzekomo przedstawiono jego historię, stworzyli internetowi oszuści”.