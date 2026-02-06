Rzeczpospolita
„Melania Trump. Konserwatywna enigma”. Więcej prawdy o Pierwszej Damie i jej ojcu

Popularność filmu kinowego „Melania” o Melanii Trump sprawiła, że jej nazwisko znów znalazło się na pierwszych stronach mediów. Na bezpłatnej platformie ARTE.tv można obejrzeć dokument „Melania Trump. Konserwatywna enigma”.

Publikacja: 06.02.2026 11:19

Melania Trump

Melania Trump

Foto: Mat. Pras./ARTE.tv

Jacek Cieślak

„Melania” w ocenie większości mediów to lukrowany portret, zaś prasa anglosaska wręcz zmasakrowała produkcję za pomijanie podstawowych kontrowersji w życiu prezydenckiej pary.

Melania Trump w ARTE.tv

Teraz na bezpłatnej platformie ARTE.tv można obejrzeć inny dokument pod tytułem „Melania Trump. Konserwatywna enigma”, który przedstawia głębsze i bardziej krytyczne spojrzenie na tę postać. Oglądamy miejsca, skąd pochodzi w Słowenii, rodzinną miejscowość, dom i portrety ojca, łudząco podobnego do Donalda Trumpa, który od siódmego roku życia wysyłał córkę na konkursy piękności.

W scenografii stolicy Słowenii wypowiada się były chłopak Melanii, wspominając klasę i zjawiskowość swojej ówczesnej dziewczyny, z którą na Vespie robił furorę w mieście. I pierwsza zagadka: Melania porzuciła studia na architekturze i zawsze interesowała się modą, pewnej nocy zniknęła jednak niepostrzeżenie z Lublany i nie było o niej żadnej wieści przez trzy lata. To zdaniem autorów najbardziej tajemniczy okres w życiu Pierwszej Damy.

Czytaj więcej

Choć portret pierwszej damy USA ma być poważnym dokumentem, wielu krytyków zauważa, że momentami prz
Ludzie
„Melania” jednak przyciąga widzów. Film pierwszej damy USA pobił kasowy rekord

Potem oglądamy relacje fotografów, którzy realizowali nagie, choć delikatne sesje modelki – także z innymi nagimi kobietami. Zwracają uwagę, że była smutna, bardzo się kontrolowała, szukała wsparcia. Wypłynęła w Nowym Jorku, przy stoliku klubu KitKat, gdzie siedział Donald Trump, ówczesny bohater tabloidów, deweloper, zdobywca kobiet i modelek. Są kadry potwierdzające, że traktował Melanię jako piękną zdobycz.

Melania Trump odtrąca rękę męża

Oglądamy też zdjęcia siedziby Trumpa na Florydzie Mar-a-Lago oraz jej wnętrza inspirowane m.in. Wersalem, gdzie teraz podejmuje polityków z całego świata. Są w filmie wzmianki o tym, jak Melania oficjalnie reagowała na pierwsze informacje o skandalach z udziałem męża, krytykując go, a jednocześnie chwaląc.

Autorzy filmu twierdzą, że Melania dla wielu niezależnych kobiet jawi się jako antybohaterka – osoba, która zaakceptowała rolę „pięknego obiektu” i „trofeum” u boku wpływowego mężczyzny. Dokument ARTE.tv nie unika tego wątku, pokazując jej chłodny dystans, oszczędność gestów i niemal teatralną powściągliwość, które przez lata były interpretowane jako brak zaangażowania, a czasem nawet obojętność. I słynny gest odtrącenia ręki męża.

Jednocześnie film nie sprowadza Melanii do prostej figury dekoracyjnej. Pokazuje, że Melania Trump nie musi być ani ofiarą, ani ikoną – może być świadomą uczestniczką systemu, który budzi kontrowersje.

Źródło: rp.pl

Osoby Donald Trump Melania Trump
