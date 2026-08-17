Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, południowo-zachodnia oraz zachodnia Europa pozostaje pod wpływem wyżów: azorskiego oraz wyżu z centrum nad Morzem Norweskim. Słaby wyż kształtuje również pogodę na Półwyspie Bałkańskim. Natomiast nad Skandynawią zalega niż, który obejmuje swym wpływem północną oraz środkową Europę. Polska jest w obszarze oddziaływania tego niżu i związanego z nim pofalowanego frontu atmosferycznego. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie, jedynie południowy wschód kraju pozostanie w masie powietrza zwrotnikowego.

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Prognoza pogody na poniedziałek. W tych regionach możliwe ulewne deszcze i burze z gradem

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju i tutaj prognozowana suma opadów do 35 mm, w czasie burz opady gradu. Burze miejscami również na Pomorzu, w ich trakcie prognozowana suma opadów do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 20 st. C, 21 st. C na północy i 22 st. C na zachodzie, około 25 st. C w centrum do 30 st. C, 31 st. C na południowym wschodzie; chłodniej nad morzem, około 19 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni, tylko na południowym wschodzie zmienny. W czasie burz na północy porywy wiatru do 55 km/h, na pozostałym obszarze do 75 km/h, tylko na południu miejscami do 85 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru w czasie burz do 80 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie całkowite lub duże, większe przejaśnienia na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Miejscami, szczególnie na południowym wschodzie, wschodzie oraz w centrum, przelotne opady deszczu oraz burze. Na Podlasiu, Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, Lubelszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej, na południu Małopolski oraz Podkarpaciu prognozowana suma opadów od 20 mm do 40 mm. W Tatrach powyżej 2200 metrów opady deszczu ze śniegiem.

Temperatura minimalna od 10 st. C, 11 st. C na północnym zachodzie oraz w kotlinach karpackich do 15 st. C na południowym wschodzie, miejscami w centrum oraz nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz oraz wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

Chłodny wtorek w całym kraju. Wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem

We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie, wschodzie oraz północnym wschodzie i Pomorzu Gdańskim również możliwe burze. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm, tylko na Podlasiu, wschodzie Mazowsza oraz północy Lubelszczyzny miejscami do 20 mm. W Tatrach powyżej 2200 metrów opady deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna od 16 st. C na wschodzie i Podhalu do 19 st. C, 20 st. C na przeważającym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 65 km/h.

Pogoda w Warszawie. Nadchodzi ochłodzenie

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia. W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże. Głównie bliżej wieczora, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 25 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. Nocą zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, chwilami o natężeniu umiarkowanym, możliwe też burze. Możliwe również kumulacje opadów punktowo od 20-40 mm. Temperatura minimalna około 15 st. C. Wiatr na ogół słaby, północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy do około 60 km/h.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże i całkowite, z biegiem dnia z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Opady deszczu, wraz z rozwojem dnia przechodzące w miejscowe i przelotne oraz słabnące. Temperatura maksymalna około 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni i zachodni.