Opolscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o brutalne zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Jak informuje RMF FM, zatrzymany to 19-letni Polak. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów dotyczących jego zatrzymania ani okoliczności zbrodni.

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Do zabójstwa doszło 28 sierpnia w kompleksie leśnym na terenie Kędzierzyna-Koźla. Zwłoki kobiety znalazł przypadkowy mężczyzna, który spacerował po lesie.

Śledczy ustalili, że ofiara mieszkała na pobliskim osiedlu Żabieniec. Jej ciało znajdowało się w odległości kilkuset metrów od domu.

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Morderstwo w Kędzierzynie-Koźlu. Kobieta miała rany głowy

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-latka zginęła w wyniku uderzeń w głowę. Kobieta miała rany tłuczone. Ofiara miała również ranę w okolicy biodra. Prawdopodobnie zadano ją ostrym narzędziem.

Policja przez kilka dni prowadziła poszukiwania sprawcy. Funkcjonariusze apelowali również do kierowców, którzy 28 sierpnia między godz. 14 a 20 przejeżdżali w pobliżu miejsca znalezienia ciała.

Policja szukała nagrań z wideorejestratorów

Szczególne znaczenie dla śledczych mogły mieć nagrania z kamer samochodowych. Policjanci prosili o ich przekazywanie nawet w sytuacji, gdy właściciele wideorejestratorów nie zauważyli na nagraniu niczego podejrzanego.

Apel dotyczył kierowców poruszających się w rejonie osiedla Żabieniec, pobliskich ogródków działkowych oraz centrum handlowego Odrzańskie Ogrody.

Dodatkowi policjanci skierowani do Kędzierzyna-Koźla

W związku ze sprawą do Kędzierzyna-Koźla skierowano dodatkowych funkcjonariuszy. Ich zadaniem było zarówno poszukiwanie sprawcy, jak i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.