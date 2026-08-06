- Jesteśmy przyjaciółmi Polski. Prezydent wykonuje świetną robotę. Dlatego ją zaprosiliśmy – mówił w kwietniu prezydent Donald Trump pytany, dlaczego Polska – niebędąca formalnie członkiem grupy G20 – była obecna w Waszyngtonie na spotkaniu ministrów finansów i szefów banków centralnych krajów G20.
Był to kolejny jasny sygnał wysyłany przez Biały Dom pokazujący poparcie dla Polski w drodze do członkostwa w tym elitarnym gronie.
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Obecna amerykańska administracja snuje wręcz wizję, jakoby Polska miała w bloku zająć miejsce Republiki Południowej Afryki, którą Trump chce zepchnąć na polityczny margines, ze względu na swoją dużą niechęć do konceptu BRICS.
Życzliwość Trumpa wobec Polski i prezydenta Karola Nawrockiego niedługo może jednak przestać mieć znaczenie. Polska wciąż jest bowiem jedynie gościem specjalnym doproszonym do stołu przez przyjaznych nam gospodarzy, a nie trwałym uczestnikiem bloku. Tymczasem kierownicza rola USA w pracach grupy G20 z końcem roku wygasa. I choć głos Waszyngtonu nadal będzie miał swoją wagę, to od stycznia formalną agendę polityczno-gospodarczą i priorytety prac grupy kreślić będą już nie Amerykanie, a Brytyjczycy.
Zamiana stolic nie musi jednak być dla Polski niekorzystna. Wielka Brytania – obok USA i Francji – to najbliższy nam sojusznik z grona krajów przynależących do G20. Mamy więc prawo oczekiwać, że Londyn, podobnie jak Waszyngton, nadal będzie wspierał Polskę w dążeniu do stałego członkostwa w kręgu najważniejszych krajów świata. I rzeczywiście – jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, Londyn nie zamierza aspiracji Warszawy przekreślać.
„Jesteśmy świadomi zarówno imponującego rozwoju gospodarczego Polski i jej rosnącego znaczenia międzynarodowego, jak i stanowiska Stanów Zjednoczonych wyrażającego poparcie dla polskich aspiracji związanych z G20” – oświadczył w przesłanym „Rz” komentarzu brytyjski MSZ.
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Londyn zaznaczył jednocześnie, że przygotowania do brytyjskiego przewodnictwa w G20 są obecnie na wczesnym etapie i dopiero trwa „planowanie priorytetów oraz ustalenie szczegółów współpracy”.
Warto przy tym zaznaczyć, że grupa G20 nie jest formalną organizacją międzynarodową, nie posiada statutu i nie ma ustalonej oficjalnej procedury przystępowania nowych krajów członkowskich.
Szanse na trwałe zagoszczenie na forum G20 przez Polskę zwiększa kalendarz liderowania. Przed USA pracami bloku kierowały kraje politycznie i ideowo odległe od interesów Warszawy. Począwszy od Indonezji (2022), przez Indie (2023) i Brazylię (2024), a na Republice Południowej Afryki (2025) kończąc. To państwa, w których interesie jest raczej osłabianie pozycji Europy i USA, a umacnianie siły tzw. globalnego południa.
Z kolei po Wielkiej Brytanii przywództwo przejmie Korea Południowa.
W niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą”, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, oceniał, że „skoro jesteśmy w grupie najszybciej rosnących gospodarek na świecie, to musimy mieć wpływ na kluczowe kwestie".
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Grupa G20 powstała w 1999 r. w odpowiedzi na azjatycki i rosyjski kryzys finansowy. Celem było stworzenie forum skupiającego czołowe gospodarki świata, które wspólnie wyznaczałyby kierunki globalnej polityki gospodarczej i finansowej. Blok tworzy 19 państw (Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Płd., Meksyk, Niemcy, Rosja, RPA, Turcja, USA, Wlk. Brytania i Włochy) oraz Unia Europejska i Unia Afrykańska.
Wbrew powszechnemu przekonaniu warunkiem członkostwa nie jest bycie w 20. największych gospodarek świata. Na liście członków brakuje m.in. Hiszpanii i Holandii (są zbiorczo reprezentowana przez UE), a są Argentyna i RPA, których gospodarki są mniejsze niższy niż choćby Polski czy Szwajcarii. Niemniej grupa G-20 to dziś ok. 80 proc. globalnego PKB i ok. 2/3 globalnej populacji.
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