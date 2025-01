To będzie hit. Oreo stworzyło limitowaną serię ciastek z Post Malone

„Innowacje smakowe i współpraca inspirowane zachowaniami fanów stały się podstawą naszej strategii jako sposobu na utrzymanie znaczenia w całym naszym portfolio marek przekąsek” — poinformowała Tanya Berman, starsza wiceprezes Mondelēz, w komunikacie prasowym.

Najnowsza seria ciastek trafi do sprzedaży w USA 3 lutego.

Według danych koncernu współprace ze znanymi postaciami i markami, takimi jak Coca-Cola czy „Gwiezdne wojny”, skutkują zwiększoną sprzedażą. Oreo, jako jedna z największych marek Mondelēz, wygenerowało ponad 4 miliardy dolarów przychodów ze sprzedaży w 2023 roku.

W zeszłym roku Mondelēz podobno rozważał przejęcie swojego rywala, The Hershey Company, potencjalnie w celu stworzenia jednej z największych na świecie firm produkujących słodycze. Jednak oferta była zbyt niska i została odrzucona. Fundusz powierniczy akcjonariuszy - The Hershey Trust, posiadający zdecydowaną większość głosów w firmie, niechętnie odnosi się do pomysłu sprzedaży marki.