Jedną z branż w Polsce, w której najsilniej reprezentowane są amerykańskie koncerny, jest bez wątpienia branża spożywcza. Lista światowych gigantów obecnych na naszym rynku jest długa. Oto niektóre z nich.

Reklama Reklama

Coca-Cola: od biura w PKiN do trzech fabryk i 13 mld zł inwestycji

Choć Coca-Colę można było kupić już w PRL-u, to na pierwszą bezpośrednią inwestycję tego amerykańskiego koncernu w Polsce trzeba było czekać do 1991 r. To wtedy w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie powstało pierwsze biuro firmy Coca-Cola Poland. Początkowo firma zatrudniała tylko 15 osób. Rynek napojów gazowanych był wtedy bardzo słabo rozwinięty – średnie roczne spożycie napojów Coca-Coli wynosiło zaledwie 0,8 litra na jednego mieszkańca. Dla porównania: w 2008 r. wartość ta wyniosła ponad 25,5 litra na mieszkańca.

Obecnie firma działająca u nas pod szyldem Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie ma trzy zakłady produkcyjne. Największy z nich znajduje się w Radzyminie. Oprócz różnych smakowych wariantów napoju Coca-Cola produkowane są tu także: Fanta, Sprite, Kinley Tonic oraz ich nisko- i bezkaloryczne wersje. W zakładzie funkcjonuje również linia aseptyczna do produkcji napojów bez konserwantów – soków Cappy oraz gotowych do spożycia herbat FuzeTea.

W 1993 r. uruchomiona została fabryka w Staniątkach, w podkrakowskiej gminie Niepołomice. Poza liniami do produkcji butelek PET znajdują się tu także dwie linie do produkcji puszek oraz linia szklana. Produkowane są tu również napoje energetyzujące: Burn, Monster i Predator, a także syropy do dyspenserów, z których korzystają m.in. restauracje i kina.

Z kolei zakład w Tyliczu powstał w 1992 r. i produkuje naturalną wodę mineralną Kropla Beskidu oraz Kropla Delice. Woda czerpana jest z kilku studni o głębokości 137 metrów, zlokalizowanych na obszarze około 35 km kw., w promieniu około 8 km od zakładu. Zakład posiada zarówno linie do produkcji butelek PET, jak i linię szklaną.

Obecnie w Polsce i w krajach bałtyckich Coca-Cola zatrudnia 1800 osób i ma ponad 124 tys. punktów sprzedaży. Na swojej stronie firma informuje, że od 2010 r. zainwestowała u nas i w regionie 13 mld zł.

PepsiCo: pięć zakładów, miliony ton ziemniaków i nowy magazyn w Michrowie

Od ponad 30 lat na polskim rynku inwestuje koncern PepsiCo. Obecnie ma w naszym kraju pięć zakładów. W Michrowie od 1993 r. produkuje Pepsi, Pepsi Zero, Lipton Ice Tea, Mirindę, 7Up, Mountain Dew i Rockstara. W tym samym roku w zakładzie w Grodzisku Mazowieckim ruszyła produkcja marek Lay's. Od 1996 r. w Żninie PepsiCo wytwarza 7Up, Pepsi, Pepsi Zero, Mirindę i Mountain Dew. W 2009 r. ruszył zakład przekąskowy, który produkuje marki Cheetos, Lay's Oven Baked, Lay's Bugles i Star. Najnowszą inwestycją w tej grupie jest zakład w Świętem, produkujący przekąski pod markami Lay's i Doritos.

PepsiCo wciąż inwestuje w rozwój swojego biznesu w Polsce. W 2020 r. firma otworzyła Centrum Usług Biznesowych w Krakowie. Obecnie zatrudnia w Polsce ponad 4000 osób, a jak wskazuje, doliczając współpracę z dostawcami i klientami, przyczynia się do utrzymania ok. 33 000 miejsc pracy. PepsiCo twierdzi, że jest podmiotem skupującym największą ilość ziemniaków w Polsce na potrzeby produkcji przekąsek – tylko w 2022 r. zakupiła od polskich rolników ponad 200 000 ton ziemniaków o wartości 220 mln zł. W listopadzie 2024 r. obok swojego zakładu w Świętem PepsiCo uruchomi wielką farmę fotowoltaiczną. Pod koniec maja 2026 r. odbędzie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę magazynu wysokiego składowania PepsiCo w Michrowie. Obiekt powstanie przy istniejącym już zakładzie napojowym firmy. Według danych AmCham, Frito Lay w latach 2020–2025 zainwestowało w naszym kraju dodatkowo 214 mln euro.

McDonald's: od pierwszego Big Maca po polski łańcuch dostaw za miliardy

17 czerwca 1992 r. w Warszawie otwarty został pierwszy McDonald's w Polsce. Lokal mieścił się u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, w nieistniejącym już budynku Spółdzielczego Domu Handlowego „Sezam”. Koszt budowy wyniósł milion dolarów. Pierwszego dnia warszawiacy złożyli aż 13 304 zamówienia, co było wówczas rekordem w skali światowej dla nowo otwieranej restauracji tej sieci. Za kultowego Big Maca trzeba było w dniu otwarcia restauracji zapłacić 25 000 starych złotych (czyli 2,50 zł po denominacji), a małe frytki kosztowały 7000 starych złotych.

Dziś w polskich miastach McDonald's ma 620 restauracji i zatrudnia w nich 31 tys. pracowników. Najwięcej punktów znajduje się w Warszawie (ok. 40 lokali) oraz we Wrocławiu (ok. 19 lokali). 90 proc. restauracji zarządzanych jest przez niezależnych franczyzobiorców. Na potrzeby swoich klientów sieć wytwarza 40 tys. ton frytek rocznie – ich dostawcą jest Farm Frites Poland.

Czytaj więcej Technologie McDonald’s rusza z roślinnym burgerem. McPlant to dopiero początek McPlant to nowy roślinny burger w menu McDonald’s. Ma smakować dokładnie tak samo jak zwykła kanapka. Prawdopodobnie już w przyszłym roku będziemy...

Średnio blisko milion bułek dziennie na potrzeby restauracji McDonald's produkuje zakład w Strzegomiu.

W sierpniu 2023 r. firma informowała na LinkedInie, że w latach 2024–2027 zainwestuje w Polsce ponad 2 mld zł w nowe restauracje McDonald's i 500 mln zł w modernizację funkcjonujących obiektów. Zapowiedziała, że chce otwierać 40–45 lokali rocznie. Wcześniej, w latach 2021–2023, sieć przeznaczyła na rozwój polskiego rynku ponad 2,5 mld zł. „Przez ponad 30 lat obecności w Polsce zbudowaliśmy silny łańcuch dostaw, oparty na współpracy z lokalnymi partnerami. Już dziś w jego skład wchodzi ok. 120 przedsiębiorstw i ponad 80 tys. gospodarstw rolnych. A nasze ambitne plany rozwoju oznaczają także większą skalę zakupów, poszerzanie grona dostawców i wspólne inwestycje w rolnictwo przyszłości, które jest strategicznym obszarem naszej działalności” – zapowiedział McDonald's.

Firma informuje, że Big Mac to dziś prawdziwie polski burger – wołowina pochodzi z okolic Ostródy, bułka ze Strzegomia, a sałata z Niepruszewa pod Poznaniem. Frytki natomiast są produkowane przez Farm Frites Poland z Lęborka. „Od początku działalności w Polsce dążyliśmy do skrócenia łańcucha dostaw, stawiając na budowanie wieloletnich partnerstw z polskimi przedsiębiorcami i na wysoką jakość. To się udało. Współpracujemy z 47 dostawcami i 70 tys. gospodarstw z całego kraju. Wielu z naszych dostawców eksportuje dziś żywność i dzięki pracy z nami znacząco zwiększyło swoją skalę” – twierdzi McDonald's.

Mars: piąta fabryka i miliardy złotych w słodyczach oraz karmie dla zwierząt

Mars Incorporated to jedna z największych na świecie prywatnych firm rodzinnych z branży FMCG, znana z produkcji słodyczy, żywności i karmy dla zwierząt. Jest w całości własnością rodziny Mars. W Polsce działa od 1992 r. W połowie 2022 r. Mars informował o otwarciu piątej fabryki w Polsce – wartość tej inwestycji przekroczyła 600 mln zł. Fabryka została otwarta w Błoniu pod Warszawą. Jej uruchomienie to odpowiedź firmy Mars na rosnące znaczenie kategorii jedzenia dla zwierząt w Polsce i na świecie oraz coraz większe potrzeby opiekunów domowych pupili.

Oprócz tego w Poznaniu, w jednym z największych na świecie ośrodków produkujących gumy do żucia i miętówki, wytwarza około 96 mln drażetek dziennie, a w fabryce czekolady w Janaszówku koło Sochaczewa – 4,3 mln produktów dziennie. W tej samej okolicy, w rejonie Sochaczew/Kożuszki-Parcel, produkuje natomiast słodycze, a także suchą i mokrą karmę dla zwierząt. Z kolei w Niepołomicach produkowane jest suche jedzenie dla zwierząt.

Mars jest producentem m.in. gum do żucia Orbit i Airwaves, wyrobów czekoladowych Mars, Snickers, Twix czy M&M's oraz cukierków owocowych Skittles. W portfolio firmy znajdują się również karmy dla zwierząt PEDIGREE, CHAPPI, SHEBA, WHISKAS, PERFECT FIT oraz ROYAL CANIN.

Do dziś Mars zainwestował w Polsce ponad 4 mld zł i planuje kolejne inwestycje. Zatrudnia ponad 3500 osób. Prawie połowa produkcji z jego polskich fabryk trafia na eksport do ponad 50 krajów.

Mondelez: siedem fabryk i setki milionów złotych na rozbudowę

Mondelez International (dawniej Kraft Foods, Inc.) to amerykański, globalny koncern spożywczy specjalizujący się w produkcji słodyczy, przekąsek, ciastek, czekolad, gum do żucia, cukierków oraz napojów instant. W portfolio firmy znajdują się tak znane marki jak Oreo, Milka, Toblerone, Cadbury, Prince Polo, Ritz, Trident czy Halls.

W Polsce Mondelez posiada siedem zakładów produkcyjnych: w Jarosławiu, Cieszynie, Płońsku, Jankowicach, Bielanach Wrocławskich, Skarbimierzu i Tomaszowie Mazowieckim. Pod koniec zeszłego roku koncern informował o zamiarze zainwestowania 620 mln zł w fabrykę ciastek w Płońsku, gdzie produkowane są m.in. Delicje Szampańskie. Inwestycja ma podnieść jej zdolności produkcyjne o 30 proc. Wcześniej Amerykanie informowali o inwestycji o wartości prawie 74 mln zł w rozbudowę fabryki w Skarbimierzu.

Cargill: od wytwórni pasz po największy młyn pszenny w Polsce

Od 1991 r. działalność w Polsce prowadzi też koncern rolno-spożywczy Cargill. Otworzył wtedy biuro w Warszawie. „Dziś zatrudniamy około 3000 osób w 23 lokalizacjach w całym kraju. Prowadzimy działalność w obszarach: żywienie zwierząt, produkcja syropów skrobiowych, glutenu oraz alkoholu etylowego, handel zbożami, śrutami i roślinami oleistymi, import surowców i dodatków spożywczych oraz zarządzanie ryzykiem” – pisze o sobie amerykański koncern.

Jego pierwsza fabryka powstała w 1992 r. w Sierpcu, w wyniku modernizacji istniejącej wytwórni pasz. Następnie powstały wytwórnie w Siedlcach (1995), w Bielanach Wrocławskich (1996, rozbudowywane w 2004 i 2008 r.), w Krzemieniewie i Ropczycach (1997), w Pruszczu Gdańskim (1998) oraz w Krzepicach (2000). W 2006 r. koncern przejął spółkę Degussa Texturant Systems z filią w Kaliszu, a w 2011 r. firmę Provimi. Od 2018 r. Cargill jest obecny na polskim rynku mięsa po przejęciu 100 proc. udziałów nowosądeckej Grupy Konspol.

Na początku czerwca 2026 r. pojawi się informacja, że amerykański koncern Cargill zainwestuje 35 mln dol. w rozbudowę swojej fabryki w Bielanach Wrocławskich. Za rok stanie tam największy w Polsce młyn do przemiału pszenicy. W poprzedzających obecną inwestycję 10 latach Amerykanie zainwestowali w Bielanach 100 mln dol.