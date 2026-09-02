Jak zaznaczyła, zwiększenie nawadniania nie musi być rozwiązaniem problemu, ponieważ w wielu regionach może zabraknąć również wody. W konsekwencji część gruntów wykorzystywanych obecnie rolniczo może w przyszłości nie nadawać się już do upraw.

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Szefowa EEA oceniła, że tegoroczne lato było „najbardziej wyraźną ilustracją” wyzwań, z jakimi mierzy się Europa. – Dotkliwe susze zakłóciły rolnictwo, transport, a nawet infrastrukturę energetyczną – powiedziała.

Susze i fale upałów uderzają w rolnictwo w Europie

W wielu częściach kontynentu wystąpiły również intensywne fale upałów, które miały poważny wpływ na infrastrukturę, zdrowie i dobrostan mieszkańców. Według niej tegoroczne zbiory są mniejsze, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe Europy w okresie zimowym. Szefowa EEA wskazała m.in. na trudną sytuację w Ukrainie i na Węgrzech oraz wyjątkowo suche warunki w Wielkiej Brytanii i Finlandii.

Północna Europa może wprawdzie stać się odpowiednia do uprawy części nowych gatunków roślin, ale – jak oceniła Yla-Mononen – prawdopodobnie nie będzie to wystarczająca rekompensata za powtarzające się straty powodowane suszami, powodziami i innymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w pozostałych częściach kontynentu.

Szefowa EEA w wywiadzie zaapelowała do europejskich polityków o odejście od krótkoterminowego myślenia i uwzględnianie w decyzjach inwestycyjnych ryzyk związanych z klimatem, które już dziś można przewidzieć. – Takie krótkoterminowe podejście nie pomoże nam – powiedziała, podkreślając, że decyzje dotyczące infrastruktury i rolnictwa powinny być podejmowane z perspektywą 10, 20, a nawet 50 lat.

Zmiany klimatu generują miliardowe straty w rolnictwie UE

W opublikowanej w marcu analizie EEA wskazała, że susze odpowiadają obecnie za 54 proc. strat w rolnictwie w UE, a kolejne miejsca zajmują intensywne opady (21 proc.), przymrozki (16 proc.) i grad (9 proc.). Łącznie te cztery zjawiska odpowiadają za 80 proc. strat rolniczych.

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Według szacunków przywoływanych przez EEA koszty przystosowania sektorów transportu, energetyki i rolnictwa do zmian klimatu mogą wynosić od 53 do 137 mld euro rocznie do 2050 r., zależnie od scenariusza wzrostu temperatury względem epoki przedindustrialnej.

Europejska Agencja Środowiska jest unijną agencją dostarczającą niezależnych danych, analiz i ocen dotyczących środowiska, które mają wspierać kształtowanie polityki w Europie.