41-latka z Siedlec usłyszała zarzuty znieważenia 13-letniej Ukrainki na tle narodowościowym i używania wobec niej przemocy. Kobieta zaczepiła dziewczynkę, gdy usłyszała, że mówi ona po ukraińsku. Zaczęła ją szarpać za włosy i wyzywać – dowiedziała się PAP w siedleckiej policji i prokuraturze.

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Atak na dziewczynkę z Ukrainy w Siedlcach

Podkom. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach poinformowała PAP we wtorek, że w ubiegłym tygodniu policjanci otrzymali zgłoszenie od matki dziewczynki. – Z przekazanych informacji wynikało, że nieznana kobieta miała publicznie znieważyć małoletnią, kierując wobec niej obraźliwe słowa odnoszące się m.in. do jej narodowości, a następnie zastosować wobec niej przemoc – powiedziała policjantka.

41-letnia sprawczyni ataku była nietrzeźwa

Funkcjonariusze, m.in. na podstawie nagrań z monitoringu miejskiego, ustalili sprawczynię. Okazała się nią 41-letnia mieszkanka Siedlec.

– Zanim zaczepiła 13-latkę, kobieta spożywała alkohol. W pewnym momencie, gdy usłyszała, że dziewczynka mówi po ukraińsku, podeszła do niej, zaczęła ją wyzywać i szarpać za włosy – powiedziała PAP szefowa Prokuratury Rejonowej w Siedlcach Katarzyna Wąsak.

Zakaz zbliżania się na 50 metrów

W trakcie przesłuchania w prokuraturze kobieta nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania. Siedlczanka usłyszała zarzuty znieważenia małoletniej na tle narodowościowym oraz zastosowania wobec niej przemocy z powodu przynależności narodowej. Dodatkowo podejrzana odpowie za znieważenie na tle narodowościowym matki 13-latki.

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Prokurator zastosował wobec 41-latki środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Kobieta ma też zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 50 metrów. Ze względu na to, że był to czyn o charakterze chuligańskim, podejrzanej grozi nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.