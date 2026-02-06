„Melania Trump. Konserwatywna enigma”. Więcej prawdy o Pierwszej Damie i jej ojcu

„Melania” w ocenie większości mediów to lukrowany portret, zaś prasa anglosaska wręcz zmasakrowała produkcję za pomijanie podstawowych kontrowersji w życiu prezydenckiej pary.

Melania Trump w ARTE.tv

Teraz na bezpłatnej platformie ARTE.tv można obejrzeć inny dokument pod tytułem „Melania Trump. Konserwatywna enigma”, który przedstawia głębsze i bardziej krytyczne spojrzenie na tę postać. Oglądamy miejsca, skąd pochodzi w Słowenii, rodzinną miejscowość, dom i portrety ojca, łudząco podobnego do Donalda Trumpa, który od siódmego roku życia wysyłał córkę na konkursy piękności.

W scenografii stolicy Słowenii wypowiada się były chłopak Melanii, wspominając klasę i zjawiskowość swojej ówczesnej dziewczyny, z którą na Vespie robił furorę w mieście. I pierwsza zagadka: Melania porzuciła studia na architekturze i zawsze interesowała się modą, pewnej nocy zniknęła jednak niepostrzeżenie z Lublany i nie było o niej żadnej wieści przez trzy lata. To zdaniem autorów najbardziej tajemniczy okres w życiu Pierwszej Damy.

Potem oglądamy relacje fotografów, którzy realizowali nagie, choć delikatne sesje modelki – także z innymi nagimi kobietami. Zwracają uwagę, że była smutna, bardzo się kontrolowała, szukała wsparcia. Wypłynęła w Nowym Jorku, przy stoliku klubu KitKat, gdzie siedział Donald Trump, ówczesny bohater tabloidów, deweloper, zdobywca kobiet i modelek. Są kadry potwierdzające, że traktował Melanię jako piękną zdobycz.