Z tego artykułu dowiesz się: Kim jest Piotr Matczuk.

Dokąd odchodzi dotychczasowy prezes PFR.

Jaki obszar Piotr Matczuk będzie nadzorował w zarządzie PZU.

Roszady kadrowe w spółkach skarbu państwa.

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Prezes PFR zmienia stanowisko

Polski Fundusz Rozwoju poinformował, że prezes tej spółki odejdzie ze stanowiska. – 1 września Piotr Matczuk obejmie stanowisko członka zarządu PZU, kończąc tym samym swoją misję na stanowisku prezesa zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju – czytamy w komunikacie PFR.

Polski Fundusz Rozwoju informuje też, że w związku z zakończeniem pełnienia funkcji przez dotychczasowego prezesa zarządu, rada nadzorcza niebawem podejmie decyzje dotyczące dalszych kroków organizacyjnych, w szczególności odnoszących się do uzupełnienia składu zarządu oraz zapewnienia ciągłości zarządzania spółką.

W zarządzie PFR pozostają Mariusz Jaszczyk, wiceprezes zarządu do spraw finansów i rozwoju oraz Mikołaj Raczyński, wiceprezes zarządu do spraw inwestycji.

Piotr Matczuk to ekonomista i menedżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, w tym dziesięcioletnią praktyką w międzynarodowych instytucjach rozwojowych. W latach 2017-2024 pełnił funkcję przedstawiciela Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) – agendy Grupy Banku Światowego w Polsce, gdzie odpowiadał za realizację strategii IFC, projekty inwestycyjne i doradcze, rozwój biznesu oraz relacje z partnerami publicznymi i prywatnymi. Wcześniej nadzorował realizację projektów strategicznych w PKP Intercity. W latach 2011-2014 był doradcą w radzie nadzorczej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a w latach 2008-2011 pracował jako analityk rynków finansowych w Narodowym Banku Polskim. Na stanowisku prezesa PFR zasiadał od lipca 2024 r.

Matczuk będzie odpowiadał za inwestycje w PZU

W zarządzie PZU, do którego z początkiem września dołączy Piotr Matczuk, zasiadają teraz Bogdan Benczak, prezes zarządu, Maciej Fedyna, członek zarządu odpowiedzialny za obszar ryzyka i finansów, Elżbieta Häuser-Schöneich, odpowiedzialna za obszar klienta indywidualnego, Kazimierz Karolczak, odpowiedzialny za obszar zarządzania zasobami ludzkimi i dialogu społecznego, Tomasz Tarkowski, odpowiedzialny za obszar likwidacji szkód oraz Jan Zimowicz, odpowiedzialny za obszar dystrybucji. W połowie maja, zaledwie miesiąc po powołaniu, z członkostwa w zarządzie PZU zrezygnował Rafał Kiliński.

Piotr Matczuk w zarządzie PZU będzie odpowiedzialny za obszar inwestycji.