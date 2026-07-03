Amerykańscy giganci technologiczni w większości przyszli do Polski wraz z naszą transformacją ustrojową i gospodarczą. Dziś mają u nas swoje fabryki, ośrodki badawczo-rozwojowe. Zatrudniają tysiące polskich inżynierów i specjalistów.

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Microsoft: od MS-DOS po miliardy złotych na chmurę i AI

W 1992 r. zarejestrowany został polski oddział Microsoftu. Początkowo sprzedawał głównie system operacyjny MS-DOS. Pierwszym polskojęzycznym produktem był FoxPro 2.5, a pierwszą spolonizowaną wersją systemu Windows był Windows 3.1, który trafił do sprzedaży w marcu 1993 r. Dziś poza biurem w Warszawie przedsiębiorstwo prowadzi Centra Innowacji Microsoft w Łodzi i Poznaniu, a także biuro we Wrocławiu zajmujące się rozwojem wyszukiwarki Bing. Microsoft współpracuje z 8 tys. partnerów i 20 tys. inżynierów w całej Polsce.

W 2023 r. Microsoft uruchomiło pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej region przetwarzania danych w chmurze o nazwie Azure Poland Central, składający się z trzech niezależnych centrów danych rozmieszczonych w odległości około 25 km od Warszawy. Centrum to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową i dostęp do usług chmurowych.

Na początku zeszłego roku firma ogłosiła natomiast, że do końca czerwca 2026 r. zamierza wydać 2,8 mld zł na rozbudowę infrastruktury chmurowej i sztucznej inteligencji. Polski rząd tłumaczył po ogłoszeniu planów tej inwestycji, że wesprze ona rozwój istniejących centrów danych, wprowadzając rozszerzony zestaw usług Azure, aby spełnić zapotrzebowanie klientów w regionie. Celem inwestycji jest przyspieszenie wdrażania technologii sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej, zwiększenie konkurencyjności gospodarczej kraju poprzez stymulowanie rozwoju i adopcji technologii cyfrowych, umożliwienie obywatelom zdobycia umiejętności wykorzystania sztucznej inteligencji oraz tworzenie nowych miejsc pracy w rozwijającym się sektorze cyfrowym.

Już dziś platforma Microsoft udostępnia polski model językowy Bielik – model stworzony przez zespół SpeakLeash we współpracy z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH. Jest to jeden z pierwszych tak zaawansowanych modeli językowych, który radzi sobie z językiem polskim oraz kontekstem kulturowym. Dzięki współpracy z Microsoft zostanie również udostępniony model PLLuM, czyli Polish Large Language Universal Model. Ten zaawansowany projekt polskiego modelu językowego wykorzystuje sztuczną inteligencję, a jego celem jest transformacja sposobu, w jaki język polski funkcjonuje w przestrzeni cyfrowej, poprzez dostarczanie bardziej precyzyjnych i kontekstowo dopasowanych rozwiązań do przetwarzania języka naturalnego.

Google: tysiące inżynierów i miliardowe inwestycje w AI

Od ponad 20 lat rozwija się i inwestuje na naszym rynku, a od 10 lat wspiera polskich przedsiębiorców koncern Google. Jego polski oddział, z siedzibą w Warszawie, został utworzony w 2005 r. Dziś polski zespół Google liczy 3 tys. specjalistów w biurach w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, a warszawskie centrum inżynieryjne tej firmy jest największym tego typu ośrodkiem w Unii Europejskiej.

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Efektem podpisanego przed ponad rokiem z Polskim Funduszem Rozwoju memorandum o współpracy w zakresie wdrażania rozwiązań AI w polskich instytucjach i firmach mają być miliardowe inwestycje Google w Polsce. Google zapowiedziało m.in., że zaangażuje się w program szkoleniowy dla Polek i Polaków z zakresu umiejętności cyfrowych. Dzięki działaniom podjętym w ramach memorandum wzrosnąć ma cyberbezpieczeństwo Polski. Będzie to także wsparcie dla polskiej transformacji energetycznej.

Według danych Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, w latach 2020–2025 Google znalazł się w czołówce firm amerykańskich, których inwestycje w naszym kraju przyniosły największy wzrost zatrudnienia. Google utworzył w tym czasie 2500 nowych miejsc pracy, przede wszystkim dla wysoko wykwalifikowanych inżynierów, tworzących globalne produkty i platformy Google oparte na AI.

IBM: trzy dekady transformacji cyfrowej polskich firm

IBM Polska to polski oddział jednego z największych światowych koncernów technologicznych, IBM. Jego historia w naszym kraju sięga 1991 r. Główna siedziba firmy w Polsce znajduje się w Warszawie. IBM Polska ma też centra usług i oddziały programistyczne m.in. w Krakowie i we Wrocławiu, będące hubem technologicznym korporacji.

Firma wspiera cyfrową transformację przedsiębiorstw poprzez rozwiązania chmurowe (Hybrid Cloud), analitykę danych, a także usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.

Kyndryl: spółka-córka IBM ze stutysięczną armią specjalistów

Kyndryl to dostawca usług technologicznych dla przedsiębiorstw. „W Kyndryl projektujemy, tworzymy, modernizujemy oraz zarządzamy systemami technologicznymi o znaczeniu kluczowym, na których świat polega każdego dnia” – pisze o sobie Kyndryl.

Firma wyodrębniła się z obszaru usług zarządzania infrastrukturą IT firmy IBM w 2021 r. Zatrudnia ponad 90 tys. wykwalifikowanych specjalistów działających w ponad 100 krajach. Specjalizuje się w projektowaniu, budowaniu i zarządzaniu złożonymi systemami IT dla przedsiębiorstw, a także w zabezpieczaniu danych i infrastruktury IT przed awariami technicznymi i cyberatakami.

Kyndryl Polska to polski oddział globalnego Kyndryla. Firma specjalizuje się w projektowaniu, budowie i zarządzaniu złożonymi systemami IT oraz chmurą obliczeniową, obsługując klientów korporacyjnych.

Cisco: krakowskie centrum R&D warte 200 mln zł

Cisco Systems, Inc., prowadząca działalność pod nazwą Cisco, jest amerykańskim międzynarodowym konglomeratem technologicznym, który zajmuje się opracowywaniem, produkcją i sprzedażą sprzętu, oprogramowania, urządzeń telekomunikacyjnych oraz innych zaawansowanych technologicznie usług i produktów, skupiając się na sieciach, cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji.

Cisco w Polsce działa od 1995 r., wspierając cyfryzację naszego kraju na wielu szczeblach, od przedsiębiorców po administrację publiczną. Dziś firma posiada u nas dwa główne oddziały. Główna siedziba, pełniąca jednocześnie funkcję centrum badawczo-rozwojowego oraz globalnego centrum usług, znajduje się w Krakowie. Ma też mniejsze biuro handlowe w Warszawie.

W lutym tego roku Cisco zapowiedziało rozbudowę swojego krakowskiego centrum badawczo-rozwojowego. Wartość tej inwestycji to 200 mln zł. Dzięki niej firma ma zyskać możliwość szybszego testowania nowych rozwiązań i wdrażania technologii przyszłości w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Oracle: bazy danych i chmura dla polskich gigantów

Firma Oracle Polska z siedzibą w Warszawie to polski oddział globalnego giganta technologicznego. Działa przede wszystkim jako wiodący dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, baz danych oraz usług w chmurze (Oracle Cloud). Obsługuje kluczowe instytucje i korporacje. Z jej technologii korzystają m.in. polscy giganci telekomunikacyjni oraz placówki medyczne.

Dell: od komputerów osobistych po fabrykę w Łodzi

Pierwsze biuro Dell Technologies otworzyło w 1992 r., przy czym na początku amerykańska firma miała tu w swojej ofercie wyłącznie komputery osobiste. W 2007 r. Dell Technologies uruchomiło fabrykę w Łodzi, która produkuje komputery i serwery dla klientów z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Dell inwestuje też u nas w rozwój oprogramowania i infrastrukturę technologiczną, zatrudniając przy tym polskich inżynierów i specjalistów IT.

Hewlett-Packard: trzy ośrodki i czwarte miejsce wśród pracodawców IT

Koncern HP działa w Polsce od 1991 r. Przedsiębiorstwo posiada u nas trzy główne ośrodki – w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi. Na początku lat 90. jego najważniejszymi produktami w Polsce były m.in. instrumenty medyczne. Potem do oferty dołączyły m.in. komputery Compaq, oprogramowanie biznesowe, usługi outsourcingowe, macierze i przełączniki.

Do najważniejszych inwestycji HP w Polsce należy Globalne Centrum Biznesowe we Wrocławiu. Firma zatrudnia w nim ponad 2 tys. specjalistów, którzy obsługują klientów z regionu EMEA. Według IDC, HP Polska jest czwartym największym pracodawcą w branży IT w Polsce.

Visa, Mastercard, American Express: karty, które obsługują Polaków

W Polsce działają globalni dostawcy usług płatniczych Visa, Mastercard i American Express. Dostarczają oni infrastrukturę technologiczną, która umożliwia bezgotówkowe rozliczanie transakcji w sklepach i bankomatach na całym świecie. Wedle szacunków z płatności kartami korzysta ponad 75 proc. Polaków. Można nimi płacić w sklepach, punktach usługowych oraz w internecie.

Wedle raportu Narodowego Banku Polskiego na koniec 2025 r. na polskim rynku w obiegu było prawie 46,7 mln kart płatniczych. Zdecydowana większość z nich, bo ponad 40,2 mln, to karty debetowe. Kart kredytowych było niemal 5,1 mln. Liczba przeprowadzonych nimi transakcji w czwartym kwartale zeszłego roku sięgnęła niemal 2,8 mld, a ich wartość to 359,3 mld zł.

Z danych NBP wynika też, że na koniec zeszłego roku najwięcej wydanych kart płatniczych miało logo Visa (59,8 proc.). Logo Mastercard miało 40,1 proc. wydanych kart. Według NBP Polska należy do grona krajów o najwyższym wskaźniku wykorzystania kart zbliżeniowych na świecie.