Philip Morris International (PMI), bo o niego chodzi, to amerykański koncern tytoniowy o globalnym zasięgu. Działalność w Polsce rozpoczął w 1973 r., od podpisania umowy licencyjnej z Zakładami Przemysłu Tytoniowego w Krakowie (ZPTK) na produkcję papierosów marki Marlboro. W 1996 r. PMI kupił od skarbu państwa akcje ZPTK. Inwestycja w Krakowie opiewała na 227 mln dol. i była to wówczas największa zagraniczna inwestycja przemysłowa w naszym kraju. Od 1998 r. koncern działa u nas pod nazwą Philip Morris Polska.

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Kraków to serce Philip Morris International. Stąd produkty trafiają na cały świat

PMI przekonuje dziś, że był jednym z pierwszych i jest jednym z największych amerykańskich inwestorów nad Wisłą. Od przejęcia ZPTK w 1996 r. firma jest obecna w Polsce od niemal 30 lat, a jej łączne inwestycje w polską gospodarkę sięgają 30 mld zł. Inwestycje te uwzględniają m.in. fabrykę w Krakowie oraz jej stałą modernizację, a także rozwój krakowskiego centrum świadczącego usługi biznesowe dla wielu rynków. Trzy lata temu Philip Morris International zdecydował, że produkcja nowej generacji wkładów tytoniowych do podgrzewania, w tym wkładów do IQOS ILUMA, ma się odbywać w jego fabryce w Krakowie, która należy dziś do największych na świecie. Wartość tej inwestycji PMI ocenił na ponad miliard złotych. Około 70 proc. wyrobów tytoniowych produkowanych w krakowskiej fabryce PMI trafia na eksport.

Pod koniec 2005 r. działalność rozpoczęła w Krakowie spółka zależna PMI – PMI Service Center Europe. To europejskie centrum usług, które świadczy wyspecjalizowane usługi finansowe, informatyczne, zakupowe oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi spółkom zależnym PMI w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Obecnie w Polsce działają cztery spółki zależne PMI, które łącznie zatrudniają ponad 3 tys. pracowników w fabryce i biurach w Krakowie i Warszawie oraz w centrach dystrybucji na terenie całego kraju. „Naszych pracowników i nasze produkty spotkać można w całej Polsce, ale sercem naszej działalności jest Kraków” – informuje Philip Morris Polska. To w Krakowie jest jego główna siedziba.

Philip Morris International płaci miliardy podatków. I nazywa się lotniskowcem

Niedawno na łamach „Rzeczpospolitej” Philip Morris Polska informował, że w zeszłym roku PMI odprowadził w Polsce ok. 17 mld zł podatków. „Oczywiście największą część stanowiły akcyza i VAT, ale jesteśmy również niekwestionowanym liderem pod względem podatku CIT w naszej branży. To właśnie CIT najlepiej pokazuje, na ile firma chce realnie partycypować w budżecie państwa. Za ubiegły rok zapłaciliśmy ok. 280 mln zł CIT, co stanowi ok. 70 proc. całego CIT płaconego przez branżę tytoniową w Polsce” – mówił Adam Siekierski, członek zarządu ds. relacji zewnętrznych Philip Morris Polska Distribution. Przekonywał, że firma jest swego rodzaju „lotniskowcem”, wokół którego funkcjonują tysiące mniejszych podmiotów. Łącznie daje zatrudnienie blisko 8 tys. osób w Polsce, z czego ponad 4 tys. pracowników zatrudnionych jest w spółkach zależnych PMI, pracujących w biurach w Krakowie i Warszawie, w fabryce oraz w centrach dystrybucji na terenie całego kraju.

„Współpracuje z nami ok. 8 tys. małych i średnich przedsiębiorstw. Nie zapominamy również o naszych korzeniach, czyli o rolnikach. Jako jedyna firma tytoniowa w Polsce kupujemy bezpośrednio tytoń od krajowych plantatorów. Współpracujemy dziś z niemal 800 rolnikami, wspierając ich zarówno w uprawie, jak i późniejszym kontraktowaniu surowca” – stwierdził Adam Siekierski.

Polak rządzi globalnym koncernem. Awansował z działu finansów

Tym, co wyróżnia PMI na tle innych amerykańskich inwestorów w naszym kraju, jest jego kierownictwo. W maju 2021 r. funkcję globalnego prezesa Philip Morris International objął Jacek Olczak, który swoją karierę w tej firmie zaczynał jako menedżer w Dziale Finansów i Administracji w polskim oddziale PMI w 1993 r. W kolejnych latach awansował na stanowiska kierownicze. Pełnił m.in. funkcję prezesa spółek PMI w Polsce oraz w Niemczech i Austrii, by następnie awansować na stanowisko prezydenta PMI na region Unii Europejskiej. W 2012 r. objął stanowisko prezesa ds. finansowych (CFO) PMI, które pełnił do grudnia 2018 r. Następnie jako prezes ds. operacyjnych (COO) PMI, odpowiadał za wdrażanie globalnej strategii PMI oraz za realizację planów komercyjnych w obszarze produktów o potencjale obniżonego ryzyka oraz wyrobów tradycyjnych.

Jacek Olczak wsławił się stwierdzeniem, że miejsce tradycyjnych papierosów jest w muzeum. Gdy kilka lat temu, w czasie wywiadu dla „Rzeczpospolitej”, zapytaliśmy go, czy wyobraża sobie świat bez tradycyjnych papierosów, odparł, że to nawet nie jest kwestia wyobrażenia czy marzeń. „To kwestia biznesowego celu. Zaczynałem pracę w firmie tytoniowej i miałem marzenie, że gdy będę przechodził na emeryturę, to ta firma nie będzie już firmą tytoniową” – mówił Jacek Olczak. „Parę lat temu, gdy zaczynałem pracować nad IQOS-em, niektórzy mówili, że zaczyna mi odbijać. A dzisiaj coś, co wtedy było marzeniem, spełniło się” – mówił. Przyznał, że oczywiście lepiej byłoby, gdyby ludzie w ogóle przestali palić. Dodał, że jeśli jednak nie chcą z tego rezygnować, warto im umożliwić podejmowanie lepszych wyborów.

W zeszłym roku Jacek Olczak znalazł się w prestiżowym zestawieniu amerykańskiego magazynu Barron's Top CEOs, najlepszych dyrektorów zarządzających na świecie. Lista objęła 26 nazwisk. Znaleźli się na niej także m.in. Mark Zuckerberg z Mety, Warren Buffett z Berkshire Hathaway, Satya Nadella z Microsoftu, Jamie Dimon z JPMorgan, Jensen Huang z Nvidii, Doug McMillon z Walmartu, Clifton Pemble z Garmina, Greg Peters i Ted Sarandos z Netflixa, John Stankey z AT&T, Luis von Ahn z Duolingo czy Darren Woods z Exxon Mobil. Jacka Olczaka Barron's wyróżnił za wizję i odważne przywództwo w przekształcaniu firmy w kierunku przyszłości wolnej od dymu tytoniowego.

Wiceprezydentem Philip Morris International na Europę Północno-Wschodnią jest inny Polak, Michał Mierzejewski.