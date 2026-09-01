Zatrzymanej kobiecie grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności
41-latka z Siedlec usłyszała zarzuty znieważenia 13-letniej Ukrainki na tle narodowościowym i używania wobec niej przemocy. Kobieta zaczepiła dziewczynkę, gdy usłyszała, że mówi ona po ukraińsku. Zaczęła ją szarpać za włosy i wyzywać – dowiedziała się PAP w siedleckiej policji i prokuraturze.
Podkom. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach poinformowała PAP we wtorek, że w ubiegłym tygodniu policjanci otrzymali zgłoszenie od matki dziewczynki. – Z przekazanych informacji wynikało, że nieznana kobieta miała publicznie znieważyć małoletnią, kierując wobec niej obraźliwe słowa odnoszące się m.in. do jej narodowości, a następnie zastosować wobec niej przemoc – powiedziała policjantka.
Czytaj więcej
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ przedstawiła 46-letniej kobiecie zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej w związku z przynal...
Funkcjonariusze, m.in. na podstawie nagrań z monitoringu miejskiego, ustalili sprawczynię. Okazała się nią 41-letnia mieszkanka Siedlec.
– Zanim zaczepiła 13-latkę, kobieta spożywała alkohol. W pewnym momencie, gdy usłyszała, że dziewczynka mówi po ukraińsku, podeszła do niej, zaczęła ją wyzywać i szarpać za włosy – powiedziała PAP szefowa Prokuratury Rejonowej w Siedlcach Katarzyna Wąsak.
W trakcie przesłuchania w prokuraturze kobieta nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania. Siedlczanka usłyszała zarzuty znieważenia małoletniej na tle narodowościowym oraz zastosowania wobec niej przemocy z powodu przynależności narodowej. Dodatkowo podejrzana odpowie za znieważenie na tle narodowościowym matki 13-latki.
Czytaj więcej
Do aresztu trafił 37-letni obywatel Ukrainy, podejrzany o zaatakowanie nożem 46-letniego Polaka w Lubsku. Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia...
Prokurator zastosował wobec 41-latki środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Kobieta ma też zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 50 metrów. Ze względu na to, że był to czyn o charakterze chuligańskim, podejrzanej grozi nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas